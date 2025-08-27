Различия между покупными и собственными полуфабрикатами в РКМ

1. Происхождение и определение
Покупные полуфабрикаты
Приобретаются у сторонних организаций. Это готовая продукция, используемая в дальнейшем производстве без дополнительной обработки (например, крепежные детали, электронные компоненты). Учитываются как привнесенные затраты (согласно ПП № 1388 от 2021 г.).
Полуфабрикаты собственного производства
Изготавливаются силами предприятия (например, отливки металла, заготовки деталей). Себестоимость включает как привнесенные затраты (материалы, услуги подрядчиков), так и собственные затраты (зарплата, амортизация оборудования).
2. Учет затрат в калькуляции
Покупные полуфабрикаты
Включаются в статью «Материальные затраты» (п. 13 Приказа Минпромторга № 334). Затраты формируются на основе:
Цены закупки;
Транспортных расходов;
Налогов, связанных с приобретением.
Полуфабрикаты собственного производства
Отражаются в подстатье «Затраты на изделия собственного производства» в рамках «Материальных затрат». Себестоимость состоит из:
Прямых расходов (сырье, зарплата цехового персонала);
Доли косвенных затрат (общепроизводственные и общехозяйственные расходы), распределяемых пропорционально базе (например, основной зарплате работников).
3. Нормативы прибыли
Для покупных полуфабрикатов применяется норматив рентабельности 1% от суммы затрат, так как они относятся к привнесенным затратам.
Для полуфабрикатов собственного производства норматив составляет до 25% от собственных затрат (ФОТ, амортизация), так как их изготовление требует использования ресурсов предприятия.
4. Документооборот в РКМ
Покупные полуфабрикаты
Требуют предоставления:
Договоров с поставщиками;
Счетов-фактур;
Анализа рыночных цен (для обоснования стоимости).
Полуфабрикаты собственного производства
Необходимо раскрывать:
Калькуляцию себестоимости изготовления;
5. Особенности при формировании РКМ
Покупные полуфабрикаты включаются в расшифровку по Форме № 5 (если это отдельные позиции).
Полуфабрикаты собственного производства требуют двойной детализации:
Включаются в «Материальные затраты» основного изделия;
Дополнительно расшифровываются в отдельной калькуляции, чтобы выделить долю привнесенных и собственных затрат.
Соблюдение этих различий обеспечивает корректное обоснование цены и соответствие требованиям ПП № 1465 и Приказа Минпромторга № 334.
