ЦОК КПП Общ 27.08 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Как бухгалтеру вырасти до финансового директора →
Александр Харламов
Гособоронзаказ

Различия между покупными и собственными полуфабрикатами в РКМ

Различия между покупными полуфабрикатами и полуфабрикатами собственного производства в расчетно-калькуляционных материалах (РКМ) по государственному оборонному заказу (ГОЗ) определяются их происхождением, порядком учета затрат и нормативным регулированием. Основные отличия представлены ниже:

1. Происхождение и определение

Покупные полуфабрикаты 

Приобретаются у сторонних организаций. Это готовая продукция, используемая в дальнейшем производстве без дополнительной обработки (например, крепежные детали, электронные компоненты). Учитываются как привнесенные затраты (согласно ПП № 1388 от 2021 г.). 

Полуфабрикаты собственного производства 

Изготавливаются силами предприятия (например, отливки металла, заготовки деталей). Себестоимость включает как привнесенные затраты (материалы, услуги подрядчиков), так и собственные затраты (зарплата, амортизация оборудования).

 2. Учет затрат в калькуляции

Покупные полуфабрикаты 

  Включаются в статью «Материальные затраты» (п. 13 Приказа Минпромторга № 334). Затраты формируются на основе: 

  • Цены закупки; 

  • Транспортных расходов; 

  • Налогов, связанных с приобретением. 

Полуфабрикаты собственного производства 

Отражаются в подстатье «Затраты на изделия собственного производства» в рамках «Материальных затрат». Себестоимость состоит из: 

  • Прямых расходов (сырье, зарплата цехового персонала); 

  • Доли косвенных затрат (общепроизводственные и общехозяйственные расходы), распределяемых пропорционально базе (например, основной зарплате работников).

 3. Нормативы прибыли

  • Для покупных полуфабрикатов применяется норматив рентабельности 1% от суммы затрат, так как они относятся к привнесенным затратам. 

  • Для полуфабрикатов собственного производства норматив составляет до 25% от собственных затрат (ФОТ, амортизация), так как их изготовление требует использования ресурсов предприятия.

 4. Документооборот в РКМ

Покупные полуфабрикаты 

  Требуют предоставления: 

  • Договоров с поставщиками; 

  • Счетов-фактур; 

  • Анализа рыночных цен (для обоснования стоимости). 

Полуфабрикаты собственного производства 

  • Необходимо раскрывать: 

  • Калькуляцию себестоимости изготовления; 

 5. Особенности при формировании РКМ

Покупные полуфабрикаты включаются в расшифровку по Форме № 5 (если это отдельные позиции). 

Полуфабрикаты собственного производства требуют двойной детализации: 

  • Включаются в «Материальные затраты» основного изделия; 

  • Дополнительно расшифровываются в отдельной калькуляции, чтобы выделить долю привнесенных и собственных затрат. 

Соблюдение этих различий обеспечивает корректное обоснование цены и соответствие требованиям ПП № 1465 и Приказа Минпромторга № 334.

Информации об авторе

Александр Харламов

Александр Харламов

2 подписчика20 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Главбух PRO