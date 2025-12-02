Треть россиян готова к зарплатному демпингу: почему соискатели сдаются и что это значит для рынка труда

В эпоху, когда инфляция пожирает доходы, а вакансий меньше, чем претендентов, треть россиян готова отказаться от амбиций и согласиться на меньшую зарплату ради стабильности. По данным свежего исследования hh.ru, 28% работающих и активных соискателей готовы снизить ожидания, чтобы сохранить место или быстрее найти работу. Это не просто статистика — это сигнал о переломе на рынке труда, где молодые специалисты и жители регионов идут на уступки, а элита профессий держит марку. Что стоит за этим трендом и как он меняет правила игры для работодателей?
Кто и почему сдаёт позиции?
Гибкость соискателей — это реакция на охлаждение рынка. В 2025 году безработица стабильно держится на уровне 2,3–2,5%, но конкуренция за места выросла: на одну вакансию приходится до 7,3 резюме. Исследование hh.ru показывает чёткую поляризацию: молодёжь до 25 лет готова на "демпинг" в 58% случаев — они видят в этом шанс войти в профессию или набрать опыт. В группе 26–35 лет этот показатель падает до 29%, а среди 46+ — всего до 18%.
Регионы усиливают тренд: в Северо-Кавказском и Южном ФО на уступки идут 34% соискателей, в Приволжском — 30%, тогда как москвичи и петербуржцы реже идут на компромисс благодаря большему выбору вакансий.
Сферы тоже делятся на "гибкие" и "жёсткие". В услугах, туризме и гостиницах более 40% кандидатов соглашаются на меньшее, чтобы пережить сезонные спады. Административный персонал (35%) и логистика (30%) следуют за ними — здесь дефицит кадров сочетается с высокой текучестью. Напротив, инженеры (18%) и IT-специалисты (12%) с узкой экспертизой держат планку: их спрос превышает предложение на 20–30%. Общий фон: медианные ожидания соискателей — 75,7 тыс. руб., предложения работодателей — 75 тыс. руб., но в IT и строительстве разрыв в пользу кандидатов достигает 15–20%.
Причины просты, но болезненны. Инфляция в 2025 году "съела" 5–6% реальных доходов, а рост зарплат замедлился до 3,4%.
ВЦИОМ фиксирует: 80% россиян довольны работой, но только 50% — зарплатой. Соискатели, особенно без опыта, предпочитают стабильность риску: "Лучше меньше, но сейчас, чем ждать идеального оффера" — типичный комментарий из опросов.
Кейсы из жизни: от "стартапа мечты" к реалиям
Возьмём пример из логистики — отрасли, где дефицит кадров хронический. В компании PREAMA, где мы управляем тысячами линейных сотрудников, 25% молодых соискателей в 2025 году согласились на стартовую ставку на 10–15% ниже ожидаемой, чтобы пройти обучение и войти в команду. Результат? Текучесть снизилась на 12%, а через полгода эти "демперы" выросли в зарплате на 20% за счёт KPI и бонусов. Это не жертва, а инвестиция: соискатель получает навыки, компания — лояльного работника.
Что происходящее значит для бизнеса и соискателей?
Для работодателей — шанс на перезагрузку. Снижение ожиданий открывает двери для найма молодых талантов без "зарплатных войн". Но ловушка: 54% россиян принципиально не демпингуют, особенно в транспорте и торговле. Компаниям стоит комбинировать: фиксированная ставка + бонусы за KPI, обучение и гибкий график. По прогнозам, в 2026 году реальный рост зарплат составит 2,4%, так что нематериальные стимулы (развитие, wellbeing) станут ключом к удержанию.
Для соискателей урок ясен: в массовых сферах гибкость окупается ростом, но в дефицитных — держите планку. Рынок поляризуется: элита зарабатывает больше, массы адаптируются. Если треть готова к компромиссу, то две трети ждут роста — и бизнесу придётся балансировать, чтобы не потерять таланты.
В итоге, 2025 год учит реализму: рынок труда эволюционирует от "гонки зарплат" к балансу ожиданий и возможностей. Кто адаптируется первым — выиграет.
