Треть россиян готова к зарплатному демпингу: почему соискатели сдаются и что это значит для рынка труда

Кто и почему сдаёт позиции?

Гибкость соискателей — это реакция на охлаждение рынка. В 2025 году безработица стабильно держится на уровне 2,3–2,5%, но конкуренция за места выросла: на одну вакансию приходится до 7,3 резюме. Исследование hh.ru показывает чёткую поляризацию: молодёжь до 25 лет готова на "демпинг" в 58% случаев — они видят в этом шанс войти в профессию или набрать опыт. В группе 26–35 лет этот показатель падает до 29%, а среди 46+ — всего до 18%.

Регионы усиливают тренд: в Северо-Кавказском и Южном ФО на уступки идут 34% соискателей, в Приволжском — 30%, тогда как москвичи и петербуржцы реже идут на компромисс благодаря большему выбору вакансий.​

Сферы тоже делятся на "гибкие" и "жёсткие". В услугах, туризме и гостиницах более 40% кандидатов соглашаются на меньшее, чтобы пережить сезонные спады. Административный персонал (35%) и логистика (30%) следуют за ними — здесь дефицит кадров сочетается с высокой текучестью. Напротив, инженеры (18%) и IT-специалисты (12%) с узкой экспертизой держат планку: их спрос превышает предложение на 20–30%. Общий фон: медианные ожидания соискателей — 75,7 тыс. руб., предложения работодателей — 75 тыс. руб., но в IT и строительстве разрыв в пользу кандидатов достигает 15–20%.​

Причины просты, но болезненны. Инфляция в 2025 году "съела" 5–6% реальных доходов, а рост зарплат замедлился до 3,4%.

ВЦИОМ фиксирует: 80% россиян довольны работой, но только 50% — зарплатой. Соискатели, особенно без опыта, предпочитают стабильность риску: "Лучше меньше, но сейчас, чем ждать идеального оффера" — типичный комментарий из опросов.​