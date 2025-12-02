Подписаться

Заем с просрочками: какие есть варианты и риски

Заём с просрочками — это ситуация, когда заемщик уже имеет задолженность по кредитам, и новые платежи просрочены. Банки в таких случаях почти всегда отказывают, но остаются альтернативные варианты: МФО, частные инвесторы, займы под залог имущества.