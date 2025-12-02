ЦОК ОК АУСН 07.10 Мобильная
Потребительское кредитование

Заем с просрочками: какие есть варианты и риски

Заём с просрочками — это ситуация, когда заемщик уже имеет задолженность по кредитам, и новые платежи просрочены. Банки в таких случаях почти всегда отказывают, но остаются альтернативные варианты: МФО, частные инвесторы, займы под залог имущества.

Что значит заём с просрочками

Варианты, если есть просрочки

  1. Заём под залог имущества (квартира, доля, дом, земля, авто)

  2. Кредитор получает обеспечение, поэтому часто одобряет даже с плохой КИ.

  3. Займ от частного инвестора

  4. Быстрее и проще, но ставка выше.

  5. МФО

  6. Могут одобрить, но проценты очень высокие (от 1% в день).

  7. Рефинансирование и реструктуризация

  8. Объединение долгов в один займ, снижение ставки и платежа.

  9. Банкротство физлица (ФЗ № 127)

  10. Если долгов слишком много и платить реально нечем.

Плюсы займов с просрочками

✅ Возможность получить деньги даже с испорченной кредитной историей.

✅ Оформление «день в день» при залоге или у инвесторов.

✅ Можно закрыть старые долги и улучшить кредитную историю.

Риски ⚠️

  1. Очень высокая ставка — у инвесторов и МФО.

  2. Риск мошенников — недобросовестные «помощники» могут под видом займа оформить договор купли-продажи квартиры.

  3. Дополнительные штрафы при просрочке нового займа.

  4. Опасность долговой спирали — заемщик берёт новый займ, чтобы закрыть старый, и ещё сильнее погружается в долги.

Как оформить заём с просрочками: пошагово

  1. Соберите все документы по текущим долгам.

  2. Рассчитайте сумму, которую реально сможете платить.

  3. Сравните предложения: банки (редко), МФО, частные инвесторы, займы под залог.

  4. Проверьте кредитора (лицензия ЦБ для МФО, нотариальное оформление сделок с недвижимостью).

  5. Подпишите договор только после проверки всех условий.

Реальный кейс

Клиент из Москвы имел 5 действующих кредитов и 4 просрочки более 90 дней.

Банки отказывали.

Решение — займ под залог квартиры у частного инвестора:

  • сумма: 1,2 млн ₽;

  • срок: 2 года;

  • ставка: 30% годовых.

  • Клиент закрыл просрочки, восстановил кредитную историю и позже смог рефинансировать займ в банке.

Итог

Займ с просрочками — реальный инструмент, если банки отказывают.

Но важно понимать:

  • ставки выше, чем у классических кредитов;

  • всегда есть риск потерять имущество при невыплате;

  • нужен контроль и план по погашению долгов.

Информации об авторе

