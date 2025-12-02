Заем с просрочками: какие есть варианты и риски

Что значит заём с просрочками
📌Законодательство:
Гражданский кодекс РФ (ст. 309–310 — об исполнении обязательств);
ФЗ № 230 «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» (о коллекторах).
Варианты, если есть просрочки
Заём под залог имущества (квартира, доля, дом, земля, авто)
Кредитор получает обеспечение, поэтому часто одобряет даже с плохой КИ.
Займ от частного инвестора
Быстрее и проще, но ставка выше.
МФО
Могут одобрить, но проценты очень высокие (от 1% в день).
Рефинансирование и реструктуризация
Объединение долгов в один займ, снижение ставки и платежа.
Банкротство физлица (ФЗ № 127)
Если долгов слишком много и платить реально нечем.
Плюсы займов с просрочками
✅ Возможность получить деньги даже с испорченной кредитной историей.
✅ Оформление «день в день» при залоге или у инвесторов.
✅ Можно закрыть старые долги и улучшить кредитную историю.
Риски ⚠️
Очень высокая ставка — у инвесторов и МФО.
Риск мошенников — недобросовестные «помощники» могут под видом займа оформить договор купли-продажи квартиры.
Дополнительные штрафы при просрочке нового займа.
Опасность долговой спирали — заемщик берёт новый займ, чтобы закрыть старый, и ещё сильнее погружается в долги.
Как оформить заём с просрочками: пошагово
Соберите все документы по текущим долгам.
Рассчитайте сумму, которую реально сможете платить.
Сравните предложения: банки (редко), МФО, частные инвесторы, займы под залог.
Проверьте кредитора (лицензия ЦБ для МФО, нотариальное оформление сделок с недвижимостью).
Подпишите договор только после проверки всех условий.
Реальный кейс
Клиент из Москвы имел 5 действующих кредитов и 4 просрочки более 90 дней.
Банки отказывали.
Решение — займ под залог квартиры у частного инвестора:
сумма: 1,2 млн ₽;
срок: 2 года;
ставка: 30% годовых.
Клиент закрыл просрочки, восстановил кредитную историю и позже смог рефинансировать займ в банке.
Итог
Займ с просрочками — реальный инструмент, если банки отказывают.
Но важно понимать:
ставки выше, чем у классических кредитов;
всегда есть риск потерять имущество при невыплате;
нужен контроль и план по погашению долгов.
