Бухгалтерская сказка: почему елки в октябре — это новый налоговый период?

Вы уже в курсе, что новогодние елки в Москве теперь ставят в октябре? Готовьтесь к веселой бухгалтерии: придется решать, как проводить эти расходы и обосновывать их перед налоговой! Главное — чтобы к закрытию года елки не пришлось ставить на баланс как «Основные средства».

Бухгалтерская сказка: почему ёлки в октябре — это новый налоговый период?

Коллеги, привет! Вы уже видели, что в Москве ёлки начали ставить чуть ли не вместе с опавшими листьями? Это ж какая-то бухгалтерская фантастика! Давайте разберёмся, что творится с нашим любимым учётом в этой предпраздничной круговерти.

Представьте, как поставщик ёлок приносит акт: «Услуга: установка новогодней ёлки», а в графе «дата» красуется «15 октября». Бухгалтер смотрит на документ, потом на календарь... и начинает нервно пить кофе. Как это провести? Это уже новогодние расходы или ещё осенние?

Возникает главный бухгалтерский вопрос: когда списывать ёлку? Если она живая: в октябре ставим — считаем основным средством? В ноябре начинаем амортизировать? К декабрю ёлка уже подуставшая — может, ускорить амортизацию? А в январе утилизация — это внереализационный расход? Если же ёлка искусственная, то срок полезного использования на 10 лет? Но ведь за год она провисит на улице всего 3 месяца — учитываем сезонный коэффициент?

Налоговая инспекция, конечно, нервно курит в стороне. Представьте: инспектор получает отчётность с графой «Расходы на новогоднее оформление — октябрь». И где здесь экономическая обоснованность? Где связь с производственным процессом? Придётся писать пояснительную: «Ёлка установлена для создания предновогоднего настроения с целью повышения продуктивности сотрудников».

А вот финансовый директор, кажется, доволен. Бюджетное волшебство налицо: в октябре немного потратили, в ноябре ещё немного, в декабре — пик расходов, в январе — демонтаж. Получилось равномерное распределение затрат! Правда, общая сумма вышла больше, но это уже детали...

Если подойти к вопросу с управленческим учётом, как оценить эффективность? Может, ввести новые KPI: количество селфи с ёлкой до 1 декабря, коэффициент раннего новогоднего настроения или индекс преждевременной радости?

Шучу, конечно! Но если серьёзно, коллеги, вот о чём действительно стоит подумать: документальное оформление — все акты должны быть четко датированы и обоснованы; распределение расходов — лучше заранее определить, на какой период что относить; налоговые риски — иметь готовое обоснование для проверяющих.

А у вас в компании уже появились «октябрьские» новогодние расходы? Как вы их проводите? Давайте обсудим в комментариях!

P.S. Главное — чтобы к моменту сдачи годовой отчётности все эти ёлки уже убрали! Иначе придётся отражать их в балансе как «Основное средство — Новогоднее настроение».