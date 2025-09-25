Роль внутреннего контроля в обеспечении новых источников финансирования бизнеса

Развитию рынка IPO (рынок первичных публичных размещений акций компании) в ближайшее время будет уделяться повышенное внимание, государство формирует комплексную инфраструктуру и возможности для ответственного бизнеса получать новые источники финансирования, в том числе через размещения акций посредством IPO.
Актуальность и масштабность темы нашли отражение и в проекте Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2026 год и период 2027 и 2028 годов[1].
По данным Банка России, количество публичных размещений за 2024 год было рекордным за последние 10 лет. На рынок акционерного капитала вышли 19 эмитентов, 15 из них сделали это впервые. Компании смогли привлечь свыше 102 млрд рублей. Среди эмитентов преобладали компании малой (до 30 млрд рублей) и средней (от 30 млрд до 100 млрд рублей) капитализации из ИТ-сферы, цифровых технологий, экономики совместного потребления, фармацевтической промышленности.[2]
Но нужно понимать все объективные тонкости внутренней корпоративной среды, которые стоят перед компаниями, планирующими IPO в ближайшее время: юридический, финансовый и операционный аспекты.
Успешное IPO это не случайный процесс, а четкое взаимодействие всех механизмов компании, налаженные и эффективные бизнес-процессы, качественные внешние коммуникации, сильные финансовые показатели, а также понятные цели развития бизнеса.
Внутренний контроль играет важную роль в обеспечении прозрачности финансовой отчетности, минимизации рисков и соответствия законодательству.
Рассмотрим подробнее ключевые моменты роли внутреннего контроля перед выходом компании на IPO:
Обеспечение точности и объективности финансовой отчетности
Компании обязаны представлять инвесторам точную и достоверную финансовую отчетность. Это достигается путем строгого соблюдения стандартов бухгалтерского учета и аудита. В ином случае последующий ущерб деловой репутации для компании могут быть несоразмерным. Инвесторы направили жалобу в ЦБ в крупнейшем дефолте года на «ненадлежащий» аудит, где отчетность была «искажена» на 4 млрд руб.[3]
Минимизация рисков
Система внутреннего контроля зачастую в большинстве корпоративных структур интегрирована с системой риск-менеджмента, что значительно повышает ее эффективность и помогает выявлять потенциальные риски, связанные с финансовыми манипуляциями, мошенничеством и ошибками, регуляторными рисками и т.д.
Соблюдение нормативных требований
Компания должна соответствовать требованиям регулятора и стандартам Мосбиржи. Распределить ответственность и полномочия сотрудников, сформировать процедуры оценки риска и политику управления рисками, что соответствует действующим рыночным практикам в корпоративном управлении.
Формирование информационных систем
Создание надежных информационных систем для сбора, обработки и хранения данных. Проведение постоянного мониторинга эффективности внутренних контролей и своевременное выявление отклонений.
Создание внутрикорпоративных линий защиты
Совместно с внутренним аудитом[4], рисками, комплаенсом внутренний контроль формирует безопасную и понятную среду работы компании, повышает доверие инвесторов благодаря прозрачной и точной финансовой отчетности, снижает вероятности возникновения финансовых проблем и ошибок, формирует общий имидж компании среди инвесторов и регулирующих органов.
Таким образом, внутренний контроль является необходимым элементом подготовки компании к выходу на IPO и оказывает непосредственное влияние на результаты его проведения, что, в свою очередь, отражается в объемах финансирования, которые компания смогла привлечь на рынке капитала.
к.э.н., эксперт в области бизнес-рисков Евгений Басс
эксперт в области внутреннего контроля и аудита Татьяна Плотникова
Важно также учитывать, что успешное IPO требует не только прозрачности финансовой отчетности, но и эффективной системы корпоративного управления, включая наличие независимых директоров и четко определенных комитетов, что повышает доверие инвесторов и способствует устойчивому развитию компании.