Роль внутреннего контроля в обеспечении новых источников финансирования бизнеса

Развитию рынка IPO (рынок первичных публичных размещений акций компании) в ближайшее время будет уделяться повышенное внимание, государство формирует комплексную инфраструктуру и возможности для ответственного бизнеса получать новые источники финансирования, в том числе через размещения акций посредством IPO.

Актуальность и масштабность темы нашли отражение и в проекте Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2026 год и период 2027 и 2028 годов[1].

По данным Банка России, количество публичных размещений за 2024 год было рекордным за последние 10 лет. На рынок акционерного капитала вышли 19 эмитентов, 15 из них сделали это впервые. Компании смогли привлечь свыше 102 млрд рублей. Среди эмитентов преобладали компании малой (до 30 млрд рублей) и средней (от 30 млрд до 100 млрд рублей) капитализации из ИТ-сферы, цифровых технологий, экономики совместного потребления, фармацевтической промышленности.[2]

Но нужно понимать все объективные тонкости внутренней корпоративной среды, которые стоят перед компаниями, планирующими IPO в ближайшее время: юридический, финансовый и операционный аспекты.

Успешное IPO это не случайный процесс, а четкое взаимодействие всех механизмов компании, налаженные и эффективные бизнес-процессы, качественные внешние коммуникации, сильные финансовые показатели, а также понятные цели развития бизнеса.

Внутренний контроль играет важную роль в обеспечении прозрачности финансовой отчетности, минимизации рисков и соответствия законодательству.

Рассмотрим подробнее ключевые моменты роли внутреннего контроля перед выходом компании на IPO: