Лимит дохода 2,4 млн рублей для самозанятых: что делать, если вы к нему приближаетесь

Именно этот показатель чаще всего становится точкой, где самозанятые начинают задумываться о дальнейшей налоговой стратегии. Разберем, как работает этот лимит в 2026 году, что происходит при его превышении и какие варианты действий есть у самозанятого.
Как работает лимит дохода в режиме НПД
Лимит установлен Федеральным законом № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима “Налог на профессиональный доход”». Согласно действующим правилам, самозанятый может применять режим НПД, пока его годовой доход не превышает 2,4 млн рублей.
Важные особенности лимита:
Лимит считается за календарный год.
Период — с 1 января по 31 декабря.
Учитываются все доходы, проведенные через режим НПД.
Это все суммы, по которым сформированы чеки в приложении «Мой налог».
Расходы не уменьшают лимит.
В режиме НПД налог считается только с дохода. Даже если часть денег уходит на расходы, лимит все равно считается по полной сумме поступлений.
Ограничение действует одинаково для всех видов деятельности.
Независимо от того, работает самозанятый с физическими лицами или с компаниями.
На март 2026 года лимит остается прежним — 2,4 млн рублей в год, и в рамках эксперимента его нельзя снижать или менять до 2028 года.
Что происходит при превышении лимита
Если доход самозанятого превысил установленный предел, режим НПД перестает применяться автоматически.
Механизм выглядит так:
Доходы до момента превышения облагаются налогом по ставкам НПД
4 % — при работе с физическими лицами
6 % — при работе с юридическими лицами и ИП.
Доход, который превышает лимит, уже не может облагаться налогом НПД.
С этого момента человек утрачивает статус плательщика НПД и должен применять другой налоговый режим.
ФНС фиксирует превышение автоматически через приложение «Мой налог». После этого продолжать формировать чеки как самозанятый уже нельзя.
Какие варианты есть у самозанятого
Если доход начинает приближаться к лимиту, важно заранее продумать дальнейшую модель работы. На практике есть несколько вариантов.
1. Ограничить доход в текущем году
Некоторые самозанятые принимают решение остановить прием новых заказов или перенести часть оплаты на следующий год.
Такой подход используется, когда превышение лимита происходит ближе к концу года. Например, если доход достиг 2,3 млн рублей в ноябре, можно договориться с заказчиком о переносе оплаты на январь.
Но здесь важно соблюдать реальность сделки: перенос должен быть связан с фактическим выполнением работ, а не только с налоговым планированием.
2. Зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель
Если доход стабильно приближается к лимиту, чаще всего следующим шагом становится регистрация ИП.
Это позволяет:
работать без ограничений по обороту;
выбрать более подходящий налоговый режим;
официально масштабировать деятельность.
В 2026 году наиболее популярный вариант для бывших самозанятых — упрощенная система налогообложения (УСН).
Основные варианты:
УСН 6 % — с дохода
Подходит для специалистов с минимальными расходами (консультанты, дизайнеры, разработчики).
УСН 15 % — «доходы минус расходы»
Чаще используют те, у кого значительная часть дохода уходит на закупки или подрядчиков.
Важно учитывать, что при регистрации ИП появляется обязанность платить фиксированные страховые взносы.
3. Совмещать статус ИП и НПД
Российское законодательство допускает ситуацию, когда индивидуальный предприниматель применяет режим НПД.
Это возможно, если:
ИП соответствует условиям режима;
его доход не превышает 2,4 млн рублей.
Однако при росте бизнеса обычно выбирают полноценный налоговый режим ИП.
Как понять, что пора готовиться к переходу
Есть несколько признаков, которые показывают, что режим НПД скоро станет тесным.
Доход превышает 150–180 тысяч рублей в месяц
При такой динамике годовой лимит достигается довольно быстро.
Большинство заказчиков — компании
В этом случае ставка налога уже 6 %, а преимущества НПД начинают сокращаться.
Работа становится постоянной и масштабируемой
Появляются подрядчики, расходы, необходимость нанимать людей.
Во всех этих ситуациях переход на предпринимательскую модель становится более логичным решением.
Нужно ли бояться превышения лимита
Сам факт приближения к лимиту — это не проблема, а скорее показатель роста дохода.
Главное — не игнорировать этот момент и заранее продумать налоговую стратегию.
Если подготовиться к переходу заранее, можно:
спокойно выбрать налоговый режим;
настроить работу с клиентами;
избежать резкого изменения условий работы.
Главный вывод
Лимит 2,4 млн рублей — это ключевое ограничение режима НПД, которое действует в России в 2026 году. Он не означает, что развитие бизнеса должно остановиться. Скорее это порог, после которого деятельность постепенно переходит из формата подработки в полноценное предпринимательство.
Поэтому лучший подход — не ждать автоматического превышения лимита, а заранее планировать следующий этап: регистрацию ИП, выбор налогового режима и выстраивание устойчивой модели работы.
