Лимит дохода 2,4 млн рублей для самозанятых: что делать, если вы к нему приближаетесь

Как работает лимит дохода в режиме НПД

Лимит установлен Федеральным законом № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима “Налог на профессиональный доход”». Согласно действующим правилам, самозанятый может применять режим НПД, пока его годовой доход не превышает 2,4 млн рублей.

Важные особенности лимита:

Лимит считается за календарный год.

Период — с 1 января по 31 декабря. Учитываются все доходы, проведенные через режим НПД.

Это все суммы, по которым сформированы чеки в приложении «Мой налог». Расходы не уменьшают лимит.

В режиме НПД налог считается только с дохода. Даже если часть денег уходит на расходы, лимит все равно считается по полной сумме поступлений. Ограничение действует одинаково для всех видов деятельности.

Независимо от того, работает самозанятый с физическими лицами или с компаниями.

На март 2026 года лимит остается прежним — 2,4 млн рублей в год, и в рамках эксперимента его нельзя снижать или менять до 2028 года.