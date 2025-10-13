Обыск в офисе, как подготовиться
В этой статье — только про подготовку. Как вести себя во время самого обыска: вот ссылка на статью для руководителя, вот — для обычного работника.
Чтобы не путаться, дальше по тексту: работники — это работники организации, в которую пришли с обыском. Сотрудники — это сотрудники полиции или другого ведомства, которые этот обыск проводят.
Внимание! Прямо препятствовать следствию нельзя, это уголовно наказуемо (ст. 294 УК). Но не способствовать и не помогать следствию — можно.
Когда готовиться к обыску
На предстоящий обыск может намекать нездоровая суета вокруг вашей организации.
Необъяснимые письма госзаказчиков, непонятные запросы налоговой, пропавшие со связи контрагенты, кружащие вокруг офиса обэповцы, вызовы в органы для объяснений — всё это может быть признаками предстоящего обыска.
Но обыск может произойти и внезапно. Поэтому на вопрос:
— «Когда надо быть готовым к обыску?» правильный ответ будет:
— «Всегда!».
В идеале, готовность к обыску — это один из KPI юридической службы, службы безопасности и руководителя. Подготовка к обыску — один из бизнес-процессов.
Подходы к подготовке
У обыска три группы поражающих факторов:
1. Дезорганизация бизнеса. Изымаются документы и орг. техника. Не на чем работать, нет баз данных и так далее. После обыска обычно следуют допросы, обвинения, задержания. Отдельные руководители и сотрудники, часто ключевые, выбиваются из операционки.
2. Уголовно-правовые последствия. Изъятые документы и носители информации становятся доказательствами, то есть кирпичиками, из которых будут строить уголовное дело.
3. Психологическое воздействие. Сотрудники деморализованы, контрагенты думают нехорошее. Бывает, что психологическое давление на владельцев и руководство бизнеса — это основная цель обыска.
Подготовка к обыску бывает стратегической и под конкретный обыск, они отличаются глубиной и срочностью.
Стратегическая подготовка — это про бизнес-процессы и про такое управление бизнесом, при котором причиненный обыском ущерб не окажется критичным.
Стратегическая подготовка требует времени — это месяцы. Они не всегда есть, бывает, что готовиться нужно в авральном порядке.
Подготовка под конкретный обыск — это в режиме «Хватай мешки! Вокзал отходит!» за полчаса до стука в дверь схватить компрометирующие материалы и попытаться убежать их перепрятывать.
Как готовиться
Проработать точки уязвимости
Первый шаг — попытаться понять, где что-то может пойти не так.
У обычного руководителя / владельца бизнеса должно быть хотя бы базовое понимание о слабых местах, которые могут интересовать следствие во время обыска.
Оборонзаказ или обычные госконтракты с претензиями в ваш адрес. Признаки «однодневок» у ваших контрагентов. Договоры, где акты формально есть, но фактическое исполнение подтвердить затруднительно. Сделки с аффилированными контрагентами по нерыночным ценам. И так далее.
Эти моменты полезно проработать, по возможности — исправить. Если исправить затруднительно — заранее разработать линию защиты, собрать доказательства, подготовить план действий.
С этим может справиться внутренний юрист, если он обладает компетенцией и опытом в уголовно-правовой сфере. Если не обладает, то стоит призвать внешнего специалиста — адвоката по уголовным делам экономической направленности.
Для бизнеса, который работает давно и уже мог накопить значимое количество уголовных рисков, будет полезно провести полноценный уголовно-правовой аудит.
Рабочие базы и документы — бэкапы, инфобезопасность
Частая история — в ходе обыска изымаются все компьютеры и ноутбуки, которые есть в офисе. По закону данные с изымаемых устройств можно скопировать, но не всегда это правило соблюдается.
Бэкапы. Если бэкапов нет — придется всё восстанавливать с чистого листа. Бэкапы есть — переносите их на новые компьютеры и продолжаете работу.
Носители данных с бэкапами должны находиться в безопасном месте: не в том же офисе, не дома у владельца бизнеса или его мамы — часто обыск приходит туда одновременно с офисом.
Бэкапить нужно, как минимум:
- данные и документы по работе с контрагентами. Договоры, данные по продажам и управлению проектами, производственная и техническая документация, что-то специфичное именно для вашего бизнеса;
- базы бухгалтерского учета — без них придётся восстанавливать бух. учет, что может создать аврал при сдаче ближайшей отчетности;
- данные для доступов в информационные системы, которые нужны для функционирования бизнеса и системы для соблюдения требований законодательства: «Меркурий», «Честный знак» и так далее.
Шифрование данных и траффика. Информация на компьютерах должна быть зашифрована, доступы только по паролю и прочие меры информационной безопасности.
Интернет-траффик тоже должен быть зашифрован. Интернет-провайдер хранит много ваших данных, многое о вас знает и обязан предоставлять всю эту информацию в органы.
Хранение данных и доступы. В идеале, на офисных компьютерах не должно быть вообще никаких рабочих данных. Все рабочие данные — на удаленном сервере, который расположен в безопасном месте.
Права доступа к информации должны быть разграничены, доступ у работников — только в части, касающейся их деятельности. Такого, что любой работник имеет доступ к общему диску, где все хранят всё, быть не должно. Иначе доступ к любому одному компьютеру будет означать доступ ко всем данным.
Бумажные документы —ограничить доступ и своевременно уничтожать
Похожий совет и в отношении бумажных документов. Нужно разделить их по категориям значимости и особо чувствительные документы хранить в изолированных местах с ограниченным доступом.
Документы с истекшим сроком хранения можно уничтожать. Нормативный срок хранения большинства документов — 5 лет. Срок давности по большинству экономических преступлений — 10 лет. В период с шестого по десятый год уголовное преследование еще возможно, но документы, которые легли бы в его основу, уже могут быть легально уничтожены.
Уничтожение документов должны быть правильно задокументировано.
Компромат и запрещенка — не надо держать в офисе
Частая история — в ходе обыска находят печати или токены с электронными подписями, которые принадлежат другим организациям. Это на корню рушит доводы, что эти контрагенты — не фирмы-однодневки, а самостоятельные неаффилированные контрагенты.
Если к этим печатям и токенам добавить показания номинальных руководителей и участников этих однодневок — всё, дело раскрыто, по налоговым и госзаказным статьям этих доказательств будет достаточно.
Совет адвоката: не нарушать закон, не работать с фирмами-однодневками и не допускать нахождения у себя чужих печатей и токенов.
Мне известны случаи, когда на компьютерах коммерческих директоров и главбухов находили файлы с названиями типа «Откаты.xlsx». Можно догадаться, какая информация там содержалась.
Совет адвоката: не надо давать откаты и хранить такие файлы.
Также не стоит хранить в офисе предметы с нарушением правил их хранения или запрещенные к обороту: оружие без сейфа, рецептурные препараты без рецепта, чучела краснокнижных животных и тому подобное. Это может создать дополнительную статью.
Наличные и ценности
Не стоит держать в офисе крупные суммы наличных или другие ценности, происхождение и принадлежность которых вы не можете документально.
Их изымут как доказательства по уголовному делу — и бегай потом, возвращай. Это история на месяцы.
Ответственный
Обязательно должен быть назначен старший по обыску. Не номинально ответственный, как часто бывает, например, с назначением ответственных за противопожарную безопасность. А реально старший — кто знает, как себя вести, что делать и кого будут слушаться остальные работники.
На время его отсутствия должен быть замещающий.
У ответственного и замещающего должны быть доверенности с полномочиями представлять интересы организации во время обыска. Они должны быть специально обучены и проинструктированы.
Очень полезно написать для них регламент поведения во время обыска с конкретикой, характерной для вашей организации.
Персонал — молчание и вежливость
Самое важное — чтобы ваши работники не общались с сотрудниками полиции или другого ведомства, которое проводит обыск. Сможете этого добиться — избавитесь от половины возможных проблем.
В норме работники не должны говорить ничего, кроме:
«Меня зовут Петров Петр Петрович. В ООО «Ромашка» я работаю с 2020 года в отделе закупок в должности старшего менеджера по закупкам. Дальнейшие показания давать желаю после конфиденциальной консультации с адвокатом».
На любые другие вопросы сотрудников — вежливо не отвечать. Это законно. Хотя в ходе обыска сотрудники могут запугивать и говорить, что это отказ от дачи показаний и влечет уголовную ответственность — это не так.
Естественно, при таком подходе следует помочь работнику с поиском адвоката для допроса — предоставить своего или оплатить того, которого найдет сам работник. Лояльность за лояльность.
О чем ещё стоит проинструктировать работников:
— не сообщать и не вводить пароли от компьютеров и телефонов;
— по требованию сотрудника отдать ему свой телефон, но пароль не сообщать и не вводить;
— не давать сотрудникам никакие документы и предметы, но и не препятствовать изъятию. Если хотят что-то изъять — пусть изымают своими руками.
Полезно провести с населением офиса деловую игру, имитирующую обыск. Ведущие врываются в офис в масках, и работники решают практические задачи в обстановке, максимально приближенной к реальной.
Коммерческая тайна
Коммерческая тайна и режим конфиденциальности — это пересекающиеся, но разные понятия. Просто конфиденциальность данных на их изъятие в ходе обыска никак не влияет, а вот режим коммерческой тайны — может.
Выемка документов, содержащих охраняемую законом тайну, то есть и коммерческую тайну тоже, возможна только по судебному решению. Является ли изъятие документов в ходе обыска именно такой выемкой или не является — вопрос. Практика противоречива, качается во времени и различается по регионам.
Тем не менее, внедрение режима коммерческой тайны дает дополнительные возможности для защиты и потому полезно.
Но внедрение должно быть полноценным, а не формальным. Нужно действительно отграничить конфиденциальную информацию от общедоступной, определить перечень допущенных лиц, проводить инструктажи, ставить грифы и так далее.
Иначе не сработает.
Адвокат
Адвокат на обыске — полезен. Он поможет пресечь незаконные действия сотрудников, корректно вписать все замечания в протокол обыска, что, может быть, повлияет потом на доказательственную силу результатов обыска.
Но есть две проблемы.
Первая — обыск можно начать без адвоката. Это законно.
Вторая — даже если адвокат приехал на обыск, его могут не пустить. Это незаконно, но так бывает.
Однако есть шанс, что адвокат все-таки прорвётся на обыск. Даже если не прорвётся — он сможет поехать с вами на допрос, который обычно следует за обыском. На допросе адвокат обязателен, даже если вы в статусе свидетеля, даже если вы без какого-либо процессуального статуса вообще, и сотрудники говорят вам, что это просто беседа. Но для этого нужно обязательно … так, стоп, отвлёкся, про допросы будет отдельный блок статей.
Для появления адвоката на обыске, нужно, чтобы:
— с адвокатом было заключено соглашение (и заранее оплачен выезд — большинство адвокатов не согласится работать без предоплаты);
— адвокат узнал об обыске. Например, в регламенте ответственного за обыск одним из первых действий указан вызов адвоката и контактные данные;
— организована подстраховка на случай, если адвокат не сможет приехать на обыск (судебный процесс, отпуск, болеет). Подстраховка может быть организована как на вашей стороне — соглашение ещё с одним адвокатом, так и на стороне адвоката — он заранее договаривается с коллегой.
Итого
Время, потраченное на подготовку к обыску, окупается всегда. Если обыск не произойдёт, то пока готовитесь — проверите свои бизнес-процессы и наведете порядок. Если произойдет — не понесете тех потерь, которые понесли бы в неподготовленном состоянии.
Подводим резюме:
1. Найдите и проработайте те места бизнеса, где есть уголовные риски.
2. Информацию и электронные документы — бэкапьте, шифруйте и парольте.
3. Бумажные документы — не храните, где попало, и вовремя уничтожайте.
4. Не держите в офисе всякое незаконное.
5. Не храните в офисе избыточные деньги и ценности.
6. Назначьте ответственного за обыск и подготовьте его.
7. Проинструктируйте персонал, работайте над лояльностью.
8. Внедрите режим коммерческой тайны.
9. Договоритесь об адвокатской поддержке.
