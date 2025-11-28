Бухгалтер на обыске: как пережить

Чтобы не путаться, дальше по тексту: работники — это работники организации, в которую пришли с обыском. Сотрудники — это сотрудники полиции или другого ведомства, которые этот обыск проводят.
Внимание! Прямо препятствовать следствию нельзя, это уголовно наказуемо (ст. 294 УК). Но не способствовать и не помогать следствию — можно.
Кто главный
На обыске должен быть старший («представитель администрации»), который будет взаимодействовать с сотрудниками, контролировать ситуацию и подписывать протокол обыска.
В норме старший назначается заранее, в спокойной обстановке. Но заблаговременно подготовиться получается не всегда.
Если понимаете, что в случае внезапного обыска старшим можете оказаться именно вы — будет полезно прочитать статью о том, как вести себя на обыске начальнику.
Если это не про вас — а почти всегда для бухгалтеров это именно так — то ваша линия поведения на обыске гораздо проще: не проявлять инициативу и постараться не навредить себе и компании.
Как это делать — разберём по пунктам.
Не оказывать физическое сопротивление
Оказывать физическое сопротивление сотрудникам полиции или другого ведомства, которые проводят обыск, — нельзя ни в коем случае.
Не стоит даже просто прикасаться к ним или активно жестикулировать в непосредственной близости — это может быть расценено как насилие или угроза насилием, то есть дополнительная уголовная статья.
Не отвечать на вопросы и не давать объяснения
Отвечать на вопросы сотрудников вы не обязаны.
Но перегибать с молчанием и доводить до абсурда тоже не стоит. Назвать имя, должность — это нормально, но не более.
Вас могут запугивать уголовной ответственностью за отказ от дачи показаний (ст. 308 УК) — это блеф. На практике статья почти не работает, риски привлечения по ней крайне малы.
Если сотрудники давят и не отстают, если уклониться от допроса невозможно, то единственная фраза от вас в протоколе:
«Показания давать желаю после конфиденциальной консультации с адвокатом».
Эта фраза полезнее, чем отказ давать показания со ссылкой на 51 статью Конституции, в отдельной статье напишу, почему. Подписывайтесь, чтоб не пропустить.
Рабочий компьютер — выключить или заблокировать
На рабочих компьютерах части хранится именно та информация, ради которой к вам приходят. Поэтому рабочий компьютер полезно выключить в самом начале обыска. Включать компьютер обратно или сообщать пароль от него вы не обязаны.
Если компьютер включен — сотрудники сразу получают доступ ко всем данным, могут их изучить, узнать интересное и использовать как доказательства в уголовном деле или налоговой проверке. Нужно именно выключить. Перевести в спящий режим (захлопнуть крышку ноутбука) — не годится, компьютерные специалисты специальным образом пробуждают компьютер и получают доступ к данным.
В ходе обыска компьютеры могут изъять. Часто изымают вообще все компьютеры в компании. Возвращать их — сложно и долго, вопрос на месяцы. Если данные не были забэкаплены, то при изъятии вы их все потеряете.
Информационная безопасность — это, конечно, не бухгалтерская зона ответственности. Но главбух, заботящийся о своей судьбе и судьбе своих подчиненных, да и просто ответственный бухгалтер может отстоять перед руководством базовый минимум:
1. Бэкапы рабочих баз и электронных документов
2. Шифрование дисков, других носителей информации и траффика
3. Пароли для всех сотрудников
4. Отдельное хранение чувствительных документов. Например, подлинников, касающихся оборонзаказа или крупных госзакупок
5. Реально внедренный режим коммерческой тайны
Рабочий телефон — выключить или заблокировать
Телефон — это цифровой слепок вашей жизни. Он весь набит информацией, которую можно прямо или косвенно использовать против вас. Уголовное дело, которое выросло из вовремя невыключенного телефона, — частый случай.
Поэтому лучше выключить его в самом начале обыска.
Единственное, для чего можно использовать телефон — подать сигнал бедствия об обыске руководству, адвокату или близким, которые адвоката найдут. Лучше написать сообщение, а не звонить. Пока звоните, незаблокированный телефон могут выхватить у вас из рук — и всё, что в нём есть, окажется в руках сотрудников.
Сообщать пароль или включать телефон по требованию сотрудников вы не обязаны.
Если ваш телефон разблокируется по FaceID или по отпечатку пальца — не очень хорошо. Сотрудники могут разблокировать его против вашей воли, поднеся его к вашему лицу или приложив ваш палец.
При офисном обыске обычно изымают телефоны только у потенциальных фигурантов. Но могут изъять и у всех присутствующих.
Если на момент изъятия телефон находится «при вас» (в руке, в кармане, в сумке на плече) — это называется личным обыском. Для его проведения нужно отдельное помещение, двое понятых и обыскивающий того же пола, что и обыскиваемый. Не сложно, но на организацию и оформление сотрудникам нужно потратить время и силы.
Чтобы упростить себе жизнь, сотрудники идут на уловки. Например, требуют выложить всё из карманов (такой обязанности у вас нет): вы выкладываете — и вот телефон лежит на столе, то есть он больше не «при вас», оформлять личный обыск уже не нужно.
Ломать телефон, давить его каблуком — не надо. Это может быть расценено как воспрепятствование следствию (ст. 294 УК). Статья небольшой тяжести, но зачем она вам?
Открывать двери в другие помещения, шкафы, сейфы — не надо
При проведении обыска сотрудники вправе вскрывать помещения, ломать двери, взламывать сейфы. Но ломают не всегда, так как это повреждение имущества, нужно будет писать объяснительные для внутренних проверок.
Если же мероприятие проводится в другом процессуальном формате (осмотр места происшествия, осмотр следователем как следственное действие, осмотр как мероприятие налогового контроля, обследование помещений как оперативно-разыскное мероприятие) — ломать нельзя. Хотя бывает, что и ломают.
Пытаться разобраться, какой формат, оценивать, целесообразно ли открывать, как повлияют хранящиеся там документы на уголовное дело — это не задача бухгалтера. В стрессе от обыска и при недостатке информации об уголовном деле качественное решение по этому вопросу принять невозможно. Поэтому правильная линия поведения одна: не способствовать, то есть — не открывать.
«Я не уполномочен» или «Нет ключей»
— нормальные ответы для бухгалтера на просьбу открыть шкаф с документами или дать посмотреть какую-нибудь папку.
Чужие подписи и печати
Хранить токены с чужими электронными подписями и чужие печати у себя в офисе — опасная затея.
Если вы так делаете — должно быть заранее заготовлено документально подтвержденное объяснение, откуда они у вас и зачем. Это объяснение не должно подводить под другие уголовные статьи и налоговые риски.
Бухгалтерские фирмы-аутсорсеры часто держат у себя в офисе подписи и печати своих клиентов. С их согласия и для оптимизации работы.
Но с точки зрения органов, подписи клиентов, которые те передали добровольно — это точно такие же чужие подписи. Если клиент аутсорсера в глазах органов будет технической компанией, то получается, что аутсорсер хранит у себя подпись технической компании, а значит причастен к схеме уклонения, хищения или что там расследуется.
Поэтому полезно:
или документально фиксировать передачу вам физических токенов с подписями,
или использовать отделённые сертификаты и шифровать носитель с ними,
или организовать работу по таким процедурам, при которых подписи не нужны.
То же самое касается печатей, учредительных документов и сим-карт, на которые приходят авторизационные смски из банков.
Подготовка к обыску — подумать о себе
В момент, когда органы пришли с обыском — базовый материал у них уже собран, минимально необходимые факты уже есть. Вопрос в том, как эти факты доказать на достаточном уровне и превратить в приговор или акт налоговой проверки.
Бороться на этом этапе можно. Но на более ранних этапах бороться проще. Прозвучит как сверкающая банальность, но подумайте, всё ли у вас в порядке с учётом?
Наденьте на себя шляпу следователя или очки налогового инспектора и новым взглядом посмотрите на свою работу. Как будут смотреться ваши регистры и документы в обложке уголовного дела?
Тонкая тема — указания руководства, которые не совсем однозначны с точки зрения закона. Тут давать советы сложно, у каждого своя ситуация, своя степень зависимости от работодателя и своя судьба.
Полезно понимать, что на незаконных схемах зарабатывают владельцы компании. Для них высокий выигрыш от незаконных действий оправдывает риски уголовки.
А бухгалтер несёт те же риски за обычную зарплату, то есть без дополнительного выигрыша. За обычную зарплату бухгалтер становится соучастником для целей уголовного процесса или контролирующим должностным лицом для субсидиарной ответственности.
Разве оно того стоит?
Резюмируем. Негативные последствия от обыска в офисе будут меньше, если вы
не оказываете физическое сопротивление
выключите компьютер и мобильные телефоны
не даёте никаких объяснений или комментариев, кроме ФИО и должности
уже сейчас подумаете, нет ли у вас в офисе чего-то такого, что может вам навредить.
