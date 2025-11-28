Бухгалтер на обыске: как пережить

Рабочий телефон — выключить или заблокировать

Телефон — это цифровой слепок вашей жизни. Он весь набит информацией, которую можно прямо или косвенно использовать против вас. Уголовное дело, которое выросло из вовремя невыключенного телефона, — частый случай.

Поэтому лучше выключить его в самом начале обыска.

Единственное, для чего можно использовать телефон — подать сигнал бедствия об обыске руководству, адвокату или близким, которые адвоката найдут. Лучше написать сообщение, а не звонить. Пока звоните, незаблокированный телефон могут выхватить у вас из рук — и всё, что в нём есть, окажется в руках сотрудников.

Сообщать пароль или включать телефон по требованию сотрудников вы не обязаны.

Если ваш телефон разблокируется по FaceID или по отпечатку пальца — не очень хорошо. Сотрудники могут разблокировать его против вашей воли, поднеся его к вашему лицу или приложив ваш палец.

При офисном обыске обычно изымают телефоны только у потенциальных фигурантов. Но могут изъять и у всех присутствующих.

Если на момент изъятия телефон находится «при вас» (в руке, в кармане, в сумке на плече) — это называется личным обыском. Для его проведения нужно отдельное помещение, двое понятых и обыскивающий того же пола, что и обыскиваемый. Не сложно, но на организацию и оформление сотрудникам нужно потратить время и силы.

Чтобы упростить себе жизнь, сотрудники идут на уловки. Например, требуют выложить всё из карманов (такой обязанности у вас нет): вы выкладываете — и вот телефон лежит на столе, то есть он больше не «при вас», оформлять личный обыск уже не нужно.

Ломать телефон, давить его каблуком — не надо. Это может быть расценено как воспрепятствование следствию (ст. 294 УК). Статья небольшой тяжести, но зачем она вам?