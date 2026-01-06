Новое в уголовном, декабрь 2025 — дополнения

Ссылка на основной декабрьский обзор.
В этом обзоре:
ужесточена ответственность за самовольное оставление места службы, дезертирство, симуляцию
отмена правила «домашней колонии» для экстремистов,
процессуальные ухудшения апатридов,
порядок в делах о частном обвинении,
длинные руки российского правосудия теперь дотянутся и в Мозамбик.
Уголовное право
Ужесточена ответственность за самовольное оставление места службы, дезертирство, симуляцию
Изменено: УК — ФЗ от 29.12.2025 №534-ФЗ
Ужесточено наказание за самовольное оставление места службы условно осуждёнными и теми, чьи уголовные дела приостановлены в связи с участием в СВО в период мобилизации и т.п.
При оставлении на период от 2 до 10 суток наказание было — до 5 лет, стало — от 2 до 6. От 10 суток до 1 месяца было — до 7 лет, стало — от 3 до 8. Свыше 1 месяца было — от 5 до 10, стало — от 7 до 12.
Для этих же категорий ужесточено наказание за дезертирство (с 5-15 до 10-20 лет) и за уклонение от службы путем симуляции (с 5-10 до 7-12 лет)
Осуждённые за экстремизм и иностранцы будут сидеть там, где решит ФСИН.
Изменено: УИК — ФЗ от 29.12.2025 №537
Осужденные за экстремизм, терроризм, ряд других статей, а также те, в отношении кого имеются сведения о приверженности нехорошим идеологиям, плюс приравненные к ним иностранцы и лица без гражданства должны отбывать наказание только там, где решит ФСИН.
Правило выбора учреждения в «домашнем» регионе для них не действует ни при первоначальном направлении для отбывания наказания ни в его процессе. Возможности перевода для них нет.
Уголовный процесс
Дела апатридов на службе России будут рассматривать военные суды
Изменено: ФКЗ о военных судах — ФКЗ от 29.12.2025 №9-ФКЗ
Касается периодов военной службы, военных сборов и участия добровольческих формированиях. Ранее касалось только иностранцев, теперь еще и бедолаг без Родины.
Порядок в процессуальных нормах о частном обвинении
Изменено: УПК — ФЗ от 29.12.2025 №535-ФЗ
Устранена лазейка, которой пользовались районные суды, чтобы не рассматривать дела о повторных побоях (ч. 1 ст. 116.1 УК) — так реализовано постановление Конституционного Суда от 28.03.2024 №13-П.
Частное обвинение — это режим рассмотрения дел, когда обвинение поддерживает сам потерпевший своими силами без помощи государственной машины. Таких преступлений всего два: легкий вред здоровью без квалифицирующих признаков (ч. 1 ст. 115 УК) и повторные побои, совершенные в первый раз (ч. 1 ст. 116.1 УК).
Когда вносили поправки о передаче повторных побоев (116.1 УК) от мировых судей в районные суды авторы законопроекта не обратили внимания согласованность процессуальных норм (или специально так сделали, чтоб всех запутать и отсрочить фактическое вступление поправок в силу — кто ж знает).
До поправок все дела частного обвинения были у мировых судей, во всех статьях УПК о порядке рассмотрения таких дел было написано «мировые судьи».
После передачи повторных побоев в районные суды оказалось, что дела частного обвинения теперь и у мировых судей, и в районных и приравненных к ним гарнизонных военных судах.
Но в процессуальные формулировки о делах частного обвинения использовались только слова «мировые судьи», про «суды» ничего сказано не было. Использовано другое слово — значит, совсем другое дело, другой режим, другой порядок. Поэтому районные суды, ссылаясь на отсутствие процессуальных норм, отказывались принимать заявления по повторным побоям.
По этому вопросу высказался Конституционный Суд, который объяснил, что так нельзя, нечего районным судам хитрить, заявления надо принимать и рассматривать, применяя нормы о мировых судьях по аналогии.
Теперь законодатель навел порядок и устранил эту неопределенность. Заодно внес еще несколько технических правок.
Ратифицировано соглашение о выдаче по уголовным делам с Республикой Мозамбик
Принято: ФЗ от 29.12.2025 №516-ФЗ
Теперь оттуда будут выдавать по требованию РФ. Кому актуально — можно переехать в соседнюю Танзанию, с ней пока еще нет соглашения.
Исполнение наказания, ФСИН
Положение о ФСБ дополнено полномочия касательно следственных изоляторов
Изменено: Указ Президента Российской Федерации от 11.08.2003 № 960 — Указ Президента РФ от 29.12.2025 № 1002
Продолжается приведение нормативной базы в соответствие с законом о передаче СИЗО федерального подчинения от Минюста в ФСБ.
