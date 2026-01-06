Новое в уголовном, декабрь 2025 — дополнения

Уголовное право

Ужесточена ответственность за самовольное оставление места службы, дезертирство, симуляцию

Изменено: УК — ФЗ от 29.12.2025 №534-ФЗ

Ужесточено наказание за самовольное оставление места службы условно осуждёнными и теми, чьи уголовные дела приостановлены в связи с участием в СВО в период мобилизации и т.п.

При оставлении на период от 2 до 10 суток наказание было — до 5 лет, стало — от 2 до 6. От 10 суток до 1 месяца было — до 7 лет, стало — от 3 до 8. Свыше 1 месяца было — от 5 до 10, стало — от 7 до 12.

Для этих же категорий ужесточено наказание за дезертирство (с 5-15 до 10-20 лет) и за уклонение от службы путем симуляции (с 5-10 до 7-12 лет)

Осуждённые за экстремизм и иностранцы будут сидеть там, где решит ФСИН.

Изменено: УИК — ФЗ от 29.12.2025 №537

Осужденные за экстремизм, терроризм, ряд других статей, а также те, в отношении кого имеются сведения о приверженности нехорошим идеологиям, плюс приравненные к ним иностранцы и лица без гражданства должны отбывать наказание только там, где решит ФСИН.

Правило выбора учреждения в «домашнем» регионе для них не действует ни при первоначальном направлении для отбывания наказания ни в его процессе. Возможности перевода для них нет.