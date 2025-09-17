Вкратце, что я думаю насчет введения адвокатской монополии. Я думаю, сколько бы юристов не было против, монополия в том или ином виде практически неизбежна. Если этого не произойдет в обозримом будущем, тот этот вопрос рано или поздно будет окончательно решен спустя какое-то время. Сейчас я назову причины.

🟪 Правосудие становится дорогим и недоступным. Государство взяло курс на то, чтобы уменьшить количество тяжб. Многократное увеличение пошлин было первым шагом. Следующим же шагом будет введение адвокатской монополии. Монополия приведет к сокращению количества игроков на рынке и удорожанию стоимости юридических услуг. Это в свою очередь сделает правосудие все менее дешевым и все менее доступным. Хорошо это или плохо, рассудит история. Но такова политика.

🟪 Законодатель принимает те законы, которые хочет. Правило жизни сейчас такое: любая инициатива, идущая сверху в итоге становится законом. Если законодатель хочет запретить рекламу в заблокированных сетях, он запрещает, пусть даже многие граждане с этим не согласны и выражают несогласие громко и аргументировано. Если завтра захотят заблокировать определенные мессенджеры, несмотря на то, что ими пользуется огромное количество граждан, их заблокируют. Чего тут говорить об адвокатской монополии. Захотят ввести, введут. Люди повозмущаются какое-то время и продолжат жить дальше.

🟪Общий тренд на зарегулированность. Учитывая то, что постоянно вводятся всякие обязанности (вроде маркировки рекламы, регистрации в реестре блогеров и так далее), государство явно стремится плотно зарегулировать жизнь общества. Это справедливо также по отношению к рынку оказания юридических услуг. Слишком долго он пребывал в свободном плавании. Так больше быть не может.