Билет в цифровой суверенитет: как новые правила Минтранса ударят по агрегаторам и пассажирам

Суть инициативы

Суть инициативы проста: сделать сферу авиаперевозок максимально цифровизированной и контролируемой. Сегодня, когда вы покупаете билет через приложение или сайт, оператор не обязан хранить ваши персональные данные после выписки билета. Новые правила поменяют этот порядок.

С 1 марта 2026 года операторы будут обязаны сохранять в своих базах:

Стандартные данные: ФИО, паспортные данные.

Контакты: телефон и e-mail (логично).

Учетные записи (ваши логины в системах).

Технические данные: IP-адрес и номер порта, с которого вы заходили.

И самое наверное важное — данные о способах оплаты.

Зачем это нужно? В Минтрансе ссылаются на « ряд нерешенных вопросов». По их словам, данные сейчас плохо интегрируются в государственные базы, требования к защите информации слабые, а зависимость от иностранного программного обеспечения довольно высока. Инициатива должна убить всех зайцев сразу: навести порядок в интеграции, обезопасить данные и импортозаместить иностранный софт.

Все это, конечно, звучит хорошо. Но все не так радужно, как кажется на первый взгляд...