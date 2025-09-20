ЦОК ОК Общ 19.09 Мобильная
🔴 Вебинар: Как ИИ помогает бухгалтеру выйти на аутсорс и зарабатывать больше →
Gradex
Защита персональных данных

Билет в цифровой суверенитет: как новые правила Минтранса ударят по агрегаторам и пассажирам

С марта 2026 года покупать авиабилеты в России станет дороже и сложнее. Минтранс выпустил проект постановления, который обяжет все сайты и приложения — от крупных агрегаторов до мелких онлайн-касс — хранить о вас определенный перечень персональных данных: от номера телефона до IP-адреса и данных вашей банковской карты.

На бумаге — это борьба за безопасность и цифровой суверенитет. На деле — очередная гигантская нагрузка на бизнес, которая в конечном счете аукнется кошельку каждого, кто пользуется авиаперелетами. На все про все планируется тратить почти 184 миллиарда рублей ежегодно. Кто за это заплатит и что в итоге получит рядовой пассажир? Сейчас разберемся.

Суть инициативы

Суть инициативы проста: сделать сферу авиаперевозок максимально цифровизированной и контролируемой. Сегодня, когда вы покупаете билет через приложение или сайт, оператор не обязан хранить ваши персональные данные после выписки билета. Новые правила поменяют этот порядок.

С 1 марта 2026 года операторы будут обязаны сохранять в своих базах:

  • Стандартные данные: ФИО, паспортные данные.

  • Контакты: телефон и e-mail (логично).

  • Учетные записи (ваши логины в системах).

  • Технические данные: IP-адрес и номер порта, с которого вы заходили.

  • И самое наверное важное — данные о способах оплаты.

Зачем это нужно? В Минтрансе ссылаются на « ряд нерешенных вопросов». По их словам, данные сейчас плохо интегрируются в государственные базы, требования к защите информации слабые, а зависимость от иностранного программного обеспечения довольно высока. Инициатива должна убить всех зайцев сразу: навести порядок в интеграции, обезопасить данные и импортозаместить иностранный софт.

Все это, конечно, звучит хорошо. Но все не так радужно, как кажется на первый взгляд...

Какова же цена хранения данных и какие будут последствия для рынка?

Вот главная цифра, которая заставляет авиационный IT-рынок замирать в ужасе. По предварительным расчетам самого ведомства, ежегодные затраты операторов на выполнение новых требований составят 183,8 млрд рублей.

Во что упрутся эти миллиарды?

  • Закупка сертифицированного ПО и средств защиты информации. ПО должно быть отечественным

  • Колоссальное расширение серверных мощностей. Хранение всего массива данных каждого пассажира — это не гигабайты, а петабайты информации.

  • Содержание штата специалистов: юристы по 152-ФЗ, security-аналитики, DevOps-инженеры для поддержки всей этой сложной инфраструктуры.

К чему все это может привести?

  1. К уходу с рынка мелких игроков. Для небольшой онлайн-кассы или узкого агрегатора такие затраты — неподъемные. Они просто закроются.

  2. Концентрация рынка. Останутся только крупные и самые обеспеченные игроки, которые смогут потянуть изменения. Меньше конкуренции — хуже для потребителя.

  3. Рост стоимости билетов. Компании не будут молча съедать миллиардные издержки. Самый очевидный путь — заложить их в стоимость своих услуг. Платить, в итоге, будут пассажиры - то есть мы с вами.

Получается, что государство, желая усилить контроль и безопасность, создает правила, которые душат малый бизнес и монополизируют рынок.

Нам обещают повышенную защиту от утечек и надежность систем. На самом деле все это звучит сомнительно. Ведь чем больше данных собирается в одном месте — тем более лакомой мишенью оно становится для хакеров. Одна успешная атака на крупного оператора — и у злоумышленников будет полный доступ к данным миллионов пассажиров разом.

Что мы получим в итоге?

В конечном итоге потребитель получит: гарантированный рост цен на авиабилеты, повышенный риск масштабных утечек и расширение своего "цифрового следа". Где грань между безопасностью и тотальной слежкой? Вопрос дискуссионный.

Информации об авторе

Gradex

Gradex

Юрист

1 пост

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Тарифы