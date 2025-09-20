Билет в цифровой суверенитет: как новые правила Минтранса ударят по агрегаторам и пассажирам

На бумаге — это борьба за безопасность и цифровой суверенитет. На деле — очередная гигантская нагрузка на бизнес, которая в конечном счете аукнется кошельку каждого, кто пользуется авиаперелетами. На все про все планируется тратить почти 184 миллиарда рублей ежегодно. Кто за это заплатит и что в итоге получит рядовой пассажир? Сейчас разберемся.
Суть инициативы
Суть инициативы проста: сделать сферу авиаперевозок максимально цифровизированной и контролируемой. Сегодня, когда вы покупаете билет через приложение или сайт, оператор не обязан хранить ваши персональные данные после выписки билета. Новые правила поменяют этот порядок.
С 1 марта 2026 года операторы будут обязаны сохранять в своих базах:
Стандартные данные: ФИО, паспортные данные.
Контакты: телефон и e-mail (логично).
Учетные записи (ваши логины в системах).
Технические данные: IP-адрес и номер порта, с которого вы заходили.
И самое наверное важное — данные о способах оплаты.
Зачем это нужно? В Минтрансе ссылаются на « ряд нерешенных вопросов». По их словам, данные сейчас плохо интегрируются в государственные базы, требования к защите информации слабые, а зависимость от иностранного программного обеспечения довольно высока. Инициатива должна убить всех зайцев сразу: навести порядок в интеграции, обезопасить данные и импортозаместить иностранный софт.
Все это, конечно, звучит хорошо. Но все не так радужно, как кажется на первый взгляд...
Какова же цена хранения данных и какие будут последствия для рынка?
Вот главная цифра, которая заставляет авиационный IT-рынок замирать в ужасе. По предварительным расчетам самого ведомства, ежегодные затраты операторов на выполнение новых требований составят 183,8 млрд рублей.
Во что упрутся эти миллиарды?
Закупка сертифицированного ПО и средств защиты информации. ПО должно быть отечественным
Колоссальное расширение серверных мощностей. Хранение всего массива данных каждого пассажира — это не гигабайты, а петабайты информации.
Содержание штата специалистов: юристы по 152-ФЗ, security-аналитики, DevOps-инженеры для поддержки всей этой сложной инфраструктуры.
К чему все это может привести?
К уходу с рынка мелких игроков. Для небольшой онлайн-кассы или узкого агрегатора такие затраты — неподъемные. Они просто закроются.
Концентрация рынка. Останутся только крупные и самые обеспеченные игроки, которые смогут потянуть изменения. Меньше конкуренции — хуже для потребителя.
Рост стоимости билетов. Компании не будут молча съедать миллиардные издержки. Самый очевидный путь — заложить их в стоимость своих услуг. Платить, в итоге, будут пассажиры - то есть мы с вами.
Получается, что государство, желая усилить контроль и безопасность, создает правила, которые душат малый бизнес и монополизируют рынок.
Нам обещают повышенную защиту от утечек и надежность систем. На самом деле все это звучит сомнительно. Ведь чем больше данных собирается в одном месте — тем более лакомой мишенью оно становится для хакеров. Одна успешная атака на крупного оператора — и у злоумышленников будет полный доступ к данным миллионов пассажиров разом.
Что мы получим в итоге?
В конечном итоге потребитель получит: гарантированный рост цен на авиабилеты, повышенный риск масштабных утечек и расширение своего "цифрового следа". Где грань между безопасностью и тотальной слежкой? Вопрос дискуссионный.
