Страховые взносы для бизнеса: новые изменения с 1 января 2026 года

Бизнес в сфере радиоэлектронной промышленности

Для компаний, осуществляющих деятельность в сфере радиоэлектронной промышленности, будет установлен льготный тариф – 7,6% в пределах предельной базы для исчисления. Размер взносов сверх этой базы составит – 0%.

Льготный тариф страховых взносов для компаний радиоэлектронной отрасли безусловно позитивная мера. Однако предстоящие изменения в наибольшей степени повлияют на бизнес, где значительную часть затрат составляет фонд оплаты труда. Если ваша компания относится к их числу, стоит уже сейчас оценить, как изменится нагрузка по уплате страховых взносов в 2026 году.

Это лишь малая часть налоговых изменений, которые вступят в силу с нового года. В условиях постоянных законодательных изменений важно не только отслеживать нововведения, но и адаптировать бизнес-модель с учетом новых требований.

