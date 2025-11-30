ЦОК ОК АУСН 28.11 Мобильная
Artem Eretenko
Страховые взносы

Страховые взносы для бизнеса: новые изменения с 1 января 2026 года

26 ноября 2025 года Совет Федерации одобрил Законопроект № 1026190–8 о поправках в Налоговый кодекс. В числе прочего он затрагивает и вопрос изменения ставки страховых взносов для бизнеса. Ниже мы коротко рассмотрим какие изменения планируются и кого они коснутся.

IT-компании

Для аккредитованных IT-компаний размер страховых взносов увеличится до 15% в пределах установленной предельной базы для исчисления. Взносы сверх этой базы останутся на уровне 7,6%.

Малый и средний бизнес (МСП)

Сейчас компании, включенные в Единый реестр субъектов МСП (за исключением организаций, занятых в обрабатывающем производстве), вправе применять пониженный тариф страховых взносов – 15% (единый пониженный тариф).

С нового года единый пониженный тариф для субъектов МСП отменяется. Компании будут уплачивать взносы по общему тарифу – 30% в пределах установленной предельной базы для исчисления. Размер взносов сверх этой базы сохранится на уровне 15%.

Вместе с тем льготный тариф сохранится для субъектов МСП из отдельных отраслей промышленности и торговли (перечень утвердит Правительство), а также для компаний, осуществляющих деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (общепит) при соблюдении ряда условий.

Бизнес в сфере радиоэлектронной промышленности

Для компаний, осуществляющих деятельность в сфере радиоэлектронной промышленности, будет установлен льготный тариф – 7,6% в пределах предельной базы для исчисления. Размер взносов сверх этой базы составит – 0%.

Льготный тариф страховых взносов для компаний радиоэлектронной отрасли безусловно позитивная мера. Однако предстоящие изменения в наибольшей степени повлияют на бизнес, где значительную часть затрат составляет фонд оплаты труда. Если ваша компания относится к их числу, стоит уже сейчас оценить, как изменится нагрузка по уплате страховых взносов в 2026 году.

Это лишь малая часть налоговых изменений, которые вступят в силу с нового года. В условиях постоянных законодательных изменений важно не только отслеживать нововведения, но и адаптировать бизнес-модель с учетом новых требований.

Если у вас возникли вопросы или хотите что-то обсудить, вы можете связаться со мной, перейдя по ссылке.

