Страховые взносы для бизнеса: новые изменения с 1 января 2026 года

IT-компании
Для аккредитованных IT-компаний размер страховых взносов увеличится до 15% в пределах установленной предельной базы для исчисления. Взносы сверх этой базы останутся на уровне 7,6%.
Малый и средний бизнес (МСП)
Сейчас компании, включенные в Единый реестр субъектов МСП (за исключением организаций, занятых в обрабатывающем производстве), вправе применять пониженный тариф страховых взносов – 15% (единый пониженный тариф).
С нового года единый пониженный тариф для субъектов МСП отменяется. Компании будут уплачивать взносы по общему тарифу – 30% в пределах установленной предельной базы для исчисления. Размер взносов сверх этой базы сохранится на уровне 15%.
Вместе с тем льготный тариф сохранится для субъектов МСП из отдельных отраслей промышленности и торговли (перечень утвердит Правительство), а также для компаний, осуществляющих деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (общепит) при соблюдении ряда условий.
Бизнес в сфере радиоэлектронной промышленности
Для компаний, осуществляющих деятельность в сфере радиоэлектронной промышленности, будет установлен льготный тариф – 7,6% в пределах предельной базы для исчисления. Размер взносов сверх этой базы составит – 0%.
Льготный тариф страховых взносов для компаний радиоэлектронной отрасли безусловно позитивная мера. Однако предстоящие изменения в наибольшей степени повлияют на бизнес, где значительную часть затрат составляет фонд оплаты труда. Если ваша компания относится к их числу, стоит уже сейчас оценить, как изменится нагрузка по уплате страховых взносов в 2026 году.
Это лишь малая часть налоговых изменений, которые вступят в силу с нового года. В условиях постоянных законодательных изменений важно не только отслеживать нововведения, но и адаптировать бизнес-модель с учетом новых требований.
