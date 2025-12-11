Поправки в регулирование иностранных инвестиций в стратегические предприятия: обзор нового законопроекта

28 ноября 2025 года в Государственную Думу внесен законопроект № 1082676-8 об изменениях в Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» и ряд других законов.

Ниже, в настоящем обзоре, мы рассмотрим ключевые изменения, предлагаемые Законопроектом (далее – «Обзор»).

ЮРИДИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ

Кто является иностранным инвестором?

Иностранным инвестором, в числе прочих, признаются:

гражданин России, имеющий иное гражданство;

гражданин России, получивший вид на жительство или иной действительный документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве;

а также находящиеся под контролем иностранного инвестора российские организации.

Какое общество является стратегическим?

Для того, чтобы считаться стратегическим, российскому обществу достаточно:

осуществлять хотя бы один из видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. На текущий момент к стратегическим относится более 50 видов деятельности, и при этом, на практике, такие виды деятельности толкуются расширительно; либо

обращается с заявлением о получении лицензии / аккредитации / документа о соответствии, необходимых для осуществления хотя бы одного из стратегических видов деятельности.

Какие сделки необходимо согласовывать?

По общему правилу сделки иностранных инвесторов со стратегическими обществами (их долями, акциями, активами) требуют специального согласования с Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. В рамках этого материала мы не будем подробно рассматривать перечень таких сделок и сосредоточимся на Обзоре.

ОБЗОР ЗАКОНОПРОЕКТА

1) Законопроектом предлагается дополнить перечень стратегических видов деятельности следующими видами:

а) Пользование отдельными видами участков недр, не относящихся к участкам недр федерального значения;

б) Пользование участками недр (не местного значения), содержащими подземные воды для питьевого, хозяйственно-бытового или технического водоснабжения с объемом добычи от 3000 м³/сутки и более, за исключением добычи для собственных нужд;

в) Деятельность по производству рыбной продукции, если:

выручка компании от осуществления этого вида деятельности составляет 50% и более от общей суммы выручки этой компании за последний календарный год; и

суммарная балансовая стоимость активов такой компании (ее группы лиц) за последний календарный год превышает 800 млн рублей на последнюю отчетную дату.

2) Предлагается, что в течение 365 дней со дня вступления в силу закона, внесенного Законопроектом, иностранный инвестор (его группа лиц), имеющий на день вступления в силу изменений право прямо или косвенно распоряжаться более чем 50% акций/долей уставного капитала компании, обязаны совершить одно из следующих действий:

а) Согласовать установление контроля над указанной компанией в соответствии с Законом 57-ФЗ; или

б) Произвести отчуждение части принадлежащих долей/акций указанной компании, чтобы после данного отчуждения иностранному инвестору (его группе лиц) принадлежало право прямо или косвенно распоряжаться менее чем 50% общего количества голосов, и направить уведомление об этом в уполномоченный орган (далее – «ФАС»).

3) Дополнительно также предусмотрено, что в течение 180 дней со дня вступления в силу закона, внесенного Законопроектом, иностранный инвестор (его группа лиц), имеющий на день вступления этих изменений право прямо или косвенно распоряжаться не менее чем 5% акций/долей в уставном капитале компании, осуществляющей производство рыбной продукции и соответствующей по выручке и балансовой стоимости активов критериям, указанным в пункте 1 Обзора, обязан представить информацию об этом в ФАС.

4) В случае нарушения обязанностей согласно пп. 2, 3 выше суд по иску уполномоченного органа (как правило ФАС) вправе до устранения нарушения (в частности, до предоставления информации согласно п. 3 Обзора) или на постоянной основе согласно п. 2 Обзора лишить иностранного инвестора (или его группу лиц) права голоса на общем собрании участников/акционеров соответствующей компании;

При получении отказа в согласовании установления контроля в соответствии с пп. а) п. 2 Обзора иностранный инвестор (его группа лиц) обязан в течение 3 месяцев со дня направления решения о таком отказе произвести отчуждение части принадлежащих долей/акций указанной компании, чтобы после данного отчуждения иностранному инвестору (его группе лиц) принадлежало право распоряжаться менее чем 50% общего количества голосов.

Нарушение вышеуказанной обязанности может привести к тому, что суд по иску уполномоченного органа лишит иностранного инвестора (или его группу лиц) права голоса на общем собрании участников/акционеров указанной компании на постоянной основе.

5) Законопроектом предлагается включить положение о том, что одновременно с ходатайством или уведомлением об осуществлении сделок и иных действий, подлежащих государственному контролю в соответствии с Законом о защите конкуренции[1], в ФАС представляются не только сведения о гражданстве каждого из выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев и контролирующих лиц заявителя, но и дополнительно сведения о наличии у таких лиц вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на постоянное проживание в иностранном государстве.

6) Предлагается закрепить условие, при соблюдении которого иностранным инвесторам не требуется согласование при совершении сделок. Так, Законом 57-ФЗ предусмотрено, что он по общему правилу не распространяется на сделки, если до их совершения иностранный инвестор уже распоряжается более 50% акций/долей стратегической компании, а также на сделки, если иностранный инвестор, планирующий совершить сделку, находится под контролем лица, осуществляющего контроль над такой компанией (ч. 4 ст. 4 Закона 57-ФЗ)[2].

С учетом предложенных изменений предлагается официально установить, что перечисленные выше сделки исключаются из сферы действия Закона 57-ФЗ, но только при условии, что иностранный инвестор представит в уполномоченный орган информацию о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах.

7) Предлагается установить дополнительные случаи, при которых иностранные инвесторы, не осуществляющие контроль над компанией, обязаны предоставить информацию в ФАС:

а) О приобретении 5% и более акций/долей в уставном капитале стратегического общества, если в отношении него принято решение о выдаче лицензии, свидетельства об аккредитации или документа о соответствии.

б) О приобретении 5% и более акций/долей в уставном капитале стратегического общества, получившего право на добычу водных биоресурсов – в результате сделки и/или получения решения, влекущих за собой предоставление такого права.

8) Уточняется, что, если сделка или иное действие подлежат предварительному согласованию как по Закону о естественных монополиях[3], так и по Закону 57-ФЗ, ФАС приостанавливает[4] рассмотрение ходатайства по Закону о естественных монополиях до дня принятия решения в рамках согласования по Закону 57-ФЗ.

Если заявитель в течение 3 месяцев со дня такого приостановления не подаст соответствующее ходатайство по Закону 57-ФЗ либо если по результатам его рассмотрения будет принято решение об отказе в предварительном согласовании, ФАС отказывает в согласовании на совершение сделки/иного действия по Закону о естественных монополиях.

9) Законопроект предлагает распространить положения Закона 57-ФЗ на регулирование отношений при приобретении иностранными инвесторами прав владения, пользования, распоряжения имуществом, которое относится к основным производственным средствам, используемым для осуществления стратегических видов деятельности, находящимся в государственной или муниципальной собственности.

10) Предполагается, что закон с изменениями, если он будет принят в текущей редакции Законопроекта, вступит в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.

В совокупности перечисленные изменения направлены на расширение государственного контроля за иностранными инвестициями. Поправки, помимо прочего, усиливают требования к раскрытию информации об иностранных инвестициях, закрепляют условие, при которых сделки могут быть совершены без предварительного согласования, и включают новые стратегические виды деятельности. Законопроект не является окончательным, впереди его ждет несколько чтений в Государственной Думе, в ходе которых возможны изменения и дополнения.

Если у вас возникли вопросы или хотите что-то обсудить, вы можете связаться со мной, перейдя по ссылке.

[1] Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»

[2] В случае, если иностранный инвестор ранее согласовал установление контроля над стратегической компанией (например, см. судебные акты по делам № А40-73296/08, № А76-37167/2020)

[3] Федеральный закон от 17.08.1995 N 147-ФЗ «О естественных монополиях»

[4] Формально речь идет не о приостановлении, а о продлении срок рассмотрения ходатайства