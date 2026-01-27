Как снять залог долей/акций компании, если умер залогодержатель?

Смерть залогодержателя сама по себе не прекращает залог, в том числе долей ООО и акций АО. Однако при наличии оснований для его прекращения (исполнение обязательства, истечение срока и т.п.) залог можно снять. Есть два основных способа, как это можно сделать.

Вариант 1️⃣. Через наследников

Если у залогодержателя есть наследники, необходимо:

Шаг 1. Дождаться вступления в наследство;

Шаг 2. Обновить сведения о наследнике, как о новом залогодержателе в Едином государственном реестре юридических лиц (при залоге долей) или в реестре ценных бумаг/акционеров (при залоге акций); и

Шаг 3. После обновления сведений новый залогодержатель (наследник) должен обратиться с заявлением о снятии залога в налоговую инспекцию (при залоге долей) или к регистратору (при залоге акций).

Вариант 2️⃣. Через суд

Если у залогодержателя отсутствуют наследники, они не вступили в наследство или наследники не подают заявление о снятии залога, залогодатель вправе обратиться в суд с требованием о признании залога долей/акций прекращенным и его снятии.

На практике оба варианта занимают как минимум 6 месяцев (срок для принятия наследства), однако при бездействии наследников или их отсутствии судебный порядок зачастую является единственным способом снять залог и «разблокировать» имущество.

