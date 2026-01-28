Новая инициатива МИД России: обязанность уведомлять консульства о втором гражданстве и ВНЖ

Юридический контекст
Напомним, что в настоящее время граждане России обязаны уведомлять МВД о получении второго гражданства, вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание в иностранном государстве (далее – «ВНЖ») в течение 60 дней [1]:
при нахождении в России – с момента получения соответствующего документа,
при нахождении за границей – со дня въезда в Россию, если уведомление не было подано в российское консульство или диппредставительство (далее – «консульство»).
Ключевые изменения
Законопроект вводит понятие «гражданин России, постоянно проживающий за пределами России». Таким лицом признается:
гражданин России, имеющий иное гражданство (подданство), или
гражданин России, имеющий ВНЖ,
и в обоих случаях выше такой гражданин не имеет регистрации по месту жительства в России или имеет ее, но фактически находится за границей не менее 183 дней в течение 12 месяцев.
Для таких граждан, постоянно проживающих за границей, предлагается установить обязанность по подаче в консульство уведомления о приобретении иного гражданства или ВНЖ, на основании которого будет осуществляться постановка на постоянный консульский учет.
При этом предлагается приравнять неподачу такого уведомления через консульство к неподаче аналогичного уведомления в МВД, что в свою очередь может повлечь уголовную ответственность – например, штраф до 200 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 400 часов[2].
Текущий статус
Законопроект размещен на портале regulation и находится на этапе подведения итогов общественного обсуждения. Предполагается, что после подведения итогов Законопроект будет внесен в Государственную Думу.
[1] ч. 6 ст. 11 Федерального закона от 28.04.2023 N 138-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации"
[2] Ст. 330.2 Уголовного кодекса
Комментарии1
а дорогу до консульства будет мид оплачивать? а в некоторых старнах нет консульств рф. куда ехать?