Новая инициатива МИД России: обязанность уведомлять консульства о втором гражданстве и ВНЖ

Ключевые изменения

Законопроект вводит понятие «гражданин России, постоянно проживающий за пределами России». Таким лицом признается:

гражданин России, имеющий иное гражданство (подданство), или

гражданин России, имеющий ВНЖ,

и в обоих случаях выше такой гражданин не имеет регистрации по месту жительства в России или имеет ее, но фактически находится за границей не менее 183 дней в течение 12 месяцев.

Для таких граждан, постоянно проживающих за границей, предлагается установить обязанность по подаче в консульство уведомления о приобретении иного гражданства или ВНЖ, на основании которого будет осуществляться постановка на постоянный консульский учет.

При этом предлагается приравнять неподачу такого уведомления через консульство к неподаче аналогичного уведомления в МВД, что в свою очередь может повлечь уголовную ответственность – например, штраф до 200 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 400 часов[2].