Платить 0% НДС вместо 22% — реально? Разбираем путь ИТ-компании в реестр Минцифры на реальных кейсах

С 1 января 2026 года ИТ-отрасль, как и весь российский бизнес, ждет повышение основной ставки НДС до 22%, и планку уплаты НДС для УСН планируется опустить до 10 млн рублей, вместо текущих 60 млн (решение еще не рассмотрении, но вероятность его принятия высока). На фоне этой новости для многих разработчиков ПО становится критически важным попасть в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. Причина проста: включение в реестр дает право на применение ставки НДС 0% при реализации своего продукта (пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ), что не просто нивелирует повышение, а полностью обнуляет налог.

Терминологический ликбез: Реестр Минцифры, российское ПО и Роспатент Прежде чем мы начнем, давайте договоримся о терминах. В статье мы будем использовать сокращения «Реестр российского ПО» или «Реестр Минцифры». Важно понимать: Это одно и то же. Официальное название — «Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных». «Реестр Минцифры» — разговорное название, указывающее на ведомство-оператора.

Это не Роспатент. Регистрация в Роспатенте подтверждает ваше исключительное право на ПО как на интеллектуальную собственность и защищает от копирования. Реестр Минцифры подтверждает российское происхождение продукта для получения налоговых льгот и преференций. Это две разные, хотя и взаимодополняющие процедуры.

Однако путь в этот «налоговый рай» тернист и полон неочевидных ловушек. Просто иметь хороший продукт недостаточно. Разбираемся на реальных примерах, с какими проблемами сталкиваются компании и как их решать, чтобы с 2026 года ваша компания была освобождена от НДС.