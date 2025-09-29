Налоговая реформа 2026: полный гайд по изменениям для бизнеса

С 1 января 2026 года налоговая система России снова меняется. Нас ждет не просто корректировка цифр, а фундаментальный сдвиг в правилах игры: повышение НДС до 22%, отмена льгот по страховым взносам и кардинальное изменение работы на УСН. Для многих предпринимателей это означает рост налоговой нагрузки и усложнение учета. Но, как и любой вызов, реформа открывает и новые возможности для тех, кто действует на опережение. В статье мы не только разложим по полочкам все нововведения, но и предложим практические рекомендации, которые помогут вам адаптировать бизнес.
С вами Айгуль Шадрина, налоговый консультант и основатель компании S4 Consulting. Давайте вместе разложим по полочкам грядущую реформу.
Официальная позиция: как Минфин объясняет реформу?
Чтобы понять логику и цели грядущих изменений, полезно обратиться к первоисточнику — докладу министра финансов Антона Силуанова о проекте федерального бюджета на 2026–2028 годы. Согласно официальной позиции, бюджет заявлен как сбалансированный и устойчивый, а все налоговые изменения направлены на обеспечение ключевых приоритетов страны.
Ключевыми приоритетами проекта бюджета на 2026-2028 годы является выполнение социальных обязательств перед гражданами, финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, социальная поддержка семей участников специальной военной операции, а также достижение национальных целей развития, которые определены президентом Российской Федерации до 2030 года
Выдержки из доклада Антона Силуанова (24 сентября 2025 г.)
Краткое изложение представленного проекта федерального бюджета на 2026-2028 годы:
Основная тема: Представление проекта федерального бюджета Российской Федерации на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, с акцентом на его приоритеты, распределение средств и предлагаемые изменения в налоговом законодательстве. Бюджет заявлен как сбалансированный и устойчивый, направленный на макроэкономическую стабильность и рост доходов населения.
Ключевые приоритеты бюджета:
Выполнение социальных обязательств перед гражданами:
Демография: На "детский бюджет" за три года выделено более 10 трлн рублей. Это включает выплаты единого пособия, индексацию маткапитала и возможность его использования без определения цели.
Жилищное обеспечение семей с детьми: Более 2 трлн рублей на субсидирование семейной ипотеки и выплаты многодетным семьям (450 тыс. рублей) на погашение ипотечных кредитов.
Ежегодная семейная выплата: Возмещение части уплаченного НДФЛ для семей с двумя и более детьми (с учетом критерия нуждаемости).
Здравоохранение: Более 900 млрд рублей на нацпроект «Продолжительная активная жизнь», полное финансирование лекарственного обеспечения (включая фонд «Круг добра»), профилактику заболеваний. Более 94 млрд рублей на развитие детского здравоохранения и перинатальных центров.
Образование:
Модернизация и строительство школ и детских садов: 110 млрд рублей на 150 новых школ, почти 300 млрд на капремонт школ.
Ремонт техникумов: Более 60 млрд рублей.
Создание кампусов мирового уровня: 170 млрд рублей на 25 кампусов к 2030 году.
Капремонт общежитий университетов: Порядка 800 общежитий до 2030 года.
Финансовое обеспечение обороны и безопасности страны:
Оснащение вооруженных сил, денежное довольствие военнослужащим, поддержка семей участников СВО, модернизация ОПК.
Средства на борьбу с беспилотниками, усиление безопасности транспортной инфраструктуры в приграничных и новых регионах.
Достижение национальных целей развития до 2030 года и технологическое лидерство:
Технологическое лидерство: Около 1,9 трлн рублей на национальные проекты за три года, включая развитие станкостроения (118 млрд), микроэлектроники и робототехники.
Поддержка промышленности: Более 75 млрд рублей на докапитализацию Фонда развития промышленности для льготного финансирования технологического развития.
Развитие инфраструктуры:
Дорожное хозяйство: 4,6 трлн рублей за три года.
Обновление общественного транспорта.
Формирование современной городской среды, развитие сельских территорий.
Модернизация коммунальной инфраструктуры, ликвидация аварийного жилья.
Развитие портовой сети аэродромов: Реконструкция и строительство не менее 75 аэродромов до 2030 года.
Поддержка региональных бюджетов и межбюджетные отношения:
Меры по поддержке устойчивости региональных бюджетов, индексация дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности.
Реализация индивидуальных программ развития регионов, предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов (1 трлн рублей с 2025 по 2030 год).
Предлагаемые изменения в налоговом законодательстве (для обеспечения приоритетов):
НДС: Повышение стандартной ставки на 2 процентных пункта (с 20% до 22%) для финансирования обороны и безопасности. Льготная ставка 10% сохраняется для социально значимых товаров.
Игорный бизнес (букмекеры): Введение налога в размере 5% от принятых ставок и налога на прибыль по обычной ставке.
Дробление бизнеса и минимизация налогообложения:
Упрощенная система налогообложения (УСН): Снижение порога доходов для обязанности уплаты НДС с 60 до 10 млн рублей для плавного перехода растущего бизнеса к общим условиям.
Страховые взносы для МСП: Отмена пониженных тарифов для ряда сфер (торговля, строительство, добыча и ряд других) с переходом на общие (30% до предельной базы, и 15% свыше предельной базы). Пониженные тарифы сохранятся для приоритетных отраслей (обработка, производство, транспорт, электроника).
«Фирмы-однодневки»: С 1 января следующего года введение обязанности по исчислению страховых взносов для руководителей таких фирм исходя из МРОТ, если зарплата ниже, для борьбы с «серыми схемами».
Прогнозные показатели бюджета (2026-2028 гг.):
Расходы:
2026: 44,1 трлн рублей
2027: 46,0 трлн рублей
2028: 49,4 трлн рублей
Доходы:
2026: 43,1 трлн рублей
2027: 42,9 трлн рублей
2028: 45,9 трлн рублей
Дефицит: В среднем 1,4% ВВП за трехлетний период (1,6% в 2026, 1,2% в 2027, 1,3% в 2028).
Цель: Возвращение к устойчивой траектории сбалансированности бюджета и усиление финансового суверенитета страны.
Повышение НДС до 22% — главный налог страны становится выше
С 1 января 2026 года главная ставка НДС в стране подрастет с 20% до 22%. Казалось бы, всего два процента. Но НДС — это тот самый «невидимый» налог, который сидит в цене почти всего, что мы покупаем: от чашки кофе до нового автомобиля. Поэтому его рост почувствует вся экономика.
Как это отразится на ценах в магазинах?
Ценники в магазинах, конечно, поползут вверх. И дело не только в этих двух процентах. Представьте цепочку: поставщик сырья, производитель, оптовик, магазин — каждый из них заложит в свою цену не только возросший налог, но и свои риски.
Мой прогноз: Учитывая этот эффект «снежного кома» и общую инфляцию, я думаю, что реальный рост цен для нас с вами может составить 20-30%. Из них примерно 10% — это ожидаемая годовая инфляция, а еще 10-20% добавит как раз налоговая реформа.
К примеру, компании в сфере строительства уже корректирует стоимость товаров/работ и услуг с 01.10.2025г., готовясь к будущим изменениям.
Как рост НДС затронет бизнес?
Для большинства компаний на общей системе (ОСНО) это означает, что платить в бюджет придется больше. Придется перетряхнуть всю финансовую модель: пересчитать цены, пересмотреть договоры с поставщиками и понять, как не растерять клиентов. Особенно тяжело придется тем, у кого и так небольшая наценка — например, в розничной торговле или сфере услуг. Им предстоит нелегкий выбор: работать в меньший плюс или рисковать, поднимая цены.
Для импортеров придумали новую меру — авансовый НДС. Это значит, что налог придется платить еще до того, как товар пересечет границу России. С одной стороны, это должно помочь в борьбе с «серым» импортом. С другой — это заморозка денег, и компаниям понадобятся дополнительные оборотные средства.
А вот экспортеры могут оказаться в плюсе. Они, как и раньше, будут применять нулевую ставку, но при этом смогут возмещать из бюджета «входной» НДС по новой, более высокой ставке.
Но есть и хорошая новость: для самых важных товаров — продуктов, лекарств, детских товаров — льготная ставка 10% сохраняется. Это должно немного смягчить удар по нашим кошелькам.
Дилемма входного НДС
Повышение НДС обостряет классическую проблему, с которой мы часто сталкиваемся в работе с клиентами: дешевый поставщик на УСН или более дорогой, но с НДС?
Например, наш клиент, производственная компания на ОСНО, долгое время работал преимущественно с поставщиками на УСН, получая минимальные закупочные цены. Локальная экономия на каждой операции обернулась глобальной проблемой: из-за нехватки «входного» НДС компания имела опасную долю налоговых вычетов, что привлекало внимание ФНС и создавало непредсказуемую налоговую нагрузку.
Что мы сделали:
Провели аудит цепочек поставок и договоров.
Смоделировали налоговую нагрузку при разных соотношениях поставщиков на УСН и ОСНО. Цифры наглядно показали, что тотальная экономия за счет «упрощенцев» — это финансовый тупик.
Разработали новую стратегию закупок: критически важные закупки перевели на партнёров с НДС, сохранив часть выгодных контрактов с «упрощенцами».
Итог: После сложного трехмесячного процесса переговоров с поставщиками компания получила прогнозируемую и управляемую налоговую нагрузку, безопасную долю налоговых вычетов и финансово устойчивую модель закупок. С ростом ставки НДС до 22% важность такого сбалансированного подхода только возрастает.
Вывод: Повышение ставки до 22% — это не просто +2% к налогу. Это мультипликативный рост цен для конечного потребителя и необходимость для бизнеса срочно пересматривать финансовые модели и работу с поставщиками, уделяя особое внимание формированию «входного» НДС.
Упрощенка перестает быть простой — новые правила для УСН
Раньше можно было не беспокоиться об НДС, пока ваш годовой доход не дойдет до 60 млн рублей. С 2026 года эта планка падает до 10 млн.
Что это значит на практике? Небольшие кафе, мастерские, онлайн-магазины, которые никогда не сталкивались с НДС, теперь будут обязаны его платить. По официальным данным, если раньше это касалось всего 3% «упрощенцев», то теперь под удар попадает гораздо больше предпринимателей.
И давайте будем честными: выживут не все. Для многих компаний, особенно с низкой наценкой, этот дополнительный налог и усложнение учета станут неподъемной ношей. Мы, скорее всего, увидим волну закрытий или, что тоже вероятно, попытки уйти в «серую» зону.
Для тех, кто все-таки перешагнет этот новый порог, правительство предусмотрело небольшой переходный период с особыми ставками:
5% при доходах от 10 до 250 млн рублей (без права на вычеты).
7% при доходах от 250 до 450 млн рублей (без права на вычеты).
Годовой доход (руб.)
Ставка НДС
Особенности НДС
до 10 млн
0%
Освобождение от налога
10 млн – 250 млн
5% (без права на вычеты)
Спецставка, упрощенное начисление
250 млн – 450 млн
7% (без права на вычеты)
Повышенная спецставка
выше 450 млн
22% (с правом на вычеты)
Утрата права на УСН, переход на ОСНО
Важное уточнение: сам режим УСН никто не отменяет. Вы все так же работаете на своей системе (6% или 15%), но теперь к вашему основному налогу добавляется еще и НДС.
Переход на уплату НДС для малого бизнеса — это не только увеличение налоговой нагрузки, но и кардинальное усложнение учета и отчетности. Компаниям придется вести книги покупок и продаж, выставлять счета-фактуры и сдавать декларации по НДС, что потребует более высокой квалификации бухгалтера или перехода на специализированные сервисы.
Вывод: «Упрощенка» больше не будет простой. Для большинства малых предприятий она превращается в гибридный режим «УСН + НДС», что означает не только рост налоговой нагрузки, но и кардинальное усложнение учета. Бизнесу придется делать стратегический выбор: оставаться на УСН, адаптируясь к новым правилам, или готовиться к переходу на ОСНО.
Страховые взносы — отмена льгот для МСП и новые правила для ИТ
Послаблений в сфере страховых взносов становится меньше. Эти изменения серьезно затронут фонд оплаты труда многих компаний.
Отмена льготы для большинства МСП
Главная новость — отмена пониженного тарифа страховых взносов (15%) для большинства компаний малого и среднего бизнеса. Им нужно перейти на общий тариф — 30%. Эта льгота вводилась как временная антикризисная мера в период пандемии, и теперь, по мнению Минфина, она свою задачу выполнила.
Интересно, что, по неофициальной информации из бизнес-кругов, разработка этой меры шла еще до 2020 года и планировалась как часть системных изменений, параллельных запуску режима для самозанятых. Пандемия, возможно, лишь ускорила ее внедрение, позволив представить как экстренную поддержку.
Как бы то ни было, с 1 января 2026 года большинству компаний из сектора МСП придется перейти на общий тариф.
Категория МСП
Было (до 2026 года)
Стало (с 2026 года)
Большинство отраслей (торговля, строительство и др.)
30% с выплат 1,5 МРОТ
30% с годового дохода в размере 2,8 млн руб (база 2025г.)
Приоритетные отрасли (обрабатывающие производства и т.д.)
30% с выплат 1,5 МРОТ
30% с выплат 1,5 МРОТ
ИТ-компании (аккредитация Минцифры, реестр радиоэлектронной промышленности)
7,6% с суммы GROSS (до предельной базы и свыше нее).
15% с суммы GROSS (до предельной базы и свыше нее)
Важно! Предельная база для начисления взносов также ежегодно растет. На 2026 год ее планируют установить на уровне 2 979 000 рублей.
Как сохранить льготу 15%? Инструкция для производственных компаний
Сохранение льготы для приоритетных отраслей — это реальный шанс для бизнеса сэкономить, но здесь есть строгие условия, которые нужно соблюдать.
Как поясняет Минфин в своем письме от 31 июля 2025 г. N 03-15-05/74287, для применения пониженного тарифа не менее 70% всех доходов компании за предыдущий год должны приходиться на основной вид экономической деятельности, включенный в специальный Перечень Правительства РФ (Распоряжение от 11.12.2024 N 3689-р).
Ключевые моменты, на которые нужно обратить внимание:
Только основной ОКВЭД. Для расчета 70% доли учитываются доходы только от того вида деятельности, который указан в ЕГРЮЛ как основной.
Никаких дополнительных доходов. Доходы от любых дополнительных видов деятельности, даже если они тоже производственные и есть в льготном перечне, в расчет не идут.
Последствия ошибки. Если условие о 70% не выполняется, компания теряет право на льготу и обязана пересчитать взносы по общему тарифу.
Сейчас мы как раз помогаем одному из наших клиентов, производителю пищевых продуктов (основной ОКВЭД 10.83 «Производство чая и кофе»), структурировать его доходы. У компании есть небольшое дополнительное направление — торговля сопутствующими товарами.
Наша задача — выстроить учет таким образом, чтобы доходы от торговли не «размывали» долю производственных доходов, и она оставалась выше 70%. Это позволяет компании законно претендовать на сохранение льготы по страховым взносам и избежать значительного роста ФОТ в 2026 году.
Вывод: Для многих компаний это означает фактическое удвоение нагрузки на фонд оплаты труда. Бизнесу придется либо пересматривать систему мотивации, либо закладывать возросшие издержки в цену, что в условиях высокой конкуренции может быть рискованно.
Рост взносов для ИТ-сектора
Не обошли изменения и ИТ-отрасль. Для аккредитованных ИТ-компаний льготный тариф страховых взносов вырастет почти в два раза — с 7,6% до 15%. Это делает содержание разработчиков более дорогим.
Взносы с зарплаты руководителя
Вводится новое правило для борьбы с «серыми» зарплатами: если зарплата руководителя организации ниже МРОТ (или не начисляется вовсе), компания все равно будет обязана начислить и уплатить страховые взносы с суммы не ниже МРОТ. Это изменение направлено на пресечение практики фиктивных «нулевых» зарплат.
Как снизить нагрузку на ФОТ, не теряя команду
Задача по оптимизации ФОТ актуальна всегда, а с ростом взносов — особенно. Поделимся реальным кейсом: к нам обратился клиент, распределенная команда из 50+ человек, с задачей снизить растущую нагрузку на ФОТ, но сохранить костяк ценных специалистов. Простое сокращение — не наш метод.
Что мы сделали системно:
Провели глубокий аудит системы мотивации. Проанализировали не просто цифры, а все Положения об оплате труда и премировании: оклады, KPI, бонусы.
Структурировали премии. Сделали их более справедливыми, прозрачными и привязанными к реальным результатам, что позволило управлять переменной частью ФОТ.
Внедрили автоматизацию. Настроили автоматический контроль за расчетом взносов и кадровый электронный документооборот (КЭДО) для своевременной выдачи расчетных листков. Это убрало скрытые переплаты и ошибки.
Разработали безопасные модели работы с исполнителями. Нашли законные способы работы с самозанятыми и иностранными специалистами (из РБ и Узбекистана) и подготовили по ним полную юридическую «защиту» (defense-files) от рисков переквалификации отношений в трудовые по ст. 54.1 НК РФ.
Итог: Компания получила снижение нагрузки на ФОТ на 12%, не потеряв ни одного ценного специалиста. Этот же комплексный подход — детальный аудит, работа с мотивацией и юридическая защита — будет ключевым и при адаптации к новым тарифам 2026 года.
Вывод: Отмена льгот для большинства МСП и рост тарифов для IT приведут к прямому увеличению расходов на ФОТ. Компаниям придется искать баланс между сохранением конкурентных зарплат и контролем издержек, активно используя законные методы оптимизации и пересматривая системы мотивации.
Семейная выплата: приятный бонус от государства
На фоне общего ужесточения есть и позитивные изменения, направленные на поддержку семей. Главная новость — введение так называемой «семейной налоговой выплаты».
Как это работает на практике? Представьте, что вы весь год платили НДФЛ по ставке 13%. Если у вас двое или больше детей и ваш среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума, то по итогам года государство как бы «пересчитает» ваш налог по ставке 6%. Всю разницу между тем, что вы уже заплатили, и этой новой суммой вам вернут одной ежегодной выплатой.
Вдобавок к этому, стандартные вычеты на детей планируют увеличить вдвое, а еще появится новый приятный бонус — вычет для тех, кто следит за здоровьем и сдает нормативы ГТО.
Изменения в правилах учета и отчетности
Реформа меняет не только цифры, но и сам процесс работы. Эти, на первый взгляд, технические детали могут серьезно повлиять на вашу бухгалтерию и даже на денежный поток.
Сроки уплаты налогов: при переносе — на день раньше
С 2026 года, если крайний срок уплаты налога выпадает, например, на воскресенье, заплатить его нужно будет не в понедельник, а в пятницу, то есть на день раньше. Это значит, что нужно будет внимательнее планировать платежный календарь, чтобы случайно не нарваться на пени.
Важно! Это правило пока касается только налогов. По страховым взносам, судя по законопроектам, сохраняется прежний порядок — уплата в первый рабочий день после выходного.
Единый налоговый счет (ЕНС): ужесточение контроля
Лазейки для использования ЕНС не по назначению будут закрыты. Вводится запрет на пополнение ЕНС третьего лица, если у него нет налоговой задолженности. Эта мера направлена против схем, когда ЕНС использовали как инструмент для расчетов с контрагентами при заблокированных счетах.
Уведомления по налогам: курс на упрощение
Есть и хорошие новости: количество обязательных уведомлений планируют сократить.
Авансовые уведомления: Появится возможность подавать уведомления по НДФЛ и страховым взносам авансом на несколько периодов вперед, указав плановые суммы. Это может снизить ежемесячную нагрузку на бухгалтерию.
Отмена уведомлений по имущественным налогам: Планируется отменить уведомления по транспортному, земельному налогам и налогу на имущество по кадастровой стоимости, так как все данные для расчета у ФНС уже есть.
Электронный документооборот (ЭДО): переход на УПД
С 1 января 2026 года ФНС отменяет старые форматы электронных товарных накладных (ТОРГ-12) и актов. Единственным легитимным электронным документом для подтверждения хозяйственных операций станет универсальный передаточный документ (УПД). Всем компаниям, работающим через ЭДО, необходимо будет перенастроить свои системы.
Как переход на ЭДО снизил налоговые риски и ускорил работу
Переход на электронные документы — это не просто формальность, а возможность оптимизировать процессы. Поделимся опытом: к нам обратилась транспортная компания, которой нужно было подготовиться к обязательному переходу на электронную первичку.
Наши действия:
Провели детальный аудит существующего бумажного и электронного документооборота.
Обновили Учетную политику компании с учетом новых правил на ближайшие 5 лет.
Осуществили интеграцию учетной системы 1С Бухгалтерия с оператором ЭДО.
Провели обучение сотрудников работе в новой системе, чтобы минимизировать ошибки на старте.
Результат:
Соответствие законодательству: Компания полностью готова к работе по новым правилам.
Снижение налоговых рисков: Благодаря ЭДО бухгалтерия видит неподписанные или некорректные счета-фактуры от контрагентов еще до сдачи отчетности, что снижает риск доначислений по НДС.
Эффективность: Время на обработку первичных документов сократилось на 15% за счет автоматизации.
Прозрачность: Ускорилось взаимодействие с контрагентами и повысилась прозрачность всех операций.
Налог на игорный бизнес
Реформа также предусматривает введение нового федерального налога — налога на игорный бизнес, что говорит о расширении налоговой базы за счет специфических отраслей.
Вывод: Государство продолжает курс на цифровизацию и ужесточение контроля (ЕНС, сроки), одновременно пытаясь снизить рутинную нагрузку на бизнес (уведомления, ЭДО). Для компаний это означает одно: необходимо автоматизировать процессы и повышать точность учета, чтобы избежать штрафов и эффективно работать в новой цифровой среде.
Налоговая реформа 2026: пошаговый план действий для бизнеса
Налоговые изменения 2026 года — это не просто новые цифры в отчетах, а новый ландшафт для ведения бизнеса. Чтобы не просто выжить, а адаптироваться и найти точки роста, действовать нужно уже сейчас. Вот пошаговый чек-лист, который мы рекомендуем каждому предпринимателю.
Шаг 1. Проведите тотальный аудит и постройте финансовую модель (Сентябрь – Октябрь 2025)
Это фундамент. Нельзя принимать решения вслепую.
Создайте финансовую модель. Просчитайте свою экономику в нескольких сценариях: как изменится ваша прибыль при ставке НДС 22%? Что будет, если вы, будучи на УСН, начнете платить НДС 5%? Как на вас повлияет отмена льготы по страховым взносам?
Оцените налоговую нагрузку. Посчитайте, какой будет ваша реальная налоговая нагрузка в каждом из сценариев. Это поможет увидеть истинную картину.
Шаг 2. Выберите новую систему налогообложения (Ноябрь – Декабрь 2025)
На основе финансовой модели нужно сделать стратегический выбор. Подать заявление о смене режима на 2026 год нужно до 31 декабря 2025 года.
Остаться на УСН? Если ваш оборот выше 10 млн, готовы ли вы к усложнению учета и уплате НДС?
Перейти на ОСНО? Это может быть выгодно, если у вас много поставщиков с НДС, и вы сможете принимать налог к вычету.
Рассмотреть патент? Для некоторых видов деятельности Патентная система налогообложения (ПСН) может стать спасением. Пока ее не отменяют, и для ИП с доходом до 60 млн рублей она остается выгодной альтернативой без НДС.
Шаг 3. Найдите все доступные льготы (Постоянно)
Государство не только ужесточает правила, но и предлагает «пряники». Изучите их.
Для IT-компаний: Если у вас есть IT-продукт, рассмотрите возможность вступления в реестр российского ПО. Это может дать освобождение от НДС. В другой статье на Клерк детально рассказала как попасть в реестр российского ПО и получить льготу по налогу.
Особые экономические зоны: Присмотритесь к льготам для резидентов Сколково, Иннополиса и других ОЭЗ.
Для производственников: С 1 января 2025 года действуют послабления по страховым взносам для некоторых обрабатывающих производств. Проверьте, попадает ли ваша деятельность под эти льготы.
Шаг 4. Проведите ревизию контрагентов и договоров (Ноябрь 2025 – Январь 2026)
Ваши поставщики и клиенты — часть вашей налоговой модели.
Аудит поставщиков. Если вы переходите на ОСНО с НДС 22%, вам критически важны поставщики, работающие с НДС. Проведите переговоры, возможно, с кем-то придется пересмотреть условия или сменить партнера.
Переговоры с клиентами. Повышение цен — неизбежный, но болезненный процесс. Начинайте переговоры заранее, как минимум в ноябре. Объясните клиентам, что меняется общий ландшафт, и рост себестоимости связан с увеличением налогов.
Дополнительные соглашения. Все изменения в ценах и условиях работы зафиксируйте в дополнительных соглашениях к договорам.
Вывод: Налоговая реформа 2026 — это стресс-тест для всего бизнеса. Выиграет тот, кто подойдет к изменениям системно: посчитает, спланирует и заранее подготовится к новым правилам игры.
Заключение: Новая реальность требует новых действий
Налоговая реформа 2026 года — это не просто корректировка ставок, а фундаментальный сдвиг в правилах игры для всего российского бизнеса. Мы видим три главных вызова:
Прямой рост налоговой нагрузки из-за повышения НДС и отмены льгот по страховым взносам.
Кардинальное усложнение учета для малого бизнеса, который теперь будет вынужден работать с НДС.
Ужесточение административного контроля со стороны ФНС через цифровые сервисы и новые правила.
Но, как и любой кризис, эти изменения открывают и новые возможности для тех, кто действует на опережение.
Выиграет тот, кто не ждет, а готовится. Тот, кто уже сегодня:
Просчитывает свою финансовую модель с учетом всех сценариев.
Оптимизирует налоговую базу, находя все доступные законные льготы.
Договаривается с поставщиками и клиентами, выстраивая новые прозрачные отношения.
Автоматизирует учет и документооборот, чтобы избежать ошибок и снизить издержки.
В новых реалиях грамотное налоговое планирование и профессиональный консалтинг перестают быть опцией и становятся насущной необходимостью. Ситуация очень динамична, и чем раньше вы начнете готовиться, тем более защищенным и конкурентоспособным будет ваш бизнес завтра.
С уважением,
Айгуль Шадрина
P.S. Я разобрала ключевые изменения и возможные последствия налоговой реформы. Теория — это важно, но реальную картину формирует бизнес. Мне интересно узнать, как именно вы оцениваете грядущие перемены и какие вызовы считаете для себя главными.
Поделитесь в комментариях, какие вопросы вас волнуют больше всего.
