Налоговая реформа 2026: полный гайд по изменениям для бизнеса

Повышение НДС до 22% — главный налог страны становится выше

С 1 января 2026 года главная ставка НДС в стране подрастет с 20% до 22%. Казалось бы, всего два процента. Но НДС — это тот самый «невидимый» налог, который сидит в цене почти всего, что мы покупаем: от чашки кофе до нового автомобиля. Поэтому его рост почувствует вся экономика.

Как это отразится на ценах в магазинах?

Ценники в магазинах, конечно, поползут вверх. И дело не только в этих двух процентах. Представьте цепочку: поставщик сырья, производитель, оптовик, магазин — каждый из них заложит в свою цену не только возросший налог, но и свои риски.

Мой прогноз: Учитывая этот эффект «снежного кома» и общую инфляцию, я думаю, что реальный рост цен для нас с вами может составить 20-30%. Из них примерно 10% — это ожидаемая годовая инфляция, а еще 10-20% добавит как раз налоговая реформа.

К примеру, компании в сфере строительства уже корректирует стоимость товаров/работ и услуг с 01.10.2025г., готовясь к будущим изменениям.

Как рост НДС затронет бизнес?

Для большинства компаний на общей системе (ОСНО) это означает, что платить в бюджет придется больше. Придется перетряхнуть всю финансовую модель: пересчитать цены, пересмотреть договоры с поставщиками и понять, как не растерять клиентов. Особенно тяжело придется тем, у кого и так небольшая наценка — например, в розничной торговле или сфере услуг. Им предстоит нелегкий выбор: работать в меньший плюс или рисковать, поднимая цены.

Для импортеров придумали новую меру — авансовый НДС. Это значит, что налог придется платить еще до того, как товар пересечет границу России. С одной стороны, это должно помочь в борьбе с «серым» импортом. С другой — это заморозка денег, и компаниям понадобятся дополнительные оборотные средства.

А вот экспортеры могут оказаться в плюсе. Они, как и раньше, будут применять нулевую ставку, но при этом смогут возмещать из бюджета «входной» НДС по новой, более высокой ставке.

Но есть и хорошая новость: для самых важных товаров — продуктов, лекарств, детских товаров — льготная ставка 10% сохраняется. Это должно немного смягчить удар по нашим кошелькам.