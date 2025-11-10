Налоговую реформу 2026 смягчили: разбор отсрочки по НДС и других уступок для бизнеса

Главная новость налоговой реформы 2026: НДС для «упрощенцев» вводят поэтапно. Что это значит?

Изначально предполагалось, что все, чей доход превышает 10 млн рублей, начнут платить НДС уже с 2026 года. Это был главный шок для малого бизнеса. Теперь порог сделали плавающим.​

2026 год: НДС будут платить те, чей доход выше 20 млн рублей.

2027 год: планка снизится до 15 млн рублей.

С 2028 года: планка опустится до 10 млн рублей.

Что я об этом думаю? На мой взгляд, это не отмена реформы, а скорее тактическая передышка. Правительство дало бизнесу 1-2 года на адаптацию. Для тех, чей оборот находится в диапазоне 10-20 млн, это шанс подготовиться, а не оказаться в аврале в январе 2026. Но ключевое слово здесь — «подготовиться». Время пролетит быстро, и если ничего не делать, проблемы просто сдвинутся на год вперед. Кроме того, есть серьезные основания полагать, что этот «переходный НДС» — подготовка к интеграции с другим экспериментальным режимом, АУСН. Не удивлюсь, если мы увидим законопроект, который свяжет этот «переходный НДС» именно с теми, кто использует АУСН.

Для бизнеса с оборотом 10-20 млн это означает, что сейчас нужно готовиться не просто к НДС, а к потенциальному выбору между несколькими сложными системами. Время пролетит быстро, и если ничего не делать, проблемы просто сдвинутся на год вперед, но станут еще запутаннее.