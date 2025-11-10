Налоговую реформу 2026 смягчили: разбор отсрочки по НДС и других уступок для бизнеса

С вами Айгуль Шадрина, налоговый консультант и основатель S4 Consulting. Мы внимательно изучили официальный пресс-релиз Минфина и готовы рассказать, что эти «смягчения» означают для вашего бизнеса на практике и что нужно делать прямо сейчас.
Главная новость налоговой реформы 2026: НДС для «упрощенцев» вводят поэтапно. Что это значит?
Изначально предполагалось, что все, чей доход превышает 10 млн рублей, начнут платить НДС уже с 2026 года. Это был главный шок для малого бизнеса. Теперь порог сделали плавающим.
2026 год: НДС будут платить те, чей доход выше 20 млн рублей.
2027 год: планка снизится до 15 млн рублей.
С 2028 года: планка опустится до 10 млн рублей.
Что я об этом думаю? На мой взгляд, это не отмена реформы, а скорее тактическая передышка. Правительство дало бизнесу 1-2 года на адаптацию. Для тех, чей оборот находится в диапазоне 10-20 млн, это шанс подготовиться, а не оказаться в аврале в январе 2026. Но ключевое слово здесь — «подготовиться». Время пролетит быстро, и если ничего не делать, проблемы просто сдвинутся на год вперед. Кроме того, есть серьезные основания полагать, что этот «переходный НДС» — подготовка к интеграции с другим экспериментальным режимом, АУСН. Не удивлюсь, если мы увидим законопроект, который свяжет этот «переходный НДС» именно с теми, кто использует АУСН.
Для бизнеса с оборотом 10-20 млн это означает, что сейчас нужно готовиться не просто к НДС, а к потенциальному выбору между несколькими сложными системами. Время пролетит быстро, и если ничего не делать, проблемы просто сдвинутся на год вперед, но станут еще запутаннее.
Что делать бизнесу с доходом от 10 до 20 млн?
Не ждите 2027 года! Используйте это время с умом.
На примере нашего клиента: у нас на обслуживании есть небольшой интернет-магазин автозапчастей с оборотом 18 млн в год. В команде была паника, так как они должны были стать плательщиками НДС с 2026. Теперь у них есть год в запасе. Наш план:
Провести финансовый аудит до конца 2025 года, чтобы точно понять, какая у них структура расходов и сколько «входящего» НДС они смогут принимать к вычету.
Протестировать эластичность цены для покупателя. В течение 2026 года они будут постепенно вводить НДС в цену для части B2B-клиентов, чтобы переход был плавным. В некоторых нишах, особенно в торговле, рост цены на 5-7% может пройти для клиента почти незаметно, и это нужно использовать.
Автоматизировать учет. За год они внедрят систему, которая позволит без ошибок работать с НДС, счетами-фактурами и книгой покупок/продаж.
Мой вывод: год отсрочки — это не каникулы, а время на подготовку фундамента. Проведите его с пользой, чтобы в 2027-м не пришлось тушить пожар.
Победа для розницы и перевозчиков: Патент (ПСН) сохраняется!
Вторая отличная новость — власти решили не ограничивать применение патентной системы для розничной торговли и грузоперевозок. Это значит, что небольшие магазины и перевозчики смогут и дальше работать на простом и предсказуемом спецрежиме.
Почему это важно? На практике это выглядит так:
У нас на обслуживании есть ИП, владеющий небольшим магазином товарами для дома в спальном районе с оборотом около 15 млн в год. Для него отмена патента стала бы катастрофой: переход на УСН + НДС потребовал бы найма бухгалтера на полную ставку, внедрения сложной учетной системы и привел бы к росту цен для конечного покупателя. Сохранение патента для него — это возможность и дальше работать в понятной и предсказуемой системе, сохраняя бизнес и рабочие места.
Но я бы не советовала обольщаться: контроль за доходами на ПСН будет только ужесточаться. Превышение лимита — и вы автоматически теряете право на патент со всеми вытекающими последствиями.
Что делать тем, кто на патенте?
Жестко контролируйте доходы. Установите систему учета, которая будет сигнализировать о приближении к лимиту по ПСН (60 млн рублей в год).
Рассмотрите альтернативы на случай роста. Если вы понимаете, что скоро «перерастете» патент, заранее просчитайте, что для вас выгоднее: УСН или даже общая система, ни в коем случае не дробитесь.
5 важных смягчений налоговой реформы 2026
Можно будет отказаться от спецставки НДС. Бизнес, который впервые станет плательщиком НДС, сможет один раз отказаться от применения пониженной ставки (5% или 7%) до истечения 3-летнего срока.
Считаю, что это полезная опция для тех, кто ошибся в расчетах.
Приведу пример: Представьте небольшое рекламное агентство на УСН. В начале года они решили платить НДС по ставке 5%, так как в основном работали с такими же «упрощенцами». Но в середине года они выиграли крупный контракт с заводом, которому жизненно важен «входящий» НДС для вычета. Агентству стало выгоднее перейти на общую ставку 20%, чтобы не терять крупного клиента, главное — заложить этот 20% в рекламных бюджетах. Новая норма позволит им сделать этот переход, не дожидаясь трех лет.
Льготы для IT и радиоэлектроники сохраняются. Здесь стоит отдать должное всему IT-сообществу, которое проделало громадную работу и смогло донести до правительства свою позицию. В итоге освобождение от НДС при продаже прав на российское ПО, включенное в реестр Минцифры, остается в силе.
Насколько это важно, рынок показал мгновенно. До публикации финальных поправок некоторые компании, например, сервисы VK, уже анонсировали повышение цен на свои услуги почти на 30%, закладывая в них будущий НДС. Теперь есть все основания полагать, что этот рост цен «откатят», что является большой победой для всего российского бизнеса, использующего отечественный софт.
Кроме того, для компаний из сферы радиоэлектроники расширили возможности применения пониженных страховых взносов: теперь в доле профильных доходов можно будет учитывать и услуги по проектированию нового оборудования. Это хороший сигнал для всего технологического сектора.
Регионы смогут давать больше инвестиционных вычетов. У властей на местах появится право самостоятельно определять, какие именно расходы бизнес сможет вычитать из налога на прибыль в рамках инвестиционного налогового вычета. Это мощный инструмент для поддержки компаний, которые вкладываются в развитие на своей территории.
Как это может работать на практике? Допустим, небольшая пекарня в Калужской области (регион, активно поддерживающий производство) решит купить новую итальянскую печь за 5 млн рублей. Областные власти могут принять закон, по которому 50% стоимости этого оборудования можно будет вычесть не из налоговой базы, а прямо из суммы налога на прибыль. Это прямое и очень существенное снижение налогового платежа, которое стимулирует бизнес модернизироваться. Советую уже сейчас следить за новостями вашего региона на эту тему.
Итог: что делать прямо сейчас? План действий
Несмотря на смягчения, глобальный тренд на «закручивание гаек» и усложнение налоговой системы сохраняется. Расслабляться нельзя.
Проведите ревизию своей системы налогообложения. Отсрочка — идеальное время, чтобы без спешки проанализировать, подходит ли вам ваш текущий режим.
Сделайте финансовый прогноз на 2-3 года вперед. Смоделируйте, как на вашу прибыль повлияет переход на НДС при доходе в 10, 15 и 20 млн. Возможно, вам выгоднее перейти на общую систему добровольно, чтобы работать с крупными заказчиками.
Проконсультируйтесь с профессионалами. Налоговое законодательство становится все сложнее. Решения, принятые «на авось», могут стоить миллионов. Инвестиция в качественную консультацию сегодня — это сэкономленные деньги и нервы завтра.
Правительство показало, что готово к диалогу, и это позитивный сигнал. Но бизнесу нужно использовать эту передышку не для того, чтобы ничего не делать, а для того, чтобы стать сильнее, эффективнее и прозрачнее. Будущее за теми, кто умеет считать и планировать на несколько шагов вперед.
Подписывайтесь на наш блог на «Клерк» и на наш телеграм-канал, чтобы не пропустить свежие материалы и получать проверенные практические советы для развития вашего бизнеса.
Из последних полезных материалов на Клерк:
Рассказали об особенностях регистрации региональных брендов.
Сделали подробный разбор по налоговой реформе 2026 — 171 тысяча (!) открытий и 29 тысяч прочтений!
Начать дискуссию