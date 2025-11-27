Цена ошибки — миллионы. Как выбрать бухгалтера, который защитит, а не подставит?

Дисклеймер: Эта статья написана в первую очередь для собственников малого и среднего бизнеса — тех, кто впервые строит финансовую функцию или раньше не сталкивался с самостоятельным поиском главбуха. Мы намеренно упростили некоторые профессиональные нюансы, чтобы сделать материал понятным для предпринимателя.

Здравствуйте! С вами снова Айгуль Шадрина, налоговый консультант и генеральный директор S4 Consulting.

В прошлой статье «Как выбрать бухгалтера, который не убьет ваш бизнес: инструкция по выживанию в 2026 году» мы определили, что финансовая функция в компании проходит четыре этапа развития: от микробизнеса до крупной корпорации. Теперь перейдем от теории к практике и ответим на самый сложный для руководителя вопрос: как найти специалиста, который нужен вашему бизнесу именно сегодня?

Ошибка в выборе стоит дорого. Нанять слишком «простого» бухгалтера для сложного, растущего бизнеса — значит, собственноручно заложить под него мину замедленного действия. Взять в стартап «тяжеловеса» из корпорации с соответствующей зарплатой — сжечь деньги на функции и регламенты, которые вам пока не нужны.

Эта статья — ваша практическая дорожная карта. Мы вместе пройдем по ней и создадим четкий, работающий «портрет» вашего идеального главного бухгалтера, чтобы вы точно знали, кого и где искать.