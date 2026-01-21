Спор с таможней: как экспортер вернул 2 млн рублей и проценты, доказав реальную стоимость товара

Корректировка таможенной стоимости (КТС) — стандартная процедура контроля, с которой часто сталкиваются импортеры. Инспекторы действуют по регламенту, сравнивая цены с профилями рисков. Однако статистика показывает: если у бизнеса есть четкая доказательная база, вышестоящие органы и суды встают на сторону декларанта.

Автор: Айгуль Шадрина, налоговый консультант с 15-летним опытом, основатель S4 Consulting

Эксперт статьи: Полина Целыковских, юрист с 10-летним стажем, патентный поверенный (рег. № 2504), руководитель юридического направления S4 Consulting

В этой статье мы разберем реальный кейс 2025 года. Вы узнаете, как перевести диалог с таможней на язык фактов и документов, почему стандартного пакета от брокера может быть недостаточно и какие именно аргументы убедили ведомство отменить решение о корректировке и выплатить проценты за пользование деньгами.