Спор с таможней: как экспортер вернул 2 млн рублей и проценты, доказав реальную стоимость товара

Корректировка таможенной стоимости (КТС) — стандартная процедура контроля, с которой часто сталкиваются импортеры. Инспекторы действуют по регламенту, сравнивая цены с профилями рисков. Однако статистика показывает: если у бизнеса есть четкая доказательная база, вышестоящие органы и суды встают на сторону декларанта.
Автор: Айгуль Шадрина, налоговый консультант с 15-летним опытом, основатель S4 Consulting
Эксперт статьи: Полина Целыковских, юрист с 10-летним стажем, патентный поверенный (рег. № 2504), руководитель юридического направления S4 Consulting
В этой статье мы разберем реальный кейс 2025 года. Вы узнаете, как перевести диалог с таможней на язык фактов и документов, почему стандартного пакета от брокера может быть недостаточно и какие именно аргументы убедили ведомство отменить решение о корректировке и выплатить проценты за пользование деньгами.
Первые «звонки» от таможни
Наш клиент — торговая компания‑экспортер, которую мы сопровождаем по бухгалтерским вопросам. Вопросы с таможней клиент решал через таможенного брокера, к нашим юристам иногда обращался за разъяснениями.
История началась еще в первой половине 2025 года. Таможня направляла клиенту письма, указывая, что наши закупочные цены не соответствуют рыночным. На том этапе это были просто предупреждения. До реальных требований доплатить дело не доходило, и клиент, как и многие, рассчитывал, что все обойдется обычной перепиской.
Проблема: доначисление 2 млн рублей
В июле 2025 года таможня запросила полный пакет документов по одной из деклараций — нужно было проверить, верно ли указана таможенная стоимость. Клиент оперативно собрал и отправил все необходимые бумаги.
Однако таможенники сочли сведения недостоверными. Их основной аргумент: цена в декларации отличалась от той, что фигурировала у другого бизнеса.
В итоге таможня пересчитала стоимость и начислила дополнительно 2 млн рублей. Клиент вместе с брокером активно общался с таможней, предоставляя документы и пытаясь решить вопрос, но безуспешно.
Экспертный комментарий от S4:
Скажем прямо: подобные споры — это общепринятая судебная практика. Логика таможни проста: есть план по сборам и есть индикатив (средняя цена по рынку). Если ваша цена ниже риска — вы мишень. Бюджет нужно пополнять, поэтому любой формальный повод для корректировки таможенной стоимости (КТС) будет использован. Это не исключение, а правило игры.
Наш подход: не просто бухгалтерия, а защита бизнеса
Мы ведем бухгалтерский учет этого клиента, поэтому его убытки воспринимаем как свои. Да, формально таможенные споры — это епархия узких юристов или брокеров. Мы решили не оставлять клиента один на один с системой и подключили нашу команду юристов.
Юристы детально изучили вопрос:
проанализировали судебную практику за последние три года;
разобрали официальные разъяснения таможенных органов;
проконсультировались с опытными брокерами.
На основе этого подготовили жалобу в вышестоящий таможенный орган. Чётко обозначили требования:
признать предоставленные документы достаточными для определения таможенной стоимости;
отменить решение о корректировке таможенной декларации;
устранить нарушения прав компании;
восстановить сроки уплаты платежей согласно исходной декларации.
Финал: полная победа и компенсация
Стратегия сработала — в октябре вышестоящий таможенный орган признал нашу правоту и полностью отменил решение о корректировке. Итог: списанные 2 миллиона рублей вернулись на счета компании. И государство выплатило еще около 100 000 рублей в качестве процентов за то, что несколько месяцев пользовалось чужими деньгами.
Секрет успеха: почему у нас получилось
Этот случай доказывает, что современный бухгалтерский аутсорсинг — это гораздо больше, чем просто сдача отчетности. Когда возникает проблема на стыке финансов и права, стандартные решения не работают.
Командная работа. Наши бухгалтеры, юристы, клиент и таможенный брокер клиента действовали быстро и согласованно. Мы подготовили необходимый пакет документов опираясь на экспертизу всех участников.
Глубокий анализ. Юристы не ограничились стандартным ответом: они тщательно изучили судебную практику и нашли убедительные аргументы. Это и склонило вышестоящий орган на нашу сторону.
Комплексный подход. Этот случай показывает, как бухгалтерское сопровождение может решать непрофильные, но критически важные для бизнеса задачи, когда проблема лежит на стыке бухгалтерии, юриспруденции и ВЭД.
Что важно запомнить бизнесу
Не игнорируйте письма от таможни. Если получили предупреждение — действуйте сразу. Чем быстрее соберете документы, тем проще будет избежать спора.
Проверяйте документы, что везде есть подписи, печати, что документы заполнены. Потому что когда их запрашивает таможня документ по формальным признакам может не попасть под доказательственную базу, а быстро доподписать не получается.
Поддерживайте связь между специалистами. В таких ситуациях критически важна командная работа: бухгалтер, юрист и таможенный брокер должны действовать согласованно.
Не бойтесь обращаться за помощью в нестандартных ситуациях. Порой решение лежит на стыке разных областей. Взгляд специалиста со стороны может открыть новые возможности — даже когда кажется, что ситуация безвыходная.
