Таблица учета времени, которая показывает, какие проекты съедают вашу маржу

С вами Айгуль Шадрина, налоговый консультант и генеральный директор S4 Consulting. Еще в 2019 году мы сами внедрили таймшиты, чтобы увидеть, какие проекты на самом деле съедают маржу. Недавно один из клиентов задал тот же вопрос — и я решила разобрать на практике, как с помощью простой таблицы превратить учет времени в честную картину рентабельности по каждому клиенту.

При этом компания может годами показывать прибыль в отчетности и параллельно работать в минус на части клиентов. Управленческий учет по компании в целом не отвечает на главный вопрос: какие проекты действительно зарабатывают вам деньги, а какие тихо сжигают часы команды и маржу. Таблица учета рабочего времени (таймшит) помогает это увидеть без сложных внедрений и дорогих систем.