Айгуль Шадрина
Управленческий учет

Внедрение управленческого учета: инструкция для собственника

Компания может показывать прибыль в бухгалтерской отчетности и при этом жить от кассового разрыва до кассового разрыва. Управленческий учет помогает увидеть реальную картину по деньгам и рентабельности. В статье — простые шаги для собственника: цели, источники данных, три базовых отчета (ДДС, P&L, управленческий баланс) и типичные ошибки внедрения.

С вами Айгуль Шадрина, налоговый консультант и генеральный директор S4 Consulting. Мы регулярно приходим в бизнесы, где «по бумагам все хорошо», а на счете денег нет. Общая проблема заключается в том, что бухгалтерский учет есть, а управленческого — либо нет, либо он не отвечает на вопросы владельца.

В этом материале собрали инструкцию для собственника: как сформулировать цели управленческого учета, какие разрезы выделить, какие данные использовать и какие три отчета нужны в первую очередь, чтобы увидеть, где бизнес действительно зарабатывает, а где просто прокручивает оборот.

Если бухгалтерский учет — фиксация свершившихся фактов, то управленческий учет показывает картину бизнеса в разрезе направлений, продуктов, клиентов, каналов продаж. Он нужен, чтобы:

  • Снизить риски кассовых разрывов.

  • Увидеть реальную прибыльность направлений, продуктов, филиалов.

  • Понимать, какие инвестиции окупаются, а какие только расходуют деньги и ресурсы.

  • Планировать деньги вперед.

  • Управлять по KPI и дашбордам, а не по устным отчетам руководителей.

Сравнительная таблица бухгалтерского, налогового и управленческого учета

Самый первый вопрос, на который нужно честно ответить себе: какую боль вы хотите закрыть управленческим учетом — кассовый разрыв, убыточные направления, завышенный фонд оплаты труда, неокупаемый маркетинг, зависшие склады и т.д.

Шаг 1. Определяем цели и запрос собственника

Начните с ответа на вопрос: «Зачем мне управленческий учет как собственнику?».

Типичные цели:

  • «Хочу видеть ДДС и кассовый разрыв минимум за месяц до того, как он случится».

  • «Хочу понимать, какие направления и продукты тянут прибыль, а какие — тянут вниз».

  • «Хочу видеть, как меняется валовая маржа, рентабельность и точка безубыточности».

  • «Хочу связать стратегические цели (выручка, EBITDA, капитализация) с операционными показателями».

Результат шага:

  • Сформулированные 3–5 управленческих вопроса, на которые учет должен давать ответ.

  • Определенный горизонт оценки — какие отчеты важнее: ежедневный кэш-контроль или ежемесячный P&L и дашборды по направлениям.

На этом же шаге важно определить ответственного за внедрение и последующую работу с управленкой. Как правило за управленческий учет отвечает финансовый директор. Он собирает отчеты, анализирует и предоставляет выводы собственнику, тем самым помогая ему принимать верные решения.

Шаг 2. Решаем, что именно будем учитывать

Управленческий учет всегда отражает модель бизнеса, поэтому важно в первую очередь определить центры ответственности, как должен быть построен учет (по направлениям бизнеса, по продуктам, по филиалам или по клиентам) и какие показатели важно мониторить в каждом из представлений: переменные затраты, вклад в маржу, постоянные расходы, прибыль, ROI.

Задача этого шага — зафиксировать, как вы будете декомпозировать бизнес «на кусочки» для анализа. Важно зафиксировать логику учета. Например, правила для компании, которая предоставляет услуги, могут выглядеть очень просто:

Доходы — выручка включается в соответствии с актами выполненных работ, выставленными в отчетном периоде.

Расходы:

  • Зарплата и налоги от зарплаты по начислению, согласно расчетной ведомости за отчетный месяц.

  • Остальные расходы отражаются кассовым методом в момент оплаты.

Пример статей доходов/расходов

Пример из нашей практики: У клиента было несколько продуктовых линеек и направлений. Мы начали отстройку управленки, разделили доходы и расходы по каждому направлению. Отчеты наглядно показали, что есть прибыльные сегменты, а есть глубоко убыточные, где инвестиционный период не окупается. Клиент принял решение закрыть убыточные направления и сконцентрировать ресурсы на прибыльных. 

Шаг 3. Инвентаризация источников данных

На этом шаге вы просто собираете в одну картину все цифры, которые уже есть в бизнесе. 

Сначала выпишите, откуда вообще берутся данные. Обычно это банк (выписки и платежный календарь), 1С или другая учетная система (реализация, закупки, склад, зарплата, налоги), CRM (сделки, воронка, источники лидов, средний чек) и разные таблицы, где кто‑то уже ведет план‑факт или свои отчеты.

Потом задайте себе три простых вопроса:

  • Где сейчас лежат данные по деньгам, продажам, расходам, складу и людям.

  • Какие из них можно получить одной выгрузкой (банк, 1С, CRM), а какие существуют только «в головах» и на бумаге.

  • Кто конкретно отвечает за каждый источник и готов регулярно обновлять эти данные.

Ваша задача на этом этапе — не придумать идеальную систему, а честно зафиксировать текущее состояние. Понять, с какими реальными цифрами вы можете начать работать уже завтра, а что придется достраивать по ходу дела.

На этом же шаге важно оценить насколько достоверны источники данных, есть ли необходимая детализация, чтобы получить требуемые представления. Также компания может обратиться к внешним экспертам, которые проведут аудит и помогут найти и дать рекомендации по устранению типовых ошибок в учете. 

Чаще всего на этом этапе мы сталкиваемся с отсутствием или искажением первички, ошибках в операциях и проводках, что влияет на оценку налоговой нагрузки. Может отсутствовать учет активов или быть искажения в балансе.

Разберем, какие источники данных нужны под разные цели

Цель – отсутствие кассовых разрывов. 

Решение – отчет ДДС (прямой метод) с прогнозом на месяц вперед строится на ежедневных/еженедельных потоках: поступления от клиентов минус расходы (зарплата, поставщики, налоги).

Формула кассового разрыва: ДС + П - О = ОДС; если < 0 — разрыв, выявляемый платежным календарем.

Пример: компания с оборотом 20 млн руб./мес. видела прибыль по P&L, но ДДС показал разрыв из-за 90-дневных отсрочек, решение – ввели авансы и контроль дебиторки.​

Источники: выписки банков, 1C (статьи ДДС), договоры с клиентами/поставщиками, CRM/1С  для отслеживания дебиторки.

Цель – видеть прибыль по направлениям/продуктам

Решение – ABC-анализ по прибыли: сортируем товары/направления по убыванию вклада (A — 80% прибыли от 20% ассортимента, B — 15%, C — 5%), сравнивая выручку и маржу.

Пример: селлер продает канцтовары маркеры+ручка+тетради (гр. A) дали 76% прибыли — фокус на них, C-группу (6%) — под заказ .

Источники: 1C (выручка, себестоимость по номенклатуре), CRM (продажи по клиентам/проектам), складские остатки (Мой Склад).

Цель – отслеживание динамики маржи, рентабельности.

Решение – P&L отчет с детализацией: 

  • Валовая маржа = (Выручка - Переменные затраты)/Выручка; 

  • Рентабельность = Прибыль/Выручка; 

  • Точка безубыточности (ТБУ) = Постоянные затраты / Маржинальность.

Пример: общепит выявил 20% меню дают 70% выручки — убрали убыточное, маржа выросла на 15%.​
Источники: 1C (себестоимость, калькуляция блюд, ОПУ), Excel, данные по затратам (аренда, ЗП фиксированы).

Шаг 4. Сначала Excel, потом автоматизация

На старте вам достаточно одной рабочей таблицы в Excel. В нее вы загружаете данные из банка и 1С и раскладываете движения денег и операции по понятным статьям доходов и расходов. Так вы быстро видите картину откуда приходят деньги, куда уходят и что остается.

Прежде чем заниматься автоматизацией, необходимо определить, какие отчеты нужны, какие статьи используете, в каких разрезах хотите видеть бизнес. Только после этого есть смысл переносить эти модели в отчеты 1С или специализированные сервисы и BI.

Excel на этом этапе дает нужную гибкость. Можно за вечер поменять структуру статей, добавить разрез по продуктам или направлениям, протестировать другую логику распределения затрат и сразу увидеть, как меняется результат. 

К автоматизации стоит переходить тогда, когда структура отчетов и статей уже устоялась и несколько месяцев подряд вы пользуетесь отчетам, они помогают вам принимать управленческие решения. В этот момент таблицы начинают упираться в скорость и масштаб, и становится логично подключать 1С, облачные сервисы, BI-платформы и дашборды — на уже отлаженной, понятной логике цифр.

Шаг 5. Настраиваем три ключевых отчета

Классика управленческого учета — три формы:

  • ДДС (ОДДС, отчет о движении денежных средств).

  • P&L (отчет о прибылях и убытках).

  • Баланс (управленческий, по необходимости и зрелости компании).

ДДС: отчет о деньгах

Задача ДДС — ответить на вопросы:

  • Сколько денег зарабатывает бизнес и за счет чего.

  • Куда уходят деньги: операционная, инвестиционная, финансовая деятельность.

  • Будут ли кассовые разрывы и когда именно.

Практика:

  • Ведем ДДС по трем блокам: операционная, инвестиционная, финансовая деятельность.

  • Детализируем статьи: выручка, закупки, аренда, маркетинг, ФОТ, налоги, проценты, кредиты и т.п.

  • Горизонт: минимум месяц вперед с помесячной историей, часто — помесячно на год, с детализацией до недели и дня для кассового планирования.

Пример отчета ДДС

P&L: прибыль, а не только кэш

P&L отвечает на вопросы:

  • Какая у нас выручка, валовая прибыль, операционная прибыль, чистая прибыль.

  • Какие направления прибыльны, какие тянут в минус.

  • Какова структура затрат и где лежит основной резерв.

Особенности:

  • Считаем по методу начисления: доход признаем при отгрузке/оказании услуги, а не по фактическому приходу денег.

  • Разделяем переменные и постоянные затраты, чтобы видеть вклад каждого направления в покрытие постоянных расходов и прибыль.

  • Делаем разрезы: по направлениям, продуктам, филиалам, проектам.

Пример отчета расходов и доходов

Баланс: если вы уже доросли

Управленческий баланс показывает структуру активов (деньги, дебиторка, запасы, основные средства) и обязательств (кредиты, кредиторка, займы), финансовую устойчивость: доля заемного капитала, ликвидность, оборачиваемость.

Баланс имеет смысл внедрять, когда вам важно управлять не только прибылью и кэшем, но и структурой капитала, у вас есть кредиты, инвестпроекты и планы по росту и капитализации. 

Пример управленческого баланса

Шаг 6. Определяем периодичность и цикл (3–6–9 месяцев)

Управленческий учет работает только тогда, когда вы смотрите на цифры регулярно, а не «когда вспомнили». Нужен понятный ритм и время, чтобы накопилась история хотя бы за 3–9 месяцев.

По деньгам логика такая: платежный календарь вы смотрите каждый день или каждую неделю, чтобы не ловить кассовые разрывы, а итоговый отчет ДДС собираете раз в месяц и сразу смотрите вперед на 1–3 месяца по плану платежей и поступлений. Это дает и контроль «здесь и сейчас», и обзор ближайшей перспективы.

Отчет о прибылях и убытках (P&L) имеет смысл закрывать минимум раз в месяц. Хорошо, если это происходит быстро после конца периода, пока все помнят события и можно разобраться в отклонениях. Квартальные и годовые версии помогают уже не просто фиксировать факт, а видеть тренды и изменение маржи по направлениям.

Баланс в управленческом виде обычно смотрят реже: раз в месяц или квартал — особенно если у компании есть кредиты, инвестиционные проекты и важно следить за долговой нагрузкой и структурой активов.

Почему важен именно цикл в несколько месяцев. Примерно через три месяца начинают проявляться первые закономерности и видно, где вы ошиблись в методике или настройках. Через полгода–девять месяцев уже видно сезонность, эффект внедренных решений и то, как управленческие действия отражаются в реальных цифрах, а не в разовых всплесках.

Шаг 7. Стандарты, регламенты и дисциплина

Если не договориться о правилах, управленческий учет быстро разваливается, поэтому в первую очередь определите порядок закрытия месяца: до какой даты вы его закрываете, кто за это отвечает и в какой последовательности происходят шаги — выгрузки, сверки, корректировки, выпуск финальных отчетов. Благодаря системы вы знаете какие цифры в какой срок у вас обновляются.

Затем закрепите владельцев за ключевыми формами — ДДС, P&L, управленческий баланс, дашборды. У каждой формы должен быть свой ответственный.

Отдельно определите «источник истины» по выручке, затратам, остаткам и зарплате. Какая система и какие данные будут считаться источником. Это уменьшает количество споров, когда CRM, 1С и Excel показывают разные суммы.

Ну и, наконец, создайте единые шаблоны отчетов и общий справочник статей и направлений. Ваши решения оформите в короткое положение об управленческом учете. В нем опишите какие отчеты делаются, по каким правилам и кто за что отвечает.

Пример такого положения, можно скачать по ссылке.

Шаг 8. Дашборды и визуализация для собственника

Когда регулярная отчетность работает, имеет смысл поднимать ее на следующий уровень — создание дашбордов.

Что обычно попадает на дашборд собственника:

  • Ключевые метрики: выручка, валовая прибыль, EBITDA, чистая прибыль, свободный денежный поток.

  • Движение денег: текущий остаток, прогноз ДДС, ближайшие крупные платежи и поступления.

  • Вклад направлений и продуктов в прибыль и кэш.

  • Основные KPI: конверсия, средний чек, LTV, оборачиваемость запасов, ФОТ / выручка и т.д.

Рекомендации при визуализации дашбордов:

  • Один экран – ответы на ключевые вопросы собственника.

  • Возможность «провалиться» из графика в расшифровку (вплоть до операции) через BI или 1С.

  • Фильтры по периоду, направлению, филиалу, менеджеру и т.д.

Важно: дашборд — это надстройка над живой методологией, а не ее замена.

Пример дашборда управленческого учета

Шаг 9. От Excel к полной автоматизации

Управленческий учет проходит естественные уровни зрелости.

Условно можно выделить три:

Уровень 1: Ручной учет в Excel

В таблицах вы настраиваете структуру отчетов, статьи доходов и расходов, проверяете, как подтягиваются данные из банка, 1С и CRM, и учитесь нормально читать ДДС и P&L — без лишней теории, на своих цифрах.

Уровень 2: Автоматизация в учетных системах

Когда модель устаканилась и несколько месяцев подряд работает без постоянных переделок, есть смысл переносить ее в 1С или другие учетные решения. Здесь появляются четкие регламенты, права доступа, автоматические отчеты, меньше ручного труда и меньше шансов «сломать формулу».

Уровень 3: Цифровая трансформация и аналитика

Следующий шаг — когда к этому слою добавляются BI-системы, дашборды, факторный анализ, интеграции между сервисами, иногда — работа с большими массивами данных и прогнозной аналитикой. На этом уровне учет перестает быть просто фиксацией факта и превращается в рабочий инструмент для моделирования сценариев, оценки стоимости бизнеса и поддержки стратегических решений.

На каждом уровне меняется не только техника, но и роль управленческого учета — от «счета факта» к инструменту моделирования и управления стоимостью бизнеса.

Типичные ошибки внедрения и как их избежать

Свести к минимуму риски помогают чужие грабли.

Частые ошибки:

  • Начать с покупки дорогой системы и BI, без внятной методологии и структуры статей.

  • Перекладывать управленческий учет полностью на бухгалтера без участия собственника и управленческой команды.

  • Подменить управленческий учет «красивыми дашбордами» без связи с реальными процессами и решениями.

  • Гнать детализацию ради детализации: сотни статей, разрезов и сложных формул, которые потом никто не читает.

Что делать, чтобы снизить риск возникновения ошибок:

  • Лично сформулировать цели учета и ключевые вопросы собственника.

  • Начать с минимального набора форм (ДДС + P&L) и разрезов.

  • Регулярно собирать обратную связь: какие цифры реально используются при принятии решений, а какие можно убрать или упростить.

На практике мы часто сталкиваемся с саботажем сотрудников при внедрении и поддержке управленческого учета. Важно, чтобы собственник / ГД помогал внедрению, продавал ценность, объяснял цель и не забрасывал учет. Дисциплина в этом вопросе помогает строить будущее, аналитика дает сигналы, что компанию могут ожидать риски/неприятности за несколько месяцев до этого события. 

Даже крупные компании сталкиваются с тем, что забивают на фин. учет, а потом их догоняют кассовые разрывы, а когда выручка под 1 млрд — это очень больно и грозит тем, что компания может быстро закрыться.

Если все сделано последовательно, через 3–9 месяцев у вас появится:

  • Регулярный цикл управленческой отчетности (ДДС + P&L, при необходимости баланс).

  • Понятная структура статей и направлений, по которым можно честно ответить: что зарабатывает, что сжигает деньги.

  • Дашборды или хотя бы компактные отчеты, по которым собственник может за 10–15 минут оценить состояние бизнеса и принять решения.

  • План дальнейшей автоматизации.

И главное — у вас будет формироваться управленческая привычка смотреть на цифры, сочетая интуицию с конкретной финансовой картиной.

Из последних полезных материалов на Клерк: 

Информации об авторе

Айгуль Шадрина

Айгуль Шадрина

Генеральный директор в Бухгалтерская компания S4Consulting

39 подписчиков19 постов

