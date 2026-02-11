Внедрение управленческого учета: инструкция для собственника

С вами Айгуль Шадрина, налоговый консультант и генеральный директор S4 Consulting. Мы регулярно приходим в бизнесы, где «по бумагам все хорошо», а на счете денег нет. Общая проблема заключается в том, что бухгалтерский учет есть, а управленческого — либо нет, либо он не отвечает на вопросы владельца.

В этом материале собрали инструкцию для собственника: как сформулировать цели управленческого учета, какие разрезы выделить, какие данные использовать и какие три отчета нужны в первую очередь, чтобы увидеть, где бизнес действительно зарабатывает, а где просто прокручивает оборот.

Если бухгалтерский учет — фиксация свершившихся фактов, то управленческий учет показывает картину бизнеса в разрезе направлений, продуктов, клиентов, каналов продаж. Он нужен, чтобы:

Снизить риски кассовых разрывов.

Увидеть реальную прибыльность направлений, продуктов, филиалов.

Понимать, какие инвестиции окупаются, а какие только расходуют деньги и ресурсы.

Планировать деньги вперед.

Управлять по KPI и дашбордам, а не по устным отчетам руководителей.

Сравнительная таблица бухгалтерского, налогового и управленческого учета

Самый первый вопрос, на который нужно честно ответить себе: какую боль вы хотите закрыть управленческим учетом — кассовый разрыв, убыточные направления, завышенный фонд оплаты труда, неокупаемый маркетинг, зависшие склады и т.д.