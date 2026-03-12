Досудебная претензия: 7 ошибок, из‑за которых ее не заметят

«Спор хозяйствующих субъектов». За этими скучными словами могут скрываться километры вымотанных нервов, мегабайты скриншотов переписки, месяцы потерянного времени, упущенная выгода и прямые убытки. Спор возникает, когда одна из сторон договора не выполняет свои обязательства. Вторая сторона сначала просит, после требует, а еще время спустя идет в суд. Этому знаменательному событию предшествует досудебная претензия — последняя попытка решить спор «мирно».

С вами Айгуль Шадрина, налоговый консультант и генеральный директор S4.

Эксперт статьи: Полина Целыковских, юрист с 10-летним стажем, руководитель юридического направления S4.

Составление досудебных претензий — один из частых запросов, с которыми к нам обращаются предприниматели. Собрали наш опыт в статье.

Прежде чем подать иск, необходимо исчерпать «мирные» методы решения спора. Попытки урегулировать вопрос в переписке и переговорах результата не дали? Последний обязательный шаг — оформить требования в виде досудебной претензии как официального юридического письма.

Это официальный документ, который должен быть составлен с соблюдением многих юридических нюансов. Если написать досудебку криво, суд развернет иск с формулировкой «Не соблюден претензионный порядок» — и все вернется в точку старта, только на пару месяцев и пару километров нервных волокон позже.

В этой статье разберем, как выглядит рабочая досудебная претензия изнутри: структура, обязательные блоки. Дадим «скелет». Покажем, почему типовые шаблоны из интернета нужно применять с осторожностью, чтобы не провалить этап досудебки, дадим мини‑чек‑лист перед отправкой.