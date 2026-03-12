Досудебная претензия: 7 ошибок, из‑за которых ее не заметят

«Спор хозяйствующих субъектов». За этими скучными словами могут скрываться километры вымотанных нервов, мегабайты скриншотов переписки, месяцы потерянного времени, упущенная выгода и прямые убытки. Спор возникает, когда одна из сторон договора не выполняет свои обязательства. Вторая сторона сначала просит, после требует, а еще время спустя идет в суд. Этому знаменательному событию предшествует досудебная претензия — последняя попытка решить спор «мирно».
С вами Айгуль Шадрина, налоговый консультант и генеральный директор S4.
Эксперт статьи: Полина Целыковских, юрист с 10-летним стажем, руководитель юридического направления S4.
Составление досудебных претензий — один из частых запросов, с которыми к нам обращаются предприниматели. Собрали наш опыт в статье.
Прежде чем подать иск, необходимо исчерпать «мирные» методы решения спора. Попытки урегулировать вопрос в переписке и переговорах результата не дали? Последний обязательный шаг — оформить требования в виде досудебной претензии как официального юридического письма.
Это официальный документ, который должен быть составлен с соблюдением многих юридических нюансов. Если написать досудебку криво, суд развернет иск с формулировкой «Не соблюден претензионный порядок» — и все вернется в точку старта, только на пару месяцев и пару километров нервных волокон позже.
В этой статье разберем, как выглядит рабочая досудебная претензия изнутри: структура, обязательные блоки. Дадим «скелет». Покажем, почему типовые шаблоны из интернета нужно применять с осторожностью, чтобы не провалить этап досудебки, дадим мини‑чек‑лист перед отправкой.
Что такое досудебная претензия простым языком
Досудебная претензия — это официальное письмо, которое фиксирует сам факт спора:
вы объясняете, кто в этой ситуации вы и кто ваш контрагент — адресат письма;
что послужило поводом: по какому договору и какую именно обязанность нарушил адресат;
какие факты это подтверждают;
какие требования вы предъявляете и в какие сроки ждете их удовлетворения от контрагента;
и что будет, если ваши требования контрагент не удовлетворит.
Это не какая-то «жалоба на плохого партнера», а документ, который станет в суде доказательством того, что вы попробовали договориться мирно.
Структура рабочей претензии: «скелет» документа
Разложим претензию по косточкам, как это делают на практике юристы S4 Consulting.
1. Шапка: кто кому пишет
Минимум, что нужно указать:
полное наименование вашей организации и контрагента (с оргформой: ООО, АО, ИП);
адреса сторон (юридический и, при необходимости, фактический — ориентируйтесь на договор и ЕГРЮЛ);
ИНН, ОГРН/ОГРНИП;
контактное лицо и телефон/почту.
Ошибки на этом этапе:
вы записываете сокращение компании без указания ОПФ (например, просто «Ромашка» вместо ООО «Ромашка»);
адрес не совпадает с тем, что в договоре или ЕГРЮЛ;
Частое упущение на этом этапе — отсутствие контактного лица и контактов для связи. Контакты сами по себе не делают претензию недействительной. Но без них второй стороне сложнее быстро связаться с вами и обсудить досудебное урегулирование спора: задать уточняющие вопросы, предложить вариант оплаты или график выполнения обязательств.
Суды и юристы знают: если не указаны все идентификаторы, если адрес не совпадает — даже прекрасно изложенная суть претензии не сделает документ юридически значимым. А значит суд может не признать соблюдение претензионного порядка и вернуть исковое заявление.
Чтобы не путаться в дальнейшем изложении, обозначим того, кто отправляет претензию, как истца, а адресата претензии как ответчика.
2. Предмет спора: договор и суть претензии
Основная часть письма содержит суть требований, изложенную русским языком — не юридическим, не канцеляритом. Она должна быть понятна любому читателю.
В сути обязательно нужно указать следующее:
реквизиты документа-основания для претензии, например договора: номер, дату, предмет — например, «договор подряда № 123 от 11.01.2025 на оказание услуг по разработке блока интернет-витрины для сайта»;
суть договорных обязательств: что должен был сделать ответчик, исходя из предмета документа, указанного пунктом выше, когда и по какой цене;
объяснить, чего именно ответчик не сделал: не разработал магазин, разработал, но не по ТЗ, разработал, но только через полгода после крайнего срока.
Резюмируя: что должен был сделать ответчик и чего он не сделал или сделал, когда уже не надо.
3. Фактическая часть: как вы доказали нарушение
В этой части нет места эмоциональным высказываниям типа «вы злоупотребили нашим доверием». Только факты:
в срок, указанный в договоре, интернет-магазин не функционирует, о чем свидетельствует официальное письмо, переписка в мессенджерах (с приложением скриншотов);
тогда-то (дата) ответчику направлена официальная претензия — ссылка на исх №, подтверждение получения претензии ответчиком (это могут быть, в том числе, логи почтового сервера, скриншоты переписки, даже уведомление о вручении письма Почтой России и т.д.);
ответчик обозначил новый срок, но не выполнил и его (в подтверждение опять ссылки на письма, скриншоты, почтовые квитанции).
Документами могут служить акты осмотра, выписки с банковских счетов истца — в общем, любой факт, изложенный в этой части досудебной претензии, должен иметь документальное подтверждение.
4. Правовая основа: почему истец имеет право на требование
Это юридическая часть, которую стоит поручить специалистам. Или, по меньшей мере, отдать на проверку юристам. Здесь необходимо привести:
ссылки на конкретные части документа-основания: пункты договора, абзацы ТЗ и т.д.;
ссылки на нормы законодательства, например, ГК РФ, регулирующие взаимоотношения истца и ответчика.
Смысл блока: показать, что истец не просто «предъявляет» ответчику, а опирается на конкретные пункты договора и российское законодательство.
5. Требования: чего вы хотите, и в какой срок
Это логический вывод из всей досудебной претензии. Кто кому предъявляет — понятно. По какому поводу претензия — тоже ясно. Доказательства нарушения присутствуют. Юридическое обоснование есть. Самое время выдвинуть требования:
выплатить договорную неустойку в таком-то размере до такой-то даты;
устранить недостатки из пункта 2 до такой-то даты за свой счет;
вернуть предоплату;
оплатить фактически выполненные работы (если ответчик «слился» и заявил о расторжении договора, а часть работ уже была сделана);
прекратить нарушение и вернуться к условиям договора (например, электрик прокладывает алюминиевый кабель вместо медного — пусть кладет медный).
Здесь важно:
указать точную сумму и порядок ее расчета (например: «основной долг 1 000 000 руб., проценты по ст. 395 ГК РФ за 30 дней просрочки — 10 000 руб.»);
установить конкретный срок исполнения (например: «до 10 марта 2026 года»);
описать, что будет, если требования не выполнят: «в случае невыполнения требований в указанные сроки будем вынуждены обратиться в арбитражный суд с иском о взыскании задолженности / принуждении к исполнению соглашения» — в общем, обозначить законные санкции.
Важно, что этот пункт — не пустые угрозы. Это логичное продолжение всего, что было написано в досудебной претензии ранее. И признание того факта, что все варианты «мирного» решения спора истец уже исчерпал.
6. Приложения: что усиливает претензию
Допустим, претензия составлена по всем правилам. Но суд может не принять ее как недостаточно аргументированную, потому что она не подкреплена документами.
Обязательный минимум:
копия договора;
акты, накладные, счета‑фактуры;
документы, подтверждающие расчеты (расчет суммы долга, процентов, неустойки);
акт недостатков/претензий, претензионные письма, если есть.
Хорошая практика — перечислить приложения в конце письма списком, а при направлении по почте — сделать опись вложения, чтобы потом подтвердить, что именно вы отправили.
Использование типовых шаблонов: 7 ошибок, из‑за которых претензию не заметят
Многие собственники ищут в интернете «образец досудебной претензии» и просто вставляют туда свои данные, не меняя формулировки. Это приводит к проблемам, которых можно было избежать.
Вот типичные ошибки.
1. Общие формулировки без конкретики
Фразы вроде «мы не удовлетворены качеством услуг» или «контрагент не выполняет договор» можно сразу не писать.
Почему это плохо:
суд не видит, что именно нарушено;
контрагенту проще игнорировать такие письма, чем отвечать на них, подтверждая тем самым сам факт спора: коль нет конкретики, и отвечать не на что.
Как нужно писать:
«по договору № 123 от 01.01.2025 поставлено программное обеспечение, которое не соответствует требованиям, указанным в приложении № 1»;
«сроки оказания услуг с 10.02.2026 по 20.02.2026 не соблюдены».
2. Отсутствие ссылок на договор и акты
В некоторых образцах претензий авторы забывают предусмотреть ссылки на пункты договора и другие документы, ограничиваясь общими фразами. А истец берет такую рыбу как самодостаточный образец и попадает в неловкую ситуацию.
Если в досудебной претензии указать лишь общие фразы, даже сослаться на какой-то договор, но не указать его номер и дату — претензия будет ничтожной, отвечать тут не на что. Суд, скорее всего, признает такую досудебку недостаточной и вернет иск на этап, предшествующий досудебной претензии. Учитывая очередь на рассмотрение — на несколько месяцев назад.
Как сделать правильно:
в начале претензии указываем договор с номером, датой и предметом;
в тексте — ссылки на конкретные пункты: «согласно п. 4.1 договора № 123 от 11.01.2025 ООО «Ромашка» обязано оплатить оказанные услуги в течение 10 рабочих дней»;
конкретика: ООО «Ромашка» не оплачивает оказанные услуги вот уже 60 дней, на письма не отвечает.
3. Нет расчета суммы и приложений
Иногда в шаблоне есть лишь формулировка: «просим оплатить сумму задолженности 1 000 000 руб.».
Проблема:
суду не видно, откуда взялась такая сумма претензий;
в практике встречаются ситуации, когда исковые требования не совпадали с претензией по существу, и суд возвращал иск — потому что расчет не был разъяснен заранее.
Решение:
в тексте досудебной претензии приводите расчет суммы предстоящего искового требования;
коротко описывайте структуру: «основной долг — 1 000 000 руб., неустойка за 30 дней просрочки — 10 000 руб., проценты по ст. 395 ГК РФ на дату претензии — … руб.».
ссылайтесь на пункт договора или норму Гражданского кодекса, исходя из которого рассчитана сумма неустойки, не придумывайте то, под чем не подписывался ваш контрагент.
4. Эмоции вместо юридического документа
«Я крайне разочарован вашими методами ведения бизнеса», «ваши действия/бездействие недопустимы» и тому подобные фразы превращают досудебную претензию в жалобу, а не в юридически значимый документ.
Риски:
эмоциональный тон снижает серьезность документа;
суд может расценить такое письмо как обычную переписку, а не как формальное предъявление требований.
Как лучше:
сохраняйте нейтральный, деловой стиль;
фокусируйтесь на фактах, не допускайте оценочных суждений, излагайте суть вреда, который нанесли действия/бездействие ответчика, а не ваши эмоции, с этим связанные.
5. Претензия не выглядит официальной
Даже если у вас нет фирменного бланка, шапку документа необходимо оформить с соблюдением формальных требований, изложенных в начале статьи. Желательно визуально выделить реквизиты истца и ответчика так, чтобы они считывались сразу и все было понятно и однозначно: кто и кому предъявляет претензию.
Отсутствие обязательных реквизитов превращает досудебную претензию в очередное письмо, на которое ответчик может даже не реагировать.
Что проверить перед отправкой:
шапка с полными данными;
указание даты составления претензии;
подпись (должность, Ф.И.О., подпись, печать, если есть).
6. Не подтвержден факт получения претензии ответчиком
Многие отправляют претензии обычным письмом или по электронной почте. Доказать факт получения ответчиком такого письма сложно, а чаще и вовсе невозможно.
Последствия в суде:
если вы не сможете доказать, что контрагент получил претензию (например, нет квитанции, описи, факт получения не зафиксирован в электронном кабинете), суд может не признать, что вы соблюли досудебный порядок.
Рекомендуемый способ:
отправка по почте с уведомлением и описью вложения;
использование электронной почты — отправка на адрес ответчика, прямо предусмотренный договором для юридически значимой переписки, с сохранением доказательств отправки и доставки (скриншоты, логи почтового сервера, протоколы сервисов отслеживания e-mail и т.п.)
Как отправить претензию, чтобы потом доказать получение
Сильная претензия — это не только текст, но и доказательства того, что контрагент ее получил. Вот простая развилка.
1) Сначала — договор.
Если в договоре прямо прописано, что юридически значимые сообщения направляются по e‑mail (и указан конкретный адрес), отправляйте на этот адрес и сохраняйте подтверждения отправки/доставки.
2) Если электронка не закреплена — выбирайте «железобетонный» маршрут.
Самый безопасный вариант: заказное письмо на юридический адрес с описью вложения и уведомлением о вручении. Альтернатива — курьер под подпись с фиксацией даты получения.
3) Дублирование — нормальная практика.
Если сумма спора существенная, разумно продублировать претензию двумя способами (например, почта + e-mail/мессенджер). Это снижает шанс, что контрагент будет утверждать, что «ничего не получал».
7. Сроки не прописаны или указаны с нарушением
Если вы не указываете, до какого дня контрагент должен ответить или исполнить требования, это создает пространство для маневра. Ответчик может исполнить ваши требования, например, никогда.
При обозначении даты исполнения требований следует руководствоваться либо договором — если в нем предусмотрен подобный пункт, либо Гражданским кодексом. В любом случае срок должен быть реалистичным: если ответчик не разработал интернет-магазин за полгода, требование запустить его через 5 рабочих дней — утопия. И не стоит забывать предупредить о последствиях — что будет, если ответчик не удовлетворит претензию. Иначе у него образуется формальный повод игнорировать досудебку — непонятно же, чего требуют.
Мини‑чек‑лист перед отправкой досудебной претензии
Перед тем как нажать «отправить» или запечатать конверт, пройдите быстрый контрольный список.
Реквизиты сторон: полные наименования, ИНН, ЕГРЮЛ, адреса, контакты, которые совпадают с договором и ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
Факты: в тексте прописана суть нарушения, подкрепленная ссылками на даты, номера документов; претензия подтверждается перепиской (тексты писем, скриншоты).
Требования и сроки: перечислены конкретные требования (оплата, устранение недостатков, возврат предоплаты); указана точная сумма вместе с ее расчетом; установлен конкретный срок ответа или исполнения.
Приложения: в основном тексте претензии есть список приложений; все приложения (копии, сканы, вложены в конверт или прикреплены к электронному письму, электронные документы, подписанные ЭЦП, отправлены вместе с сертификатами подписей.
Способ отправки: выбран способ, при котором можно доказать факт получения претензии ответчиком: Почтой России с уведомлением и описью вложений, курьером с квитанцией, электронная почта с подтверждением.
Почему стоит доверить подготовку претензии профессионалам
Собственник малого и среднего бизнеса часто не хочет тратить деньги на юриста, думая: «Секретарь напишет письмо, я проверю и отправим».
Но досудебная претензия — это не просто «деловая переписка», а документ, который затем станет аргументом для суда. Ошибки в формулировках, отсутствие ссылок на документы и копий самих документов, предъявление необоснованных требований — и претензия может сыграть в плюс ответчику, а не истцу.
Разумеется, никто не отменял принцип разумной достаточности: если сумма претензий составляет 20 000 ₽, не стоит для ее оформления тратить 50 000 ₽.
Но если сумма немалая, стоит задуматься о квалифицированном юристе. Его участие повышает шансы как на удовлетворение досудебной претензии ответчиком, так и на успешную подачу иска и победу в суде. Важный аргумент: у юриста нет эмоциональных претензий к ответчику, поэтому в тексте он будет оперировать фактами и статьями закона.
