Закон о запрете иностранных слов: как 168‑ФЗ заденет сайты и цифровые сервисы

Новая формулировка проста: вся «информация, предназначенная для публичного ознакомления потребителей» должна быть на русском языке, а иностранные слова допускаются только как дополнение — с равнозначным переводом и без визуального перевеса. Интернет как «место» в законе прямо не назван, но с формулировками про «доведение информации до неопределенного круга лиц» сайты и приложения легко попадают в поле зрения проверяющих.

Эта статья для всего диджитал: продактов, маркетологов, техписателей, UX‑редакторов и фаундеров, которым нужно не просто «перевести кнопки», а принять понятные решения — где придется избавиться от английского, что делать с Wi‑Fi и SaaS, как при редактуре не перегнуть палку и не превратить продукт во вместилище канцелярита. Внутри — минимум теории и максимум практики: таблицы «было → стало», разбор серых зон и чек‑лист, с которого можно начать уже завтра, хотя надо было вчера.

Дисклеймер

В тексте используются англоязычные профессиональные термины, часть которых отсутствует в утвержденных нормативных словарях русского языка. Материал носит информационный характер и адресован специалистам рынка (B2B‑аудитория), а не потребителям‑физлицам; мы не описываем конкретные условия продажи товаров или услуг. При этом мы сознательно даем русские эквиваленты и пояснения к терминам, чтобы содержание оставалось понятным русскоязычной аудитории и соответствовало духу закона 168‑ФЗ о приоритете русского языка в публичной информации.