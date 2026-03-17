Закон о запрете иностранных слов: как 168‑ФЗ заденет сайты и цифровые сервисы

Новая формулировка проста: вся «информация, предназначенная для публичного ознакомления потребителей» должна быть на русском языке, а иностранные слова допускаются только как дополнение — с равнозначным переводом и без визуального перевеса. Интернет как «место» в законе прямо не назван, но с формулировками про «доведение информации до неопределенного круга лиц» сайты и приложения легко попадают в поле зрения проверяющих.
Эта статья для всего диджитал: продактов, маркетологов, техписателей, UX‑редакторов и фаундеров, которым нужно не просто «перевести кнопки», а принять понятные решения — где придется избавиться от английского, что делать с Wi‑Fi и SaaS, как при редактуре не перегнуть палку и не превратить продукт во вместилище канцелярита. Внутри — минимум теории и максимум практики: таблицы «было → стало», разбор серых зон и чек‑лист, с которого можно начать уже завтра, хотя надо было вчера.
Дисклеймер
В тексте используются англоязычные профессиональные термины, часть которых отсутствует в утвержденных нормативных словарях русского языка. Материал носит информационный характер и адресован специалистам рынка (B2B‑аудитория), а не потребителям‑физлицам; мы не описываем конкретные условия продажи товаров или услуг. При этом мы сознательно даем русские эквиваленты и пояснения к терминам, чтобы содержание оставалось понятным русскоязычной аудитории и соответствовало духу закона 168‑ФЗ о приоритете русского языка в публичной информации.
Кого и чего касается закон
168‑ФЗ вносит изменения в некоторые Законы РФ, среди которых Закон о защите прав потребителей и об участии в долевом строительстве. Суть: ужесточаются требования к коммуникации бизнеса с физическими лицами в части использования иностранных слов, в том числе и написанных кириллицей, запрещается использовать латиницу в названиях жилых комплексов.
Если у вас B2C‑продукт, подписка, маркетплейс или сервис для частных клиентов — вы в зоне прямого действия закона.
Если основной бизнес — суровый B2B: софт для серверов, система биллинга для операторов, платформа чисто под юрлица, — выдыхать можно, но аккуратно: как только появляется лендинг или тариф «для ИП и самозанятых», вы снова становитесь адресатом 168‑ФЗ.
Где нельзя писать только на английском
Закон не запрещает английский, он меняет приоритет: русский текст должен быть основным, а иностранный — вторичным и равнозначным по оформлению.
Ключевые зоны риска:
Реклама.
Баннеры, промо‑посты, рассылки, push‑кампании, спецпроекты, наружка — все, что подпадает под закон «О рекламе».
Информация о товарах и услугах.
Лендинги, страницы тарифов, карточки на маркетплейсах, витрины SaaS‑сервисов, публичные оферты, пользовательские соглашения, условия доставки и возврата, форма заказа.
Интерфейсы, которые видит потребитель.
Названия разделов, кнопки, статусы заказов, уведомления об ошибках и успехе, подсказки в формах, пустые состояния.
Пример:
Было: баннер «BLACK FRIDAY SALE −50%», кнопка Checkout.
Должно быть: «Черная пятница — распродажа −50% (Black Friday SALE)», «Оформить заказ (Checkout)» — русское и английское написаны тем же шрифтом и размером, без игры шрифтами.
Что закон не трогает
Важно не впасть в истерику и не пытаться перевести все подряд. 168‑ФЗ не касается:
программного кода, названий переменных, комментариев, логов;
внутренних трекеров и баз знаний (Jira, Confluence и аналоги), если к ним нет доступа у потребителей;
чисто технической документации для разработчиков: API‑спеки, архитектурные схемы, внутренние runbook’и;
профессиональных материалов для разработчиков и инженеров, если это не реклама и не информация о товарах/услугах для потребителей.
Тот самый backend в статье на Хабре, pipeline в документации CI/CD и feature flag в описании архитектуры можно оставить в покое — это про язык профессии, а не про вывеску для покупателя.
Что будет, если нарушить закон — реальные риски и штрафы
Сам 168‑ФЗ не вводит отдельной статьи КоАП «за иностранный язык», но подключает уже существующие нормы. В рекламе ограничения по иностранным словам введены уже давно. Закон «О рекламе» запрещает использование иностранных выражений так, чтобы искажать смысл информации или делать ее непонятной для аудитории.
Что уже действует сейчас:
Вне зависимости от продажи товара или услуги КоАП РФ ст. 14.8 ч. 1, предупреждение или штраф:
для ИП: 500 – 1 000 ₽;
для ООО: 5 000 — 10 000 ₽;
для граждан никакой ответственности нет.
При продаже товара или услуги КоАП РФ ст. 14.5 ч. 1, предупреждение или штраф:
для граждан: 1 500 – 2 000 ₽;
для ИП: 3 000 – 4 000 ₽;
для ООО: 30 000 — 40 000 ₽;
Если нарушение допущено в рекламе, применяется ст. 14.3 КоАП с ответственностью в виде штрафа:
для граждан: 2 000 – 2 500 ₽,
для ООО: 100 000 — 500 000 ₽.
То есть, штраф в 500 000 ₽ — не новинка с 1 марта 2026 года, а уже давно действующая норма.
Главный риск — не сам штраф за слово SALE, а то, что жалоба конкурента или «бдительного гражданина» станет поводом для большой проверки ФАС и Роспотребнадзора по всей рекламной и клиентской коммуникации.
Поэтому ключевой совет — не ведитесь на шумиху и не спешите перекраивать бизнес, а трезво проанализируйте свои материалы или обратитесь к профессионалам, которые помогут пройтись по сайтам, интерфейсам и рекламе с холодной головой и без лишних жертв для продукта.
Серые зоны: Wi‑Fi, Bluetooth, SaaS и названия на латинице
Самые конфликтные истории — там, где английский не потому, что «так модно», а потому что иначе непонятно или нет нормального русского аналога.
Технические стандарты: Wi‑Fi, USB, NFC
Wi‑Fi, Bluetooth, USB, NFC, LTE, 5G — это международные технические стандарты, а не маркетинговые слоганы. В характеристиках устройств писать «поддерживает Wi‑Fi 6 и Bluetooth 5.3» сейчас считается нормальной практикой. Переводить названия стандартов на русский не принято и может только запутать пользователя.
В рекламном лозунге «Только у нас — Super Wi‑Fi» лучше добавить пояснение: «Супер‑быстрый Wi‑Fi‑интернет дома и в офисе», чтобы суть предложения была понятна без знания английского. Если переводить или искажать стандарт, вы рискуете дать потребителю недостоверную информацию о товаре.
Профессиональные аббревиатуры: API, SaaS, SLA
API, SaaS, SLA, SSO, OTP — часть профессионального языка, но в пользовательских интерфейсах и публичных офертах их нужно пояснять.
Рабочая практика:
При первом упоминании даем человеческое описание по-русски, а рядом аббревиатуру:
«Мы работаем по модели SaaS — ПО как услуга по подписке»;
«Предоставляем программный интерфейс (API) для интеграции с вашим сайтом»;
«Фиксируем в соглашении об уровне сервиса (SLA) минимальную доступность 99,9%».
Дальше на странице можно использовать аббревиатуру, если контекст уже понятен, но в ключевых пользовательских интерфейсах для массовых клиентов лучше оставаться на русском и при необходимости давать расшифровку рядом: «уровень сервиса», «интеграция через API (программный интерфейс)». Формальных исключений для таких терминов закон не делает, но именно в B2C‑зоне практика, скорее всего, будет требовать, чтобы смысл был прозрачен на русском, а не спрятан за набором букв.
Названия продуктов и фич на латинице
Здесь важны три момента:
Названия компаний и зарегистрированные товарные знаки на латинице переводить не нужно. Если у вас есть зарегистрированный знак, вы можете использовать его как есть в интерфейсах и рекламе.
Если фича или продукт называются латиницей и это слово не зарегистрировано в Роспатенте, лучше добавить понятное русское описание рядом: «Умная оплата в два клика — функция SmartPay».
Фантазийные латинские названия без регистрации — серая зона: проверяющие могут посчитать их неуместным использованием иностранного языка в публичной информации.
Отдельно смотрите на «утекшую» в интерфейс внутреннюю терминологию: dashboard, widget, pipeline, backlog. Для пользователей‑потребителей это должны быть «панель управления», «виджет», «цепочка», «очередь задач», а английский можно оставить в технических документах и API.
Где искать «правильные» слова: нормативные словари
С точки зрения закона слово становится «русским» не тогда, когда «так говорит рынок», а когда оно внесено в нормативные словари, утвержденные Правительством. Это и есть опорная база, к которой апеллируют регуляторы и юристы.
Если «кешбэк» и «маркетплейс» зафиксированы в словаре, их можно использовать без перевода, даже если они заимствованные. Если нет — формально это иностранные слова и их нужно либо заменить, либо снабдить русским эквивалентом.
Какие словари считаются нормативными
Сейчас закреплен перечень словарей, справочников и грамматик, которые считаются нормативными для русского языка как государственного. Это четыре источника:
орфографический словарь русского языка;
орфоэпический словарь;
словарь иностранных слов;
толковый словарь государственного языка РФ.
Практически удобно ориентироваться на онлайн‑публикации этих словарей и на сервисы, которые агрегируют нормативную базу.
Справка: ссылки на актуальные PDF-версии этих словарей от Института русского языка собраны на одной странице. Если сомневаетесь в легальности термина — проверяйте по базе: https://ruslang.ru/normativnyje_slovari
Онлайн‑сервисы
Для быстрой проверки терминов удобно использовать:
официальные онлайн‑версии нормативных словарей;
специализированные сервисы, которые позволяют проверить текст или URL на наличие «запрещенных» слов по базе нормативных словарей и дают подсказки по замене
Рабочее правило для любого спорного слова в интерфейсе:
Проверили в словаре иностранных слов → нет → проверили в орфографическом/толковом → нет → ищем русский аналог и либо заменяем, либо оставляем иностранный термин, но даем понятное объяснение по‑русски рядом.
Экстренный чек‑лист для компании: что проверить прямо сейчас
Сценарий: закон уже вступил в силу, а у вас запущены рекламные кампании и боевой продукт, есть сайт, а глубокий рефакторинг интерфейсов планировать поздно. Ниже — «светофор», который можно превратить в бэклог понедельника.
Приоритет
Зона проверки
Что нужно сделать прямо сейчас
🔴 Критично
Рекламные кампании
Остановить или переписать промо‑посты, баннеры и контекст, где есть SALE, Cashback, Premium, VIP и т.п. без русских аналогов рядом. Это самое быстрое основание для претензий.
🔴 Критично
Главная и продающие лендинги
Проверить заголовки, кнопки (Buy, Checkout), блоки про тарифы (Pro, Enterprise). Заменить на русские формулировки или добавить равнозначный перевод тем же шрифтом и размером.
🔴 Критично
Публичные оферты и условия
Проверить пользовательские соглашения, публичные оферты, условия доставки и возврата на наличие англицизмов без пояснений. Критически важные юридические условия должны быть понятны по‑русски.
🔴 Критично
Карточки товаров и услуг
В e‑commerce и на маркетплейсах привести описания, характеристики и промо‑блоки к русской терминологии, убрать декоративные англицизмы.
🟡 Важно
Магазины приложений
Запланировать обновление описаний и скриншотов в App Store, Google Play, RuStore: убрать шаблонные «bugfixes & improvements», «new features», привести подписи к скринам к русскому языку.
🟡 Важно
Ключевой пользовательский путь
Пройти глазами пользователя путь: главная → каталог/услуги → корзина/оформление → оплата → личный кабинет. Выписать все английские слова в UI и принять по каждому решение: заменить, расшифровать, оставить как ТЗ.
🟡 Важно
Письма и пуши
Проверить транзакционные письма, SMS и push‑уведомления: темы вроде «Payment failed», «Your order is confirmed» и CTA «View order» перевести на русский.
🟢 В фоне
Глоссарий
Завести в базе знаний единый глоссарий замен: какие англицизмы допустимы (с объяснением), какие всегда сопровождаем русским эквивалентом, какие не используем в публичных интерфейсах.
🟢 В фоне
Границы ответственности
Зафиксировать и донести до команды, что закон не трогает код, внутренние системы и чисто техническую документацию, но требует аккуратности во всем, что видит потребитель‑физлицо.
Как не откатиться назад
168‑ФЗ — живой закон: словари будут обновляться, первая судебная практика по цифровым продуктам только сформируется, и часть спорных терминов со временем переедет из «серой зоны» в более понятный статус. За год рынок, скорее всего, выработает устойчивые решения по «кешбэку», «маркетплейсу», «диджиталу» и другим любимцам маркетинга.
Чтобы не откатываться назад после каждого апдейта закона или разъяснения регуляторов, стоит закрепить результат в процессах.
Создать единый глоссарий терминов и замен (структурированная таблица в базе знаний ), согласованный с юристами и редакторами, и сделать его частью онбординга для авторов и продактов.
Встроить проверку макетов и текстов в этап дизайн‑ревью: смотреть не только на UX и пиксели, но и на язык в ключевых интерфейсах.
Добавить проверку текстов в регламент приемки готовой работы: фича не считается завершенной, пока тексты не согласованы с глоссарием и не прошли юридическую проверку.
И последнее: полезно собрать и обсудить внутри команды термины, которые у вас вызвали самые ожесточенные споры с юристами — «дашборд», «онбординг», «чекаут», «дискавери» или что‑то свое. Коллективный опыт ИТ‑рынка в этой истории важнее любой отдельной трактовки: именно он станет основой для здравого смысла, когда практика по 168‑ФЗ в цифровой среде наконец появится.
168‑ФЗ добавил бизнесу новую рутину. Теперь при разработке политики обслуживания нужно учитывать не только налоги и обработку персональных данных, но и то, как формулируются надписи в доступной цифровой среде. Если вы уже проверили вывески и другие документы, предназначенные для покупателей, следующий шаг — провести аудит сайтов и рассылок. Составьте единый список допустимых заимствований и организуйте обучение сотрудников. Это снизит риски нарушения законодательства и поможет выстроить прозрачную работу с клиентами.
Хотите получать такие разборы первыми? Подписывайтесь на наш блог на «Клерк» и канал в MAX — там регулярно выходят полезные статьи для собственников бизнеса о налогах, юридических рисках и управлении компанией.
Из последних полезных материалов на Клерк:
Начать дискуссию