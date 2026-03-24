Кассовый разрыв из‑за НДС на упрощенке

Что поменялось на УСН с вводом НДС

С 2026 года планка освобождения от НДС для УСН снижена с 60 до 20 млн ₽. То, что раньше считалось «комфортной зоной упрощенца», теперь означает: вы растете — вы платите НДС. Если выручка компании превысила 20 млн ₽ в 2025 году, с 1 января нужно платить НДС по ставке 5%. Если в 2025 заработали меньше порога, а в течение 2026 года вышли за 20 млн ₽, то НДС платим, начиная со следующего месяца после перехода «за порог».

Если же компания заработает более 250 млн ₽, то со следующего месяца НДС будет уже 7%.

Важно! Если вы на УСН и выбрали льготные ставки НДС 5% или 7%, налог фактически платится со всей суммы отгрузки — входной НДС не уменьшает его, вычетов нет. Если же вы выбираете стандартную ставку 22% (или 10% для отдельных операций), вы можете уменьшать НДС к уплате за счет входного налога по общим правилам главы 21 НК РФ.

Есть ли альтернатива? Есть — перейти на общую систему налогообложения (ОСНО). Если вы на УСН в 2026 году, то в рамках налоговой реформы 2026 года правительство предоставило бизнесу возможность сменить СНО (специальный налоговый режим) с учетом новых условий, с уведомлением до 25 апреля 2026 г.

Переход на ОСНО возможен только после честных, реальных и детальных просчетов двух финмоделей с двумя разными режимами налогообложения. Почему? Да потому что на ОСНО надо платить не просто налог плюс НДС, как на УСН, а следующие налоги:

налог на прибыль — 25%;

НДС — 22%;

налог на имущество — хитрый расчет.

Неужели это может быть выгоднее, чем УСН? Ответ положительный. В некоторых случаях может. И объясняется это тем, что налог на прибыль рассчитывается от прибыли, а не по ставке 6% при объекте налогообложения «Доходы» или 15% при объекте «Доходы минус Расходы» с закрытым списком.

НДС на ОСНО, как и в случае с 22% на УСН, тоже рассчитывается не со всей отгрузки, а как разница исходящего и входящего. Бывают даже случаи, когда НДС к уплате уходит в минус и меняет свое название на «НДС к возмещению». Его даже могут вернуть из бюджета — но это отдельный квест.