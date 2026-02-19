Сидеть на двух стульях: как бухгалтеру в найме найти подработку и не выгореть дотла

Здравствуйте, дорогие подписчики! Меня часто спрашивают коллеги: «Работаю в офисе с 9 до 18, зарплата не растет, а силы уходят. Хочется взять пару ИП на сторону, но страшно. С чего начать?».

Давайте честно: рынок труда сейчас лихорадит, а зарплаты штатных бухгалтеров не всегда поспевают за инфляцией. Подработка — это не только способ заработать на новую сумку или отпуск, но и подушка безопасности. Потеряете основную работу? У вас уже будет клиентская база.

Но как совмещать, когда на основной работе и так «отчетный период жестянка»? Я прошла через это и готова дать вам пошаговый план действий.

Шаг 1. Честный ответ на вопрос: «Сколько у меня сил?»

Самая частая ошибка — хватать всё подряд. В итоге вы делаете ошибки на основной работе, клиенты на подработке недовольны, а вы ненавидите бухгалтерию.

Оцените ресурс:

Сверхчеловек: Готов работать по вечерам и в субботу. Тогда можно брать до 5 микроклиентов (ИП без сотрудников).

Реалист: Могу уделять подработке 2-3 часа в будни. Ваш потолок — 2-3 ИП на УСН 6% или самозанятых.

Осторожный: Только по выходным и без фанатизма. Начните с одного-двух самозанятых на сопровождении.

Шаг 2. Где искать этих загадочных клиентов?

Забудьте про сайты вроде “РР”— там ищут работников на дядю, а не партнеров. Нам нужны предприниматели.

Топ-3 рабочих способа для новичка:

«Самое страшное место» — соцсети друзей. Напишите пост в личном профиле (ВК, Telegram): «Друзья, я бухгалтер с опытом, беру 1-2 ИП на неполное обслуживание. Помогу с декларациями и взносами». Сарафанное радио в России работает до сих пор лучше любой рекламы. Одногруппница, открывшая ноготочки, или друг, ставший курьером, — ваши первые клиенты. Чат для предпринимателей в вашем городе. Заходите в тусовки малого бизнеса. Там сидят уставшие директора, которые ненавидят «Эльбу» и мечтают скинуть отчетность на живого человека. Профильные телеграм-каналы и биржи. Есть специальные биржи для бухгалтеров-фрилансеров (например, «Надомники», «Клерк»). Там заказы разбирают быстро, но можно поймать свой первый разовый отчет.

Шаг 3. Каких клиентов брать НЕЛЬЗЯ (даже если очень просят)

Когда у вас мало опыта в подработке, кажется, что клиент с галерки — это подарок судьбы. Но есть типажи, от которых нужно бежать, как от огня:

«У меня там всё просто, только пару накладных». Как правило, у такого «просто» — долги по налогам за 3 года и потерянная первичка. Беритесь только с полным аудитом «прошлого».

Торгуется до последнего. Если при первой встрече он просит скидку как «за опт» (хотя клиент один), дальше будет только хуже. Он будет торговаться за каждую копейку в отчетах.

Обещает горы золотые. Фразы: «Вот раскрутимся, тогда ты у нас главным бухгалтером будешь!» — обычно означают: «Заплатим мало, зато суетой обеспечим».

Шаг 4. Техника безопасности: как не спалиться на основной работе

Это больной вопрос. По закону вы имеете право заниматься чем угодно в нерабочее время, но в трудовых договорах часто есть пункты о «конфликте интересов».

Мои правила:

Никаких звонков клиентам в офисе. Сим-карта для подработки — отдельная. Не используем софт основной работы. Никакого 1С с лицензией работодателя для своих левых ИП. Только арендованная 1С в облаке или своя коробочная версия. Не сидим в мессенджерах клиентов в рабочее время. Это сложно, но необходимо. Выработайте привычку: час вечером на подработку.

Шаг 5. Личный опыт: сколько я заработала в первый месяц?

Когда я только начинала, я взяла двух одного ИП на УСН 6% без сотрудников. В первый месяц это принесло около 5 000 рублей дополнительного дохода (при нагрузке 2-3 часа в неделю). Сейчас, это выросло в полноценный аутсорс, но тогда, в найме, эти «лишние» 5 тысяч были приятным бонусом, который уходил на покупочки для себя "я же сама заработала:)" и хобби.

Главный совет: Начните с малого. Возьмите одного знакомого ИПшника за небольшие деньги, чтобы набить шишки и понять, ваше ли это вообще — общаться с клиентами напрямую.

А вы подрабатываете помимо основной работы? Или боитесь, что налоговая узнает? Делитесь в комментариях, давайте обсудим!

