Елена Елена
Туристический налог

Как бухгалтеру готовиться к переходу гостиницы в Москве к туристическому налогу в будущем

Хотя Москва пока не ввела туристический налог, но, думаю, что не за горами, т.к. подмосковные гостиницы уже в 1 квартале 2026 будут отсчитываться по нему. Гостиницам столицы лучше готовиться к нему заранее, учитывая общероссийские тенденции. Налог вводят местные власти, и в любой момент может быть принято соответствующее решение.

Подготовка включает организацию бухгалтерского учета, работу с персоналом и пересмотр ценовой политики.

📊 Главное о туристическом налоге

Туристический налог пришел на смену курортному сбору с 1 января 2025 года. Это местный налог, который платят не туристы, а отели, гостиницы, хостелы и санатории. Сумму налога включают в стоимость проживания.

⚖️ Правовой статус Москвы

Москва, как город федерального значения, самостоятельно решает вопрос о введении налога на своей территории . Пока налог в столице не введен, как и в Крыму, Белгородской, Брянской, Курганской и Ярославской областях . Однако ситуация может измениться, и гостиницам нужно быть к этому готовыми.

💰 Как изменятся ставки и расчеты

С 2025 года ставки растут:

  • 2025 год: максимум 1%, минимум 100 руб./сутки

  • 2026 год: максимум 2%, минимум 100 руб./сутки

  • 2027 год: максимум 3%, минимум 100 руб./сутки

  • 2028 год: максимум 4%, минимум 100 руб./сутки

  • с 2029 года: максимум 5%, минимум 100 руб./сутки

Налог начисляется со стоимости проживания (без НДС и самого налога). Даже при низкой цене придется заплатить минимум 100 рублей с человека в сутки .

📝 Как изменится отчетность

Плательщики сдают декларацию ежеквартально, до 25 числа после отчетного периода. Платить налог нужно до 28 числа.

С 2026 года важные изменения:

  • Местные власти могут менять ставку каждый месяц в зависимости от сезона.

  • Если у вас несколько отелей в одном муниципалитете, можно сдавать единую декларацию в одну инспекцию, подав уведомление.

  • При наличии объектов в разных муниципалитетах декларации сдаются в каждый из них.

📋 Пошаговый план подготовки

Чтобы внедрение налога прошло гладко, рекомендуют:

  1. Проверьте документы. Убедитесь, что отель есть в реестре классифицированных средств размещения. Если нет — срочно подайте заявку.

  2. Настройте учет. Налог начисляется при полном расчете с гостем. Потребуется доработка учетных систем под новые правила, включая перерасчеты при отменах .

  3. Подготовьте персонал. Сотрудники на ресепшн должны понимать механизм налога, уметь применять льготы и оформлять документы.

  4. Определитесь с ценами. Решите, будете ли вы повышать цены на размер налога или возьмете расходы на себя. Учитывайте, что цены диктует рынок, и просто так повысить их не всегда возможно.

  5. Следите за решениями властей Москвы. Именно они определят, когда и как будет введен налог.

⚠️ Какие риски учесть

Главные вызовы для бизнеса :

  • Дополнительная нагрузка на бюджет, особенно при рентабельности около 20%.

  • Риск снижения спроса из-за роста цен.

  • Административная сложность — отслеживание льготников и перерасчеты.

Актуальные предложения от отрасли :

  • Заморозить рост ставки или сделать ее дифференцированной (2% для 5*, 1% для остальных).

  • Отменить минимальный порог в 100 рублей, который бьет по бюджетным отелям.

  • Направлять собранные средства строго на развитие туризма.

Бизнес ожидает пересмотра механизма, чтобы налог стал более гибким и справедливым.

А вы уже оценивали, как введение Туристического сбора в Москве может повлиять на Ваш отель?

Главный бухгалтер

