Как бухгалтеру готовиться к переходу гостиницы в Москве к туристическому налогу в будущем

Подготовка включает организацию бухгалтерского учета, работу с персоналом и пересмотр ценовой политики.
📊 Главное о туристическом налоге
Туристический налог пришел на смену курортному сбору с 1 января 2025 года. Это местный налог, который платят не туристы, а отели, гостиницы, хостелы и санатории. Сумму налога включают в стоимость проживания.
⚖️ Правовой статус Москвы
Москва, как город федерального значения, самостоятельно решает вопрос о введении налога на своей территории . Пока налог в столице не введен, как и в Крыму, Белгородской, Брянской, Курганской и Ярославской областях . Однако ситуация может измениться, и гостиницам нужно быть к этому готовыми.
💰 Как изменятся ставки и расчеты
С 2025 года ставки растут:
2025 год: максимум 1%, минимум 100 руб./сутки
2026 год: максимум 2%, минимум 100 руб./сутки
2027 год: максимум 3%, минимум 100 руб./сутки
2028 год: максимум 4%, минимум 100 руб./сутки
с 2029 года: максимум 5%, минимум 100 руб./сутки
Налог начисляется со стоимости проживания (без НДС и самого налога). Даже при низкой цене придется заплатить минимум 100 рублей с человека в сутки .
📝 Как изменится отчетность
Плательщики сдают декларацию ежеквартально, до 25 числа после отчетного периода. Платить налог нужно до 28 числа.
С 2026 года важные изменения:
Местные власти могут менять ставку каждый месяц в зависимости от сезона.
Если у вас несколько отелей в одном муниципалитете, можно сдавать единую декларацию в одну инспекцию, подав уведомление.
При наличии объектов в разных муниципалитетах декларации сдаются в каждый из них.
📋 Пошаговый план подготовки
Чтобы внедрение налога прошло гладко, рекомендуют:
Проверьте документы. Убедитесь, что отель есть в реестре классифицированных средств размещения. Если нет — срочно подайте заявку.
Настройте учет. Налог начисляется при полном расчете с гостем. Потребуется доработка учетных систем под новые правила, включая перерасчеты при отменах .
Подготовьте персонал. Сотрудники на ресепшн должны понимать механизм налога, уметь применять льготы и оформлять документы.
Определитесь с ценами. Решите, будете ли вы повышать цены на размер налога или возьмете расходы на себя. Учитывайте, что цены диктует рынок, и просто так повысить их не всегда возможно.
Следите за решениями властей Москвы. Именно они определят, когда и как будет введен налог.
⚠️ Какие риски учесть
Главные вызовы для бизнеса :
Дополнительная нагрузка на бюджет, особенно при рентабельности около 20%.
Риск снижения спроса из-за роста цен.
Административная сложность — отслеживание льготников и перерасчеты.
Актуальные предложения от отрасли :
Заморозить рост ставки или сделать ее дифференцированной (2% для 5*, 1% для остальных).
Отменить минимальный порог в 100 рублей, который бьет по бюджетным отелям.
Направлять собранные средства строго на развитие туризма.
Бизнес ожидает пересмотра механизма, чтобы налог стал более гибким и справедливым.
