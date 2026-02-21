Подписаться

Как бухгалтеру готовиться к переходу гостиницы в Москве к туристическому налогу в будущем

Хотя Москва пока не ввела туристический налог, но, думаю, что не за горами, т.к. подмосковные гостиницы уже в 1 квартале 2026 будут отсчитываться по нему. Гостиницам столицы лучше готовиться к нему заранее, учитывая общероссийские тенденции. Налог вводят местные власти, и в любой момент может быть принято соответствующее решение.