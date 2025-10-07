1С тормозит: что видит бухгалтер, в чем причина и как говорить с айтишниками

Отчетный период. Десятки документов, сверки, декларации — каждая минута на счету. И именно в этот момент 1С начинает «думать» над каждой операцией, зависает при формировании отчета и заставляет всю бухгалтерию пить валерьянку. Знакомая картина? Часто это перерастает в тихую (или не очень) войну между бухгалтерией и ИТ-отделом. Бухгалтеры требуют, чтобы «просто все работало», а айтишники в ответ говорят что-то на своем языке про «высоконагруженные системы» и «оптимизацию запросов».
С вами Дмитрий Бессольцев, руководитель компании ALP ITSM. С 1996 года мы занимаемся комплексным ИТ-аутсорсингом и каждый день решаем подобные проблемы. Наш опыт показывает: медленная работа 1С — это не «каприз» программы, а системный сбой, который напрямую влияет на прибыль. В этой статье мы разберем, как превратить вечную борьбу бухгалтеров с айтишниками в конструктивное сотрудничество и заставить 1С работать быстро.
Мир бухгалтера: «симптомы» медленной работы 1С
Бухгалтеру не нужно знать, что такое SQL-запрос или индекс базы данных. Он видит конкретные проблемы, которые мешают работать. Скорее всего, вы сталкивались с этим:
Отчеты формируются вечность. Особенно сводные отчеты за большой период. Нажимаешь «Сформировать» — и можно идти пить чай.
Документы долго проводятся. Простая операция, вроде реализации или поступления товаров, заставляет программу «задуматься» на десятки секунд.
Система зависает при закрытии месяца. Расчет себестоимости или финансового результата превращается в испытание для нервной системы.
Программа «вылетает» в самый неподходящий момент. Часто без сохранения данных, заставляя выполнять двойную работу.
Медленный поиск. Найти нужный документ или контрагента в большой базе становится настоящей проблемой.
Для бухгалтерии — это не просто неудобство, а прямой риск сорвать сроки сдачи отчетности и получить штрафы.
Что на самом деле происходит «под капотом» 1С
Когда бухгалтер сообщает о проблеме, ИТ-специалист видит не просто «зависшую программу», а сложную многоуровневую систему. Представьте 1С как здание. Чтобы оно было прочным и функциональным, важен каждый этаж.
Фундамент — «Железо» (Серверы и компьютеры)
Как видит бухгалтер
Что происходит на самом деле
«У меня новый компьютер, почему все равно тормозит?»
Проблема может быть не в вашем компьютере, а в сервере, где хранится база 1С. Для 1С важна не столько общая «мощность» сервера, сколько высокая тактовая частота процессора. Если сервер подбирали неграмотно, он может быть «сильным», но «медлительным» именно для задач 1С. Также важны быстрые диски (SSD, а не старые HDD) — на медленных дисках база будет работать медленно, как автомобиль в пробке.
Коммуникации — Сеть
Как видит бухгалтер
Что происходит на самом деле
«Когда я работаю из дома через удаленку, все еще медленнее»
Если компоненты 1С (сервер приложений и сервер баз данных) находятся на разных машинах, скорость обмена данными между ними критически важна. Медленная сеть — это как узкие коридоры в здании, где постоянно возникают заторы.
Инженерные системы — Настройки ПО и баз данных (СУБД)
Как видит бухгалтер
Что происходит на самом деле
«Раньше все летало, а теперь еле ползает»
База данных со временем «захламляется». Ей нужно регулярное техническое обслуживание: обновление статистики, реиндексация (как уборка и сортировка документов в архиве). Если ИТ-отдел забывает про эти регламентные операции, производительность неизбежно падает.
Планировка и отделка — Код и доработки 1С
Как видит бухгалтер
Что происходит на самом деле
«После того как нам добавили новый отчет, все стало виснуть».
Это самая частая причина. Любые доработки (нетиповые отчеты, специфические документы) могут быть написаны неоптимально. Такой «кривой» код заставляет систему выполнять лишнюю работу, создавая колоссальную нагрузку. Это как если бы для похода на кухню вы каждый раз обходили весь дом по периметру.
Когда теория становится болезненной практикой: пример из жизни
Все эти технические нюансы могут казаться абстракцией, пока они не начинают бить по самому главному — по выручке.
Пример из жизни. В одном из медцентров постоянно возникали очереди на кассу: за полчаса проходило всего шесть человек. Причина — «подвисание» компьютера на кассе на несколько минут каждый раз при поиске данных, а виновницей всех этих тормозов была медленная работа 1С. Это не просто неудобство для посетителей — это настоящий тест для терпения людей и угроза для бизнеса.
Так часто бывает, что собственники экономят на зарплате ИТ-специалиста «полтинник», а в итоге теряют сотни тысяч в месяц из-за недополученной прибыли. В айтишном сообществе давно ходит поговорка:
«За правильных 1С-специалистов нужно платить, а за неправильных — расплачиваться».
Человеческий фактор: когда техника не при чем
Но даже если вы идеально подберете «железо» и настроите все по инструкциям, проблема может остаться. Технические причины — это только половина дела, вторая половина — это люди и процессы. Вот три типичные ситуации, которые не решить простым апгрейдом сервера.
Проблема
Решение
«Айтишник говорит, что все нормально, а сама 1С виновата».
Часто ИТ-специалист просто не хочет заниматься сложной проблемой, особенно если он перегружен текучкой. Для него проще сказать, что «1С всегда тормозит», чем проводить глубокий аудит.
Диалог через руководителя. Нужно донести до руководства стоимость простоя: «Из-за медленной работы мы тратим X лишних часов в месяц, что равно Y рублей ФОТ. Мы рискуем не сдать отчетность вовремя, штраф — Z рублей». Язык цифр работает лучше, чем эмоции.
«Исторически сложилось»: система сильно доработана, а ответственных за код уже нет.
Это распространенная ситуация, когда «программист 1С что-то кодит, а сисадмины установили все по мануалам, и как оно там внутри работает — тайна». Нынешние специалисты боятся трогать «историческое наследие», чтобы не сломать все окончательно.
Пригласите внешних экспертов для аудита. Свежий и, главное, независимый взгляд — самый быстрый способ разобраться в чужом коде и составить объективный план действий.
Низкая квалификация подрядчика или штатного специалиста.
Не спешите менять специалиста, пока не проверен «фундамент». Сначала убедитесь, что проблема не в слабом «железе» или неоптимальной инфраструктуре. Как показывает практика, «без наведения порядка в фундаменте лезть в код — рано и дорого». Если же с инфраструктурой все в порядке, тогда вопрос к квалификации специалиста становится ключевым.
Разговор на одном языке: что ждать от ИТ-службы
Хороший ИТ-специалист не будет отмахиваться от ваших жалоб. Он должен выступить партнером в решении проблемы. Вот что вправе ожидать бухгалтерия:
Диагностика, а не догадки. Первым шагом должен быть аудит производительности. Айтишники должны не гадать, а замерить, на каком из «этажей» (железо, сеть, код) возникает проблема.
Объяснение на понятном языке. ИТ-специалист должен суметь объяснить причину простыми словами. Не «проблема в блокировках на уровне СУБД», а «когда вы формируете отчет, вы блокируете работу другим пользователям, потому что запрос написан неверно».
План действий. После диагностики должен появиться четкий план: «Сначала мы проверим и настроим сервер (это быстро и недорого), если не поможет — будем анализировать код отчета (это дольше и дороже)».
Прозрачность. Решение проблемы не должно быть «черным ящиком». ИТ-отдел должен обозначить сроки и возможные результаты.
Медленная работа 1С: чья ответственность
Медленная работа 1С — это комплексная техническая проблема, а не просто «каприз» программы или бухгалтера. Для ее решения бухгалтерии и ИТ-отделу нужно стать союзниками.
Задача ИТ-службы — провести диагностику и найти причину. А задача бухгалтера — помочь в этом, предоставив максимально точную информацию. Фраза «у меня все тормозит» не поможет делу. Чем больше деталей вы предоставите, тем быстрее специалист найдет корень проблемы.
Прежде чем писать заявку в ИТ-отдел, соберите «анамнез». Это займет 5-10 минут, но сэкономит часы и вам, и специалисту.
Что именно тормозит? Укажите конкретную операцию. Не «все зависло», а «не проводится документ “Реализация товаров и услуг” №123 от 06.10.2025» или «отчет “Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62” за 3 квартал формируется 15 минут».
Когда это происходит? Проблема возникает постоянно или в определенное время? Например, «тормозит только по утрам, когда все начинают работать» или «зависает именно в момент закрытия месяца».
Насколько сильно тормозит? Засеките время. «Долго» — понятие растяжимое. «Жду 3 минуты» или «операция занимает 45 секунд» — это конкретика, с которой можно работать.
У кого еще есть проблема? Спросите у коллег, наблюдают ли они то же самое. Это поможет понять, проблема в вашем компьютере или в системе в целом.
Что-то менялось? Вспомните, не было ли недавних обновлений 1С, установки нового антивируса или появления новых отчетов. Возможно, проблема появилась сразу после этого.
Сделайте скриншот, а лучше запишите видео экрана. Если появляются какие-то ошибки или сообщения, обязательно сфотографируйте экран на телефон или сделайте скриншот (клавиша Print Screen) или, что еще лучше, запишите видео поведения системы. Это самая ценная информация для специалиста.
Такое структурированное обращение превращает эмоциональную жалобу в техническое задание, по которому специалист может начать работать немедленно, а не тратить время на расспросы
Если же внутренние ИТ-специалисты разводят руками, возможно, им просто не хватает узкоспециализированной экспертизы. В таких случаях аудит производительности от внешних экспертов — самый быстрый способ найти корень проблемы и вернуть комфортную скорость работы, сохранив нервы и время в самый ответственный период.
Что делать, если зашли в тупик?
Сталкивались с ситуацией, когда внутренние специалисты не могут найти причину «тормозов»? Или, может, у вас есть специфическая проблема, которую мы не затронули в статье?
Напишите о ней в комментариях. Постараемся подсказать, в каком направлении двигаться, чтобы решить вашу задачу.
Памятка для вашего ИТ-специалиста: 12 направлений для ускорения 1С
Этот раздел вы можете просто показать вашему айтишнику. Здесь собраны основные технические направления, проверка которых помогает решить большинство проблем со скоростью работы 1С.
Оптимизация конфигурации. Проверить «самописный» код. Часто проблема кроется именно в неоптимальных доработках, а не в типовой конфигурации.
Обновление ПО. Убедиться, что используется последняя версия платформы 1С. Обновления часто содержат важные исправления, влияющие на производительность.
Апгрейд оборудования. Проверить соответствие сервера требованиям 1С: тактовая частота процессора не ниже 3 ГГц, использование SSD-дисков для баз данных, достаточный объем оперативной памяти.
Настройка сети. Если сервер 1С и сервер баз данных (SQL) разнесены, обеспечить между ними быструю сеть (10-25 Гбит/с).
Регулярное обслуживание СУБД. Настроить и регулярно выполнять регламентные операции: дефрагментация индексов, обновление статистики.
Оптимизация фоновых заданий. Провести ревизию регламентных и фоновых заданий. Перенастроить расписание для некритичных, но ресурсоемких операций (например, обновление полнотекстового поиска, загрузка различных классификаторов). Перенос их выполнения на ночное время или выходные дни значительно снизит нагрузку на систему в рабочие часы.
Свертка и архивация. Для больших баз данных запланировать и провести свертку старых периодов. Это значительно уменьшит размер базы и ускорит работу с актуальными данными.
Контроль версионирования. Проверить настройки версионирования объектов. Эта функция полезна, но сильно увеличивает объем базы. Возможно, ее стоит отключить для некритичных объектов.
Оптимизация запросов и отчетов. Переписать сложные запросы: избавиться от подзапросов в соединениях, выносить обращения к виртуальным таблицам в отдельные запросы, использовать UNION вместо ИЛИ.
Работа с блокировками. Минимизировать длительность транзакций, разделять операции чтения и записи, анализировать код на предмет избыточных блокировок.
Настройка антивируса. Добавить папки и процессы 1С в исключения антивируса, чтобы он не сканировал их в реальном времени.
Очистка кэша и журнала регистрации. Регулярно очищать кэш 1С на клиентских машинах и сервере. Убедиться, что журнал регистрации не разросся до гигантских размеров и настроить его регулярное сокращение.
Начать дискуссию