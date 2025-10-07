1С тормозит: что видит бухгалтер, в чем причина и как говорить с айтишниками

Отчетный период. Десятки документов, сверки, декларации — каждая минута на счету. И именно в этот момент 1С начинает «думать» над каждой операцией, зависает при формировании отчета и заставляет всю бухгалтерию пить валерьянку. Знакомая картина? Часто это перерастает в тихую (или не очень) войну между бухгалтерией и ИТ-отделом. Бухгалтеры требуют, чтобы «просто все работало», а айтишники в ответ говорят что-то на своем языке про «высоконагруженные системы» и «оптимизацию запросов».

С вами Дмитрий Бессольцев, руководитель компании ALP ITSM. С 1996 года мы занимаемся комплексным ИТ-аутсорсингом и каждый день решаем подобные проблемы. Наш опыт показывает: медленная работа 1С — это не «каприз» программы, а системный сбой, который напрямую влияет на прибыль. В этой статье мы разберем, как превратить вечную борьбу бухгалтеров с айтишниками в конструктивное сотрудничество и заставить 1С работать быстро.