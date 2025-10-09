«Мы тут сервер уронили, ничего страшного?» — история одного переезда

Привет, на связи Дмитрий Бессольцев, руководитель компании ALP ITSM. В своей практике я часто сталкиваюсь с подходом «пока работает — не трогай». Это опасное заблуждение. ИТ-инфраструктура, как здоровье: можно долго игнорировать симптомы, но однажды она откажет в самый неподходящий момент.

Представьте: пятница, вечер. Ваша компания только что переехала в новый офис. Инженеры подключают серверы, вы нажимаете кнопку «Вкл»… и в ответ — тишина, прерываемая лишь зловещим треском жестких дисков. Это не сцена из хоррора, а реальность, с которой столкнулась одна торговая компания после переезда. Один неверный шаг грузчиков поставил под угрозу всю ИТ-инфраструктуру: почту, файловый архив, «1С» и годы накопленных данных.

И это не выдумка. «За 20 лет в ИТ я прошел путь от специалиста техподдержки до руководителя проектного офиса. Видел многое: и серверы, утопленные в канализации, и стойки, прикрученные к гипсокартону. Но история, о которой я расскажу, — это хрестоматийный пример того, как бизнес, игнорируя очевидные риски, сам подводит себя к катастрофе», — так начал свой рассказ Алексей Горюнов, руководитель проектного офиса ALP ITSM.

Эта история началась со срочного переезда и одной фразы, брошенной как бы невзначай сотрудником клиента:

«А ничего страшного, если мы тут сервер уронили?».

Эта фраза стала началом четырехдневной гонки со временем, в которой на кону стояли годы работы, репутация и будущее торговой компании.