ИТ-аутсорсинг или админ? Как выбрать подрядчика и не переплатить

Этот один человек или небольшой отдел держит в руках всю компанию. Если он уйдет, заболеет или умрет, бизнесу придется ой как несладко. Особенно если единственный системный администратор не страдал манией все записывать: логины и пароли к серверам и админкам разных сервисов, параметры конфигурации служб, сетевые адреса и прочую информацию, без которой невозможно полноценное управление ИТ-инфраструктурой. Это равносильно тому, чтобы запереть в сейфе все документы и печати, телефонную книгу, сами телефоны. И выбросить ключи.

Без системного администратора постепенно (а иногда и одномоментно) перестают работать компьютеры и принтеры, почта и мессенджеры, отваливается корпоративная база знаний, бухгалтерия не может достучаться до своей 1С, а отдел продаж — до CRM. А если на ИТ-инфраструктуру замкнуто производство — это полный крах.

Но и доверить все то же самое какой-то сторонней компании страшновато. А ну как утечет конфиденциальная информация? Или нарвешься на дилетантов, которые испортят то, что работало годами? На самом деле штатный сотрудник — это те же самые риски. А еще с него трудно спросить что-то материально. Так что выбор между админом в штате и аутсорсингом тонкий и трудный.

Всем привет! На связи Дмитрий Бессольцев, основатель и руководитель ALP ITSM. Мы занимаемся профессиональным сопровождением ИТ-инфраструктуры предприятий с 1996 года.

Чем руководствоваться в процессе выбора: админ или аутсорсинг? Что учитывать? Наши эксперты подготовили ряд советов, которые помогут определить, что выгоднее и надежнее для решения задач конкретного бизнеса: бригада со стороны или свои штатные сотрудники. Составили методику расчета, которая даст объективную картину и позволит принять взвешенное, основанное на числах решение, а не действовать по наитию.

Что полезного вы найдете внутри:

Экспресс-диагностика ИТ: Простой чек-лист из 5 «неудобных» вопросов, которые помогут за 10 минут понять, все ли в порядке с вашей IT-инфраструктурой.

Пошаговые инструкции: Как выбрать надежного подрядчика и не прогадать? Из чего на самом деле складывается цена? Что можно и нельзя отдавать на аутсорсинг? Разберем все по полочкам.

Разбор реальных кейсов: Учитесь на чужих ошибках, чтобы не совершать свои. Мы покажем, как не надо делать, и как правильно выстраивать работу.

После прочтения статьи вы сможете уверенно разговаривать с любым ИТ-подрядчиком, будете понимать, за что платите деньги, и сможете выбрать партнера, который действительно обеспечит стабильность и безопасность вашему бизнесу.