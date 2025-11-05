ИТ-аутсорсинг или админ? Как выбрать подрядчика и не переплатить

Этот один человек или небольшой отдел держит в руках всю компанию. Если он уйдет, заболеет или умрет, бизнесу придется ой как несладко. Особенно если единственный системный администратор не страдал манией все записывать: логины и пароли к серверам и админкам разных сервисов, параметры конфигурации служб, сетевые адреса и прочую информацию, без которой невозможно полноценное управление ИТ-инфраструктурой. Это равносильно тому, чтобы запереть в сейфе все документы и печати, телефонную книгу, сами телефоны. И выбросить ключи.
Без системного администратора постепенно (а иногда и одномоментно) перестают работать компьютеры и принтеры, почта и мессенджеры, отваливается корпоративная база знаний, бухгалтерия не может достучаться до своей 1С, а отдел продаж — до CRM. А если на ИТ-инфраструктуру замкнуто производство — это полный крах.
Но и доверить все то же самое какой-то сторонней компании страшновато. А ну как утечет конфиденциальная информация? Или нарвешься на дилетантов, которые испортят то, что работало годами? На самом деле штатный сотрудник — это те же самые риски. А еще с него трудно спросить что-то материально. Так что выбор между админом в штате и аутсорсингом тонкий и трудный.
Всем привет! На связи Дмитрий Бессольцев, основатель и руководитель ALP ITSM. Мы занимаемся профессиональным сопровождением ИТ-инфраструктуры предприятий с 1996 года.
Чем руководствоваться в процессе выбора: админ или аутсорсинг? Что учитывать? Наши эксперты подготовили ряд советов, которые помогут определить, что выгоднее и надежнее для решения задач конкретного бизнеса: бригада со стороны или свои штатные сотрудники. Составили методику расчета, которая даст объективную картину и позволит принять взвешенное, основанное на числах решение, а не действовать по наитию.
Что полезного вы найдете внутри:
Экспресс-диагностика ИТ: Простой чек-лист из 5 «неудобных» вопросов, которые помогут за 10 минут понять, все ли в порядке с вашей IT-инфраструктурой.
Пошаговые инструкции: Как выбрать надежного подрядчика и не прогадать? Из чего на самом деле складывается цена? Что можно и нельзя отдавать на аутсорсинг? Разберем все по полочкам.
Разбор реальных кейсов: Учитесь на чужих ошибках, чтобы не совершать свои. Мы покажем, как не надо делать, и как правильно выстраивать работу.
После прочтения статьи вы сможете уверенно разговаривать с любым ИТ-подрядчиком, будете понимать, за что платите деньги, и сможете выбрать партнера, который действительно обеспечит стабильность и безопасность вашему бизнесу.
Что такое ИТ-аутсорсинг
Важно понимать, что ИТ-аутсорсинг — это не волшебная таблетка, которая решит все проблемы. Это мощный инструмент, который при правильном применении становится надежным фундаментом для бизнеса. Но, как и любой инструмент, он требует осознанного подхода.
В фундаменте любого бизнеса есть один критически важный блок. Если он даст трещину — рухнет все здание. Чаще всего эта точка — единственный системный администратор. Пока он на месте, все работает. Но цена его отсутствия или ошибки может измеряться сотнями тысяч, а то и миллионами рублей за каждый час простоя.
ИТ-аутсорсинг решает эту проблему. Вместо одного человека у вас команда, которая не ждет, пока что-то сломается. Она следит за системой, находит и решает проблемы заранее, чтобы сбои не повторялись. В результате ИТ-отдел из статьи расходов превращается в надежную основу для роста бизнеса. Но ИТ-аутсорсинг это не решение всех проблем, есть ситуации и области, где лучше ответственность оставить в контуре организации.
Когда ушел сисадмин: реальная история, которая парализовала офис
Увольнение одного человека может остановить работу целой компании. Это не преувеличение, а реальная ситуация из нашей практики.
Однажды к нам обратилась компания, где после ухода системного администратора работа офиса была практически парализована. Новый специалист просто разводил руками: ИТ-инфраструктура напоминала «черный ящик», без единой схемы или инструкции.
Мы провели аудит и вот что обнаружили:
Никакой документации. Никто понятия не имел, как и что настроено. Все знания ушли вместе с сотрудником.
Потеряны ключевые доступы. Аккаунт от облачной CRM, где хранилась вся клиентская база, был привязан к личной почте уволенного. Бизнес рисковал потерять все.
Резервные копии «для галочки». Бэкапы вроде бы делались, но что в них и можно ли их восстановить — загадка.
«Сюрпризы» в настройках. Система была полна «костылей» и временных решений, которые копились годами и в любой момент могли отказать.
Мы сработали как скорая ИТ-помощь. Первым делом — восстановили работу, чтобы сотрудники могли выполнять свои задачи. Параллельно наша команда распутала этот клубок: все описала, вернула доступы, настроила надежное резервное копирование и поставила систему под круглосуточный мониторинг.
Эта история наглядно показывает, что бизнес, завязанный на одном, даже самом гениальном, специалисте — это бомба замедленного действия. Профессионалы не создают зависимость. Они оставляют после себя порядок и полную документацию. Это дает вам свободу и если решите сменить подрядчика, передача дел пройдет быстро и без проблем.
5 «неудобных» вопросов, чтобы проверить здоровье ИТ-инфраструктуры
Вам не нужно быть ИТ-гуру, чтобы понять, все ли в порядке с вашей инфраструктурой. Просто устройте небольшой стресс-тест для своего ИТ-отдела или системного администратора. Ответы на эти пять вопросов скажут о надежности вашей ИТ-системы больше, чем любые отчеты.
1. Проверка на прочность: «А давайте-ка восстановим данные за последний месяц в нашей CRM и случайно удаленные файлы с сетевого диска?»
Это лучший способ проверить, существуют ли ваши бэкапы не только на словах.
Все хорошо
Повод для беспокойства
Ваш специалист спокойно открывает документ с регламентом и за пару минут восстанавливает нужный файл из защищенного хранилища (в облаке или на отдельном сервере), либо по инструкции восстанавливает базу данных учетной системы.
Ответы в стиле: «Плана нет», «Сейчас посмотрю...». Копии лежат на том же сервере, что и оригиналы, а процесс восстановления превращается в многочасовой квест с неясным финалом.
2. Доступы: «Что будет, если наш сисадмин завтра не выйдет на работу?»
Этот вопрос проверяет самую частую уязвимость — зависимость от одного человека.
Все хорошо
Повод для беспокойства
«Все пароли хранятся в специальной защищенной программе (менеджере паролей), доступ к которой есть у нескольких ответственных лиц. При увольнении доступы блокируются автоматически».
Ответы: «Все у меня в голове/блокноте/файлике на рабочем столе», или, что еще хуже, «у нас на всех один админский пароль».
3. Отказоустойчивость: «Давайте выдернем шнур — что будет с интернетом?»
Простой тест, который покажет, готова ли компания к банальному сбою у провайдера.
Все хорошо
Повод для беспокойства
Через пару минут офис автоматически переключается на резервный канал (от другого провайдера или через 4G), и сотрудники продолжают работать, даже не заметив сбоя.
Резервного канала нет, или он настолько медленный, что работа полностью останавливается. Начинается паника и поиск, у кого на телефоне лучше ловит сеть.
4. Защита от вирусов: «А мы точно в безопасности? Покажите статус защиты рабочих мест сотрудников»
Этот вопрос помогает понять, есть ли в компании системный подход к безопасности или все пущено на самотек.
Все хорошо
Повод для беспокойства
Антивирус работает централизованно, базы свежие, проверки регулярные. Важные обновления для Windows и программ устанавливаются автоматически, не мешая работе.
Антивирус отключен, чтобы «не тормозил компьютер», базы не обновлялись месяц, а системные обновления не устанавливались полгода.
5. «Мертвые души»: «А уволенные сотрудники все еще могут зайти в нашу сеть?»
Проверка гигиены доступов. Аккаунты бывших сотрудников — это открытая дверь для злоумышленников.
Все хорошо
Повод для беспокойства
ИТ-специалист уверенно показывает список активных пользователей, где нет никого лишнего. Процесс блокировки доступов при увольнении автоматизирован и выполняется в тот же день.
В списке активных пользователей вы видите «мертвые души» — аккаунты людей, которые уволились месяцы, а то и годы назад.
Если хотя бы пара ответов вас насторожила, это тревожный симптом. Значит, в вашем ИТ есть «слепые зоны», которые могут дорого стоить. Независимый аудит в этом случае — это как полное обследование у хорошего врача: он поможет поставить точный диагноз и вылечить проблему в зародыше, пока она не превратилась в катастрофу для бизнеса.
ИТ-аутсорсинг: страхи vs. реальность
Решение передать ИТ в чужие руки всегда вызывает сомнения. Давайте честно разберем три главных страха любого руководителя и посмотрим, что скрывается за ними на самом деле.
Страх
Реальность
«Я потеряю контроль над IT»
Как я буду следить за людьми, которые даже не сидят у меня в офисе? Мой сисадмин хоть и непонятно чем занят, но он здесь, под рукой.
На самом деле, со штатным сотрудником у вас часто лишь иллюзия контроля. Вы не можете оценить качество его работы из-за нехватки технических знаний. Профессиональный аутсорсер дает вам реальные рычаги управления: понятные отчеты в системе Service Desk и финансовую ответственность, прописанную в договоре (SLA). Контроль становится не мнимым, а фактическим.
«Мои данные украдут»
Я доверю им ключи от всего бизнеса, а они могут слить базу конкурентам
Риск утечки есть всегда, но надежный IT-партнер подходит к безопасности системно. Во-первых, ваши коммерческие тайны защищает договор о неразглашении (NDA). Во-вторых, для таких компаний безопасность — это профессия. Они используют многоуровневые системы защиты, строго контролируют доступы и записывают каждое действие. Это обеспечивает такой уровень контроля, который редко возможен со штатным специалистом.
«Я попаду в зависимость от подрядчика»
Профессиональный аутсорсер, наоборот, дарит вам свободу. Он подробно документирует все процессы, оставляя вам на руках полную «карту» вашей ИТ-инфраструктуры. С ней вы в любой момент сможете безболезненно сменить партнера, не становясь заложником ситуации.
А теперь о реальных плюсах, которые вы получаете:
Экономия. Вы платите только за нужный объем услуг, а не за 8-часовой рабочий день, налоги, больничные, отпуска и обучение штатного сотрудника.
Команда вместо одного человека. Вы получаете доступ к экспертизе целой команды, где есть специалисты по серверам, сетям, безопасности и 1С. Один человек просто не может знать все.
Надежность 24/7. Если ваш сотрудник заболел — бизнес встал. В ИТ-компании всегда есть замена, а SLA гарантирует, что вашу проблему начнут решать через 5 минут, а не «когда выйду на работу».
Прозрачность и управляемость. Вместо «черного ящика» вы получаете понятные отчеты и полный контроль над своей IT-инфраструктурой.
Когда пора звать ИТ-спецназ? 3 типичных сценария
К ИТ-аутсорсингу редко приходят от хорошей жизни. Обычно это решение, которое принимают в разгар кризиса, чтобы спасти бизнес. Вот три самые частые ситуации, когда внешняя IT-команда становится необходимостью.
Сценарий
Решение от ИТ-аутсорсинга
«Ушел сисадмин, а с ним — все пароли». Это кошмар любого руководителя и самая частая ситуация в малом и среднем бизнесе. Увольняется тот самый незаменимый сотрудник, который в одиночку держал всю инфраструктуру. И внезапно оказывается, что почта не работает, 1С «лежит», доступы от сайта были только у него, а сделанные им резервные копии почему-то не восстанавливаются. Бизнес парализован.
В таких случаях команда аутсорсера действует как «скорая помощь». Первым делом проводится экспресс-аудит, чтобы понять масштаб бедствия. Затем — немедленно восстанавливается работа критичных сервисов, чтобы сотрудники могли продолжить выполнять задачи. И уже после этого начинается планомерная работа: наведение порядка в доступах, настройка надежных бэкапов и мониторинга, создание документации, чтобы компания больше никогда не оказалась в заложниках у одного человека.
«Форс-мажор: потоп, пожар или все украли». Никто не застрахован от чрезвычайных ситуаций. Прорыв трубы в серверной, короткое замыкание или банальная кража оборудования могут в один миг уничтожить всю IT-инфраструктуру, которая хранилась в офисе.
Здесь спасает только одно — продуманный план аварийного восстановления (Disaster Recovery Plan). У нас была ситуация: производственная компания, у которой из-за аварии в системе пожаротушения затопило всю серверную. Работа встала полностью. Но благодаря тому, что резервные копии хранились в независимом облаке, наша команда за 72 часа смогла поднять ключевые сервисы на временном оборудовании. Бизнес вернулся к работе, пока закупалось и настраивалось новое «железо». Этот кейс лучше всего доказывает: надежные внешние бэкапы — это не роскошь, а страховка вашего бизнеса.
«Нас отключили: переезд на российское ПО». Западные вендоры ушли с рынка, привычные облачные сервисы стали недоступны, а лицензии на ПО не продлить. Российскому бизнесу пришлось срочно искать замену и перестраивать IT-процессы, которые выстраивались годами.
В этой ситуации ИТ-партнер выступает как опытный штурман. Он помогает безболезненно провести «переезд»: сначала проводит аудит и составляет план миграции, затем помогает выбрать и внедрить российские аналоги, переносит данные и запускает автономные сервисы. Главная цель — сделать так, чтобы ни бизнес, ни его клиенты даже не заметили этого сложного перехода.
Кому и какой аутсорсинг подходит: что отдавать, а что нет
Не существует универсального решения для всех. Модель ИТ-аутсорсинга зависит от размера компании, задач и зрелости внутренних процессов.
Малый бизнес (до 100 сотрудников)
Для небольшой компании или стартапа штатный айтишник — это часто роскошь. Задач на полный рабочий день для него обычно нет, а платить зарплату и налоги нужно каждый месяц. Помощь требуется урывками: сегодня — настроить сервер, завтра — разобраться с 1С, а послезавтра — просто помочь новому сотруднику.
Что отдавать на аутсорсинг:
Что оставить внутри компании:
Средний бизнес (100–500 сотрудников)
В компаниях этого масштаба уже есть небольшая IT-команда, появляются сложные системы (ERP, CRM), а IT становится стратегическим активом. Важно сохранить внутренний контроль, но не раздувать штат.
На аутсорсинг передаются:
Оставить в компании:
Главное правило:
Аутсорсинг — для поддержки, обслуживания, типовых и проектных задач.
Внутри компании — стратегия, контроль, уникальные процессы и критические данные.
Такой подход помогает снизить риски, оптимизировать расходы и сохранить контроль над ключевыми точками роста бизнеса
ИТ-поддержка со знанием дела: как аутсорсинг подстраивается под отрасль
Профессиональный ИТ-аутсорсинг — это не универсальная «таблетка», а набор решений, заточенных под специфику бизнеса. То, что критично для ретейла, может быть неважно для юристов. Рассмотрим, как ИТ-задачи меняются от отрасли к отрасли.
Торговля и ретейл. Здесь ИТ — это кровеносная система. Простой кассы в час пик или сбой сайта во время распродажи — прямые финансовые потери.
Главная задача: обеспечить бесперебойную работу кассового оборудования (ККМ, POS-терминалы, сканеры), а также стабильность сайта и мобильного приложения.
Что делает аутсорсер
Пример из практики
Организует круглосуточный мониторинг, оперативные выезды инженеров, защищает сайт от DDoS-атак и обеспечивает его быструю работу. Также берет на себя открытие новых магазинов «под ключ» — от прокладки сетей до настройки техники по единому стандарту.
Для сети зоомагазинов мы обеспечиваем комплексное ИТ-сопровождение более 500 торговых точек в 92 городах России. Наша партнерская сеть позволяет оперативно решать проблемы на местах, а единый SLA гарантирует высокое качество обслуживания по всей стране.
Производственные предприятия. На заводе цена ИТ-сбоя измеряется остановкой целых производственных линий и многомиллионными убытками.
Главная задача: обеспечить максимальную отказоустойчивость ИТ-инфраструктуры и безопасность технологических сетей.
Что делает аутсорсер
Пример из практики
Проектирует кластерные решения для серверов, дублирует каналы связи и питания. Обеспечивает стабильную связь между учетными системами (например, 1С:ERP) и производственным оборудованием, а также изолирует промышленные сети от внешних киберугроз.
Для промышленного предприятия мы провели модернизацию ИТ-инфраструктуры. Внедрение отказоустойчивых серверов и оптимизация сети позволили обеспечить непрерывность критически важных производственных процессов.
Фармацевтические компании. Эта отрасль требует высочайших стандартов безопасности, конфиденциальности и соответствия требованиям регуляторов.
Главная задача: защитить интеллектуальную собственность (формулы, исследования) и обеспечить соответствие IT-систем отраслевым стандартам.
Что делает аутсорсер
Пример из практики
Помогает с валидацией ИТ-систем и готовит документацию для проверок. Внедряет системы защиты от утечек, шифрование, а также обеспечивает мобильных медицинских представителей защищенным доступом к CRM.
Для международной фармкомпании мы оказываем комплексную ИТ-поддержку, обслуживая как офис, так и удаленных сотрудников, что позволяет им оперативно решать технические задачи, не отвлекаясь от основной работы.
Юридические и консалтинговые фирмы. Здесь информация — главный актив. Основа бизнеса — конфиденциальность и репутация.
Главная задача: обеспечить абсолютную защиту клиентских данных.
Что делает аутсорсер
Пример из практики
Внедряет многоуровневую защиту: шифрование данных, строгие парольные политики, двухфакторную аутентификацию. Организует защищенные файловые хранилища с разграничением прав доступа и обеспечивает стабильную работу систем для онлайн-коммуникаций с клиентами.
Юридическая фирма столкнулась с риском утечки данных при удаленной работе партнеров. Решением стала организация «цифрового сейфа» — защищенного облачного хранилища с многофакторной аутентификацией. Каждому юристу был предоставлен изолированный доступ только к делам его клиентов. Это полностью исключило риск случайной утечки информации и позволило безопасно работать с конфиденциальными документами из любой точки мира.
Логистические компании. В логистике каждая минута простоя склада или транспорта — это прямые убытки.
Главная задача: обеспечить бесперебойную работу и интеграцию систем управления складом (WMS), транспортом (TMS) и ERP.
Что делает аутсорсер
Пример из практики
Настраивает обмен данными между всеми системами для оптимизации маршрутов и контроля остатков. Обслуживает терминалы сбора данных (ТСД) для кладовщиков и водителей, поддерживает системы GPS/ГЛОНАСС-мониторинга.
Из-за рассинхронизации WMS и 1С данных информация об остатках крупной логистической компании расходились, что приводило к простоям при отгрузке. Проблема была решена настройкой бесшовной интеграции систем и обеспечением стабильного Wi-Fi покрытия для терминалов сбора данных. В результате скорость комплектации заказов выросла, а количество ошибок, связанных с пересортицей, сократилось до минимума.
Вывод прост: профессиональный ИТ-аутсорсер говорит с вами на языке вашего бизнеса, а не на языке «ИТ-поддержки». Он решает не абстрактные технические задачи, а помогает ретейлу — продавать, производству — производить, а юристам — хранить тайны.
Что на самом деле входит в ИТ-аутсорсинг?
Забудьте о стереотипе «мальчика, который чинит компьютеры». Профессиональный ИТ-аутсорсинг — это комплексная система, которая, как хороший телохранитель, работает на опережение. Ее задача — не просто реагировать на проблемы, а предотвращать их, обеспечивая стабильность, безопасность и развитие вашего бизнеса.
Вот из каких «кирпичиков» строится эта система:
Услуга ИТ-аутсорсинга
Что входит
Поддержка инфраструктуры. Это забота о «фундаменте» вашего бизнеса — серверах, сетях и облаках. О той невидимой части IT, от которой зависит все остальное.
Обслуживание серверов (Windows, Linux), сетей, систем хранения данных, виртуализации (VMware, Hyper-V) и облачных сервисов (Yandex Cloud, VK Cloud).
Поддержка пользователей. Это «скорая помощь» для ваших сотрудников. Чтобы у них всегда был один номер, куда можно обратиться с любой проблемой — от «не печатает принтер» до «не могу войти в программу».
Служба Service Desk («единое окно»), удаленная и выездная поддержка, консультации по ПО, настройка рабочих мест и ремонт техники.
Информационная безопасность. Это строительство «цифровой крепости» вокруг вашего бизнеса. Задача — защитить самый ценный актив компании, ее данные, от вирусов, хакерских атак и внутренних утечек.
Антивирусная защита, настройка межсетевых экранов (firewall), защита от утечек данных и управление доступами.
Непрерывность бизнеса. Это ваш «план Б» в ситуации катастрофы. Что будет, если серверная сгорит или данные будут зашифрованы вирусом? Эта услуга гарантирует, что ваш бизнес сможет быстро восстановиться после любого сбоя.
Регулярное резервное копирование (локальное и в облако), разработка плана аварийного восстановления (Disaster Recovery) и настройка отказоустойчивых систем.
Поддержка бизнес-приложений. Это забота о «двигателях» вашего бизнеса — программах, в которых вы ведете учет, работаете с клиентами и управляете документами. Если они остановятся, встанет и сам бизнес.
Администрирование и обеспечение работы 1С, CRM, корпоративной почты и систем документооборота.
ИТ-менеджмент. Это «стратегический штурман» для владельца бизнеса. Он помогает превратить ИТ из статьи расходов в инструмент для достижения бизнес-целей.
Стратегический консалтинг, разработка ИТ-стратегии, управление ИТ-бюджетом, взаимодействие с провайдерами и поставщиками.
Как видите, профессиональный ИТ-аутсорсинг — это не просто «абонентская плата за ремонт». Это комплексная система, где каждый элемент — от защиты данных до поддержки 1С — работает на одну цель: стабильность и рост вашего бизнеса. Состав услуг ИТ-аутсорсинга определяет клиент совместно с компанией ИТ-аутсорсером с учетом потребности и финансовых возможностей.
Как выбрать надежного поставщика ИТ-услуг
Выбор подрядчика — критически важный этап. Ошибка может стоить дорого. Чтобы избежать проблем, задайте потенциальному партнеру несколько вопросов.
Вопрос
Хороший ответ
«Какие у вас реальные финансовые гарантии в SLA?»
Опытная ИТ-компания готова нести реальную ответственность. Например, ALP ITSM предлагает компенсацию 1500 ₽ за каждый час нарушения SLA. Это бьет по рентабельности и заставляет решать проблемы в срок.
«Как вы обеспечиваете конфиденциальность моих данных?»
Использование общих паролей типа «admin» — это небезопасно. Возникает риск утечки, и становится невозможно найти, кто именно совершил ошибку.
У каждого нашего сотрудника есть персональная учетная запись. Данные хранятся в защищенной системе (password manager). Доступы уволенных сотрудников немедленно блокируются.
«Что входит в ваш „безлимитный“ тариф?»
Часто под «безлимитом» скрывается только поддержка текущих инцидентов. Любые проектные работы (миграция, внедрение нового ПО) оплачиваются отдельно.
Мы четко прописываем в договоре, какие услуги входят в тариф, а какие являются проектными. Наш подход — максимальная прозрачность.
«Как у вас работает поддержка 24/7?»
Дешевая круглосуточная поддержка часто означает, что ночью на дежурстве сидят низкоквалифицированные специалисты. В случае серьезной аварии они могут только разбудить старших коллег.
Мы честно объясняем, какие задачи может решить дежурная смена, а для каких потребуется привлечение экспертов. Мы предлагаем круглосуточный мониторинг, который позволяет предотвратить до 80% инцидентов.
«Дайте контакты пяти ваших клиентов, похожих на меня»
Отзывы на сайте — это хорошо, но живое общение с действующими клиентами — лучший способ проверить репутацию.
Конечно, вот контакты. Вы можете задать им любые вопросы о нашей работе, в том числе о том, как мы справлялись со сбоями.
Соглашение об уровне сервиса (SLA): ваш главный документ
SLA (Service Level Agreement) — это не формальность, а юридически значимое приложение к договору. Именно оно определяет, какого качества услуги вы будете получать.
На что обратить внимание в SLA:
Каталог услуг. Четкий перечень того, что входит в обслуживание, и разграничение зон ответственности. Например, аутсорсер отвечает за работу сервера 1С, но не за ошибки в коде, которые должен исправлять программист 1С.
Время реакции и решения. Конкретные цифры, а не размытые фразы «максимально быстро». Например, «реакция на критический инцидент — 5 минут, решение — 1 час».
Приоритеты инцидентов. Система должна учитывать не только срочность, но и реальное влияние на бизнес. Сломанный принтер у одного сотрудника и «упавший» сервер 1С — это задачи разной важности.
Финансовая ответственность. Конкретные суммы штрафов за нарушение сроков, прописанные в договоре.
Стоимость ИТ-аутсорсинга: из чего состоит цена
Цена на ИТ-аутсорсинг формируется индивидуально для каждой компании и зависит от целого ряда факторов:
Количество оборудования: число компьютеров, серверов, сетевых устройств.
Сложность ИТ-инфраструктуры: наличие виртуализации, облачных сервисов, специфического ПО.
Требования к SLA: чем жестче сроки реакции и решения, тем выше стоимость.
Режим поддержки: 8/5 или 24/7.
География: необходимость выездов в удаленные филиалы.
Объем и регулярность задач: постоянное сопровождение по договору обычно обходится дешевле, чем разовые аварийные вызовы.
Чаще всего цена складывается из нескольких компонентов:
Базовый абонентский платеж — включает основной набор услуг (мониторинг, поддержка пользователей, профилактика, обновления).
Дополнительные услуги — например, проектные работы, миграция в облако, внедрение новых систем, оплачиваются отдельно.
Переменные расходы — например, выезды в удаленные филиалы, закупка и замена оборудования.
Уровень SLA — чем выше требования к скорости реакции и устранения проблем, тем больше ресурсов нужно держать в резерве, а значит, выше цена.
Пример расчета:
Для офиса на 20 рабочих мест и 1 сервер с базовой поддержкой в рабочие часы стоимость может начинаться от 15 000 ₽ в месяц. Если добавить круглосуточную поддержку, обслуживание филиалов и жесткие SLA — цена может вырасти в 2–3 раза.
Тариф
Время реакции
Время решения (критич.)
Возврат за час нарушения SLA
Примерная стоимость в месяц
«Удаленный»
1 час
2 часа
0 ₽
от 15 000 ₽
«Адаптивный»
15 мин
1,5 часа
1000 ₽
от 21 000 ₽
«Безлимитный»
5 мин
1 час
1500 ₽
от 50 000 ₽
Важно! Не гонитесь за самой низкой ценой. Слишком дешевые предложения часто означают экономию на качестве персонала, отсутствие регламентных работ (проверки бэкапов, обновлений) и скрытые платежи за любые дополнительные действия.
Когда «дешевле» на самом деле значит «дороже»? Честная история одного проигранного тендера
Стремление оптимизировать расходы — абсолютно нормальная часть любого бизнеса. Особенно в IT, где на первый взгляд все аутсорсеры предлагают одно и то же. Зачем платить больше, если есть кто-то, кто готов делать ту же работу, но дешевле?
Недавно мы сами оказались в такой ситуации. Один из наших давних клиентов, крупная компания из сферы ритейла, для которой мы поддерживаем большую сеть постаматов, решил провести повторный тендер после нашего планового повышения цен. И часть объема работ ушла к подрядчику, предложившему более низкую стоимость.
Признаюсь честно, мы расстроились. Мы верим в долгосрочное партнерство, и такие моменты всегда неприятны.
Но реальность быстро все расставила по своим местам.
Дешевый подрядчик просто не справился. Проблемы начали копиться, а уровень сервиса — падать. Клиент, который привык к предсказуемости и стабильности, оказался в ситуации постоянного «тушения пожаров».
Итог этой истории оказался очень показательным:
Клиент не просто вернул нам прежний объем работ. Он передал нам еще больший кусок, уже по нашим новым, экономически обоснованным ценам. Потому что понял: реальная стоимость ИТ-поддержки — это не только цифра в договоре.
Это цена простоя, когда не работают критически важные для бизнеса постаматы.
Это стоимость потерянной репутации перед конечными пользователями.
Это часы времени менеджеров, потраченные на разрешение проблем, которых в отлаженной системе просто не должно было быть.
Эта история — не про то, что мы «самые лучшие». Она про простую бизнес-истину: качественный и надежный сервис всегда окупается. А сиюминутная экономия на ИТ-партнере может обернуться гораздо большими убытками.
Поэтому, выбирая подрядчика, стоит смотреть не только на цену, но и на ценность, которую он приносит вашему бизнесу. Стабильность — это актив, который всегда стоит своих денег.
Этапы перехода на ИТ-аутсорсинг
Переход на внешнее обслуживание — это проект, который требует планирования. Чтобы он прошел гладко и без потерь, стоит пройти несколько ключевых этапов.
Аудит и планирование. Перед началом работ необходимо провести полный ИТ-аудит. Он поможет понять, в каком состоянии находится ваша ИТ-инфраструктура, выявить риски и «узкие места». На основе аудита составляется дорожная карта перехода. В этом материале мы детально рассказали как его проводим и зачем он нужен.
Выбор подрядчика. На этом этапе важно не только сравнить цены, но и оценить опыт, компетенции и репутацию компании. Запросите кейсы, пообщайтесь с действующими клиентами.
Заключение договора и SLA. Все договоренности должны быть зафиксированы на бумаге. Договор должен включать подробный перечень ИТ услуг, зоны ответственности и финансовые гарантии.
Передача дел. Этот этап критически важен, особенно если увольняется предыдущий системный администратор. Необходимо собрать и задокументировать все доступы и схемы работы систем.
Начало обслуживания. После передачи дел аутсорсер начинает плановые работы: настраивает мониторинг, проверяет резервное копирование, знакомится с пользователями и начинает решать текущие задачи.
Как работает зрелый ИТ-аутсорсинг
Зрелый ИТ-аутсорсинг — это не просто удаленная поддержка, а системный подход к управлению ИТ-инфраструктурой, который строится на прозрачности, стандартах и постоянном контроле качества.
Ключевые принципы зрелого аутсорсинга:
«Единое окно» для всех обращений. Все запросы от пользователей, будь то звонок по телефону, письмо на почту или сообщение в Telegram, автоматически регистрируются в нашей системе Service Desk. Это гарантирует, что ни одна заявка не потеряется.
Две линии поддержки. Первая линия поддержки решает до 90% стандартных инцидентов и запросов. Если задача требует глубокой экспертизы, она передается на вторую линию, где работают опытные инженеры и системные администраторы. Это позволяет оптимизировать время решения.
Проактивный мониторинг. Современные системы мониторинга отслеживают состояние серверов, сетей и сервисов 24/7. Это позволяет нам проактивно выявлять и устранять до 80% сбоев до того, как они повлияют на работу бизнеса.
Управление проблемами и изменениями. Зрелый аутсорсер не ограничивается «латанием дыр», а анализирует повторяющиеся инциденты, выявляет их причины и внедряет изменения, чтобы предотвратить сбои в будущем.
Выделенный ИТ-менеджер. За каждым клиентом закрепляется персональный менеджер. Он погружен в специфику вашего бизнеса, управляет командой специалистов, контролирует соблюдение SLA и выступает единой точкой контакта по всем вопросам.
Прозрачная отчетность. Клиент регулярно получает подробные отчеты о выполненных работах, времени реакции и соблюдении SLA. Это обеспечивает полный контроль и предсказуемость расходов. Вы всегда знаете, за что платите.
Масштабируемая команда. Для каждого клиента формируется команда с профильными специалистами по серверам, сетям, безопасности, бизнес-приложениям. При необходимости команда быстро расширяется под новые задачи или проекты.
Внедрение лучших практик. Зрелый аутсорсер работает по наилучшим международным практикам (ITIL, ITSM), всегда ориентирован на бизнес ценность для конечных пользователей, помогает клиенту выстроить системный подход к IT, формирует документацию и консультирует по развитию инфраструктуры.
Главное, что нужно помнить: ИТ должно помогать бизнесу зарабатывать, а не мешать работать. Выбор между собственным отделом и аутсорсингом — это выбор между постоянным «тушением пожаров» и системной работой на опережение.
Надеюсь, эта статья помогла вам разобраться в ключевых вопросах и дала инструменты для принятия взвешенного решения. Если вы прошли наш чек-лист и результаты вас обеспокоили, знайте — это поправимо. Это первый шаг к построению IT-системы, которая станет надежной опорой для вашего бизнеса.
PS. Если у вас появились вопросы — задавайте в комментариях.
