ИТ-аудит для бизнеса: как найти «дыры» в инфраструктуре, в которые утекают ваши деньги

Когда ИТ — это «черный ящик»

Представьте, что IT-инфраструктура вашей компании — это водопровод в офисном здании. Пока из крана течет вода, все довольны. Но стоит случиться протечке, как это замечают все: работа парализована, убытки растут.

Примерно то же самое происходит с IT в большинстве компаний. Руководитель видит только «кран» — работающие программы и интернет. А в каком состоянии находятся «трубы» — серверы, сети, системы безопасности — одному системному администратору известно. И когда начинаются «протечки» в виде сбоев, зависаний и утечек данных, бизнес просто теряет деньги.

Есть способ не доводить до «потопа». ИТ-аудит — это как вызов независимого инженера, который не просто залатать дыру придет, а проведет полный анализ ИТ-инфраструктуры, найдет самые тонкие места, где вот-вот прорвет, и даст понятный план, что и в какой последовательности чинить.

На связи Дмитрий Бессольцев, руководитель компании ALP ITSM. Мы с 1996 года занимаемся ИТ-аутсорсингом и часто видим, как «невидимые» проблемы в ИТ съедают бюджет. В этой статье на реальных примерах я расскажу, как полный чекап ИТ-инфраструктуры помогает найти точки роста, оптимизировать расходы и защитить бизнес от катастроф.

Давайте разберемся, что это такое и как понять, что он вам нужен.