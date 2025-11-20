Премиум по 9 900 в ДБ 20.11 Моб
🔴 Вебинар: НДС — 4 квартал 2025 и изменения ставки 2026 →
Дмитрий Бессольцев
Аудит
ИТ-аудит для бизнеса: как найти «дыры» в инфраструктуре, в которые утекают ваши деньги

ИТ-аудит для бизнеса: как найти «дыры» в инфраструктуре, в которые утекают ваши деньги

Почему сотрудники жалуются на «тормоза» в 1С, а бюджет на ИТ растет без видимых улучшений? Часто причина в «слепых зонах» инфраструктуры, которые съедают деньги. На реальных кейсах разберем, как полный чекап ИТ-инфраструктуры помогает найти точки роста, оптимизировать расходы и защитить бизнес от финансовых потерь.

Когда ИТ — это «черный ящик»

Представьте, что IT-инфраструктура вашей компании — это водопровод в офисном здании. Пока из крана течет вода, все довольны. Но стоит случиться протечке, как это замечают все: работа парализована, убытки растут.

Примерно то же самое происходит с IT в большинстве компаний. Руководитель видит только «кран» — работающие программы и интернет. А в каком состоянии находятся «трубы» — серверы, сети, системы безопасности — одному системному администратору известно. И когда начинаются «протечки» в виде сбоев, зависаний и утечек данных, бизнес просто теряет деньги.

Есть способ не доводить до «потопа». ИТ-аудит — это как вызов независимого инженера, который не просто залатать дыру придет, а проведет полный анализ ИТ-инфраструктуры, найдет самые тонкие места, где вот-вот прорвет, и даст понятный план, что и в какой последовательности чинить.

На связи Дмитрий Бессольцев, руководитель компании ALP ITSM. Мы с 1996 года занимаемся ИТ-аутсорсингом и часто видим, как «невидимые» проблемы в ИТ съедают бюджет. В этой статье на реальных примерах я расскажу, как полный чекап ИТ-инфраструктуры помогает найти точки роста, оптимизировать расходы и защитить бизнес от катастроф.

Давайте разберемся, что это такое и как понять, что он вам нужен.

Что такое ИТ-аудит и зачем он нужен бизнесу?

Если просто, ИТ-аудит — это независимая ревизия всего вашего IT-хозяйства. Это как диагностика автомобиля с пробегом перед покупкой. Вы же не поверите продавцу на слово?

Цель аудита — не найти виновных и уволить сисадмина. Ключевая задача — перевести абстрактные жалобы «все тормозит» в плоскость конкретных, измеримых проблем и найти их корневую причину.

Кейс: В одной торговой компании менеджеры постоянно жаловались на медленную работу CRM. Продажи буксовали. Местный айтишник настаивал на замене сервера — а это серьезные затраты. Проведенный аудит показал, что сам сервер в порядке, но система хранения данных была настроена неправильно и работала неэффективно. Проблема решилась не покупкой нового «железа» на сотни тысяч, а грамотной настройкой существующего.

В итоге аудит решает три главные задачи руководителя:

  1. Оптимизировать расходы. Найти «протечки» в IT-бюджете: лишние лицензии, слишком дорогое оборудование или невыгодные тарифы подрядчиков.

  2. Повысить надежность. Найти те самые «ржавые трубы» — слабые места, которые могут отказать в любой момент и парализовать работу. Оценка рисков ИТ — ключевая часть этого процесса.

  3. Усилить безопасность. Убедиться, что в вашей крепости нет «дыр», через которые могут утечь коммерческие тайны или данные клиентов.

Чек-лист: 7 признаков, что вашему бизнесу срочно нужен ИТ-аудит

Если вы согласны хотя бы с парой из этих утверждений — это серьезный повод задуматься об аудите.

  1. Сотрудники постоянно жалуются на «тормоза»: «1С висит», «CRM тормозит», «интернет медленный». Это значит, что вы уже теряете деньги на неэффективной работе команды.

  2. Вы не понимаете, за что платите айтишникам. У вас есть штатный специалист или аутсорсер, но вы не понимаете, чем конкретно они занимаются. Аудит даст объективную оценку их работы и поможет понять, не переплачиваете ли вы.

  3. Бизнес растет, а IT «не вывозят». Открываете новый филиал, запускаете интернет-магазин, и внезапно все начинает «сыпаться». Это означает, что ваша IT-инфраструктура не масштабируема и тормозит развитие.

  4. Ваш айтишник — «дорогой доктор». На любую проблему ответ: «нужна дорогая операция». Взгляд со стороны поможет понять, действительно ли нужна «операция» или можно обойтись «таблетками».

  5. Вы уже «обжигались» на IT-безопасности. Вирус зашифровал все файлы, или, хуже, ваша клиентская база оказалась в даркнете. Аудит информационной безопасности поможет найти и залатать бреши в обороне.

  6. Компания на пороге больших перемен: переезд, поглощение конкурента, внедрение ERP-системы. Аудит — это проверка фундамента перед стройкой, чтобы новый дом не рухнул.

  7. У вас нет плана развития IT. Бюджет формируется по остаточному принципу, а решения принимаются хаотично. Аудит поможет создать понятную дорожную карту развития на 1-3 года вперед и сделать бюджет прогнозируемым.

Свой сисадмин или независимый аудитор?

«Зачем мне кто-то со стороны, у меня же есть свой айтишник?»

— справедливый вопрос. Давайте разберемся.

Подход

Плюсы

Минусы

Проверка своими силами

Дешевле (на первый взгляд), специалист уже знает инфраструктуру.

«Замыленный» взгляд: штатный сотрудник может не видеть проблем, потому что «всегда так работало».
Конфликт интересов: будет ли он объективно указывать на собственные недоработки?
Ограниченный опыт: он хорошо знает вашу систему, но может не знать о более современных и эффективных решениях.

Внешний аудит

Объективность: независимый взгляд без личной привязанности к существующим решениям.
Широкая экспертиза: аудиторы видели десятки компаний и знают типовые проблемы и лучшие практики.
Комплексный подход: оценка не только «железа», но и процессов, безопасности, документов.

Требует вложений. Однако стоимость ИТ-аудита стоит рассматривать как инвестицию, которая окупается за счет предотвращения убытков и последующей оптимизации бюджета.

Поручить аудит своему же сотруднику — это как попросить бухгалтера самого себя проверить. Результат может быть далеким от реальности.

Виды ИТ-аудита: от экспресс-проверки до комплексного анализа

ИТ-аудит — не одна универсальная процедура. В зависимости от ваших целей, он может быть разным. Вот основные виды:

Вид аудита

В каком случае нужен?

Комплексный аудит

Если вы давно не заглядывали «под капот» ИТ, хотите получить полную картину мира или меняете ИТ-команду.

Аудит безопасности

Если вы работаете с ценной информацией (финансы, персональные данные, коммерческая тайна) и хотите спать спокойно.

Аудит производительности

Когда есть понятная проблема со скоростью работы критически важной для бизнеса программы (1С, сайт, CRM).

Аудит IT-процессов

Если вы в целом недовольны работой IT-поддержки: задачи делаются медленно, теряются, а результат непредсказуем.

Инвентаризация (аудит IT-активов)

Если у вас нет точного понимания, сколько и какого оборудования на балансе, и вы хотите навести порядок в учете и лицензиях.

Как проходит ИТ-аудит: 5 шагов к порядку в ИТ

Многим кажется, что аудит — это когда приходят люди в строгих костюмах и на месяц парализуют работу. Это не так. Весь процесс похож на визит к хорошему врачу.

Процесс ИТ-аудита состоит из 5 шагов — от интервью до презентации результатов

  • Шаг 1. Интервью и определение целей (1-2 дня). Мы встречаемся с вами, чтобы понять, что именно «болит» и чего вы ждете от проверки.

  • Шаг 2. Сбор технических данных (3-5 дней). Инженеры собирают всю подноготную о вашей инфраструктуре (технический аудит серверов, сетей, ПО), стараясь делать это максимально незаметно для сотрудников.

  • Шаг 3. Анализ информации (3-5 дней). Команда экспертов изучает собранные «анализы», ищет нестыковки и риски. Например, могут найти, что бэкапы делаются, но из них ничего нельзя восстановить.

  • Шаг 4. Подготовка отчета (2-3 дня). Мы переводим технические находки на язык, понятный бизнесу.

  • Шаг 5. Презентация результатов (1 день). Мы не просто отдаем отчет, а подробно обсуждаем результаты и вместе вырабатываем план действий.

Результат: что вы получаете на руки?

Результат хорошего аудита — это не талмуд на 100 страниц, а понятное руководство к действию.

  1. Отчет для руководителя. Короткое описание без заумных терминов с ответами на главные вопросы: что у нас есть, где «горит», что делать и сколько это стоит.

  2. Технический отчет для IT-специалистов. Подробное описание для вашего IT-отдела с конкретными техническими рекомендациями по устранению проблем.

  3. Дорожная карта развития IT. Стратегический план по модернизации вашей IT-инфраструктуры на 1-3 года вперед, с приоритетами и ориентировочными бюджетами.

Результат аудита — это понятное руководство к действию

Такой план превращает хаотичные траты на IT в управляемые и прогнозируемые инвестиции.

Пора наводить порядок?

ИТ-аудит — это не «пугалка» для айтишников, а цивилизованный способ убедиться, что ИТ помогает бизнесу зарабатывать, а не мешает. Это инвестиция, которая окупается за счет сокращения простоев, оптимизации расходов и вашего спокойствия.

Если хотя бы один из «симптомов», описанных в чек-листе, вам знаком, возможно, пришло время вызвать «инженера» и проверить вашу ИТ-инфраструктуру на прочность.

P.S. В нашем Telegram-канале ALP ITSM: ИТ-аутсорсинг мы делимся кейсами, советами и разбираем сложные ИТ-вопросы простым языком. Мы обсуждаем, как сделать ИТ-инфраструктуру надежной опорой для бизнеса, а не источником проблем. Подписывайтесь, чтобы держать руку на пульсе!

Информации об авторе

Дмитрий Бессольцев

Дмитрий Бессольцев

Директор в ООО КТ-АЛП

2 подписчика6 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет