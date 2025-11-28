Договор франчайзинга: что важно знать перед покупкой франшизы

Автор: Роман Шалыгин

Покупка франшизы для многих — это шанс запустить свой бизнес без хаоса и ошибок новичка. Кажется, что всё просто: платишь паушальный взнос, получаешь бренд, инструкции и начинаешь работать. Но на деле всё держится на одном документе — договоре. И если не понять, что именно вы подписываете, можно потерять не только деньги, но и возможность реально заработать.

Что такое договор франчайзинга

Юридически договор франшизы в России называется договором коммерческой концессии. Он регулируется Гражданским кодексом и подразумевает, что одна сторона — правообладатель — передаёт другой стороне право использовать свой бренд, технологии, бизнес-модель и другие элементы системы за вознаграждение.

Такой договор обязательно должен быть зарегистрирован в Роспатенте, а у компании должен быть зарегистрированный товарный знак. Без этого документ считается недействительным. Но в реальности не все франчайзеры оформляют всё именно так — и вот здесь начинаются нюансы.

Какие виды договоров используют при продаже франшизы

На рынке встречается несколько типов договоров, которые франчайзеры применяют в зависимости от своей модели бизнеса:

Договор коммерческой концессии (франчайзинга) — классический вариант, когда есть зарегистрированный товарный знак и передаются все элементы бренда. Обязательна регистрация в Роспатенте.

Лицензионный договор с передачей ноу-хау — используется, если у компании ещё нет товарного знака, но есть ценные технологии, обучающие материалы, методики или CRM. Такой договор не требует регистрации в Роспатенте, если передаётся именно ноу-хау, а не бренд.

Агентский договор или договор оказания услуг — применяется, когда партнёр работает под своим именем, но получает процент с продаж или выполняет функции представителя бренда.

Важно понимать: если у франшизы нет зарегистрированного товарного знака, то заключать классический договор франчайзинга нельзя. В этом случае корректнее оформить лицензионное соглашение на передачу ноу-хау — это законный и безопасный вариант.

На что обратить внимание при подписании договора

Право на бренд. Попросите показать свидетельство о регистрации товарного знака. Если его нет — уточните, какая форма договора предлагается. Что именно вам передают. Уточните, входит ли в пакет маркетинг, обучение, CRM, сайт, технологии, брендбук. Всё должно быть прописано в документе. Финансовые условия. Разделите разовый паушальный взнос и ежемесячные роялти. Поймите, за что вы реально платите и какие услуги получите в обмен. Территория и срок. Убедитесь, что вам не продадут такую же точку в соседнем районе. Ответственность сторон. Проверьте, кто несёт ответственность при нарушении стандартов, неисполнении обязательств и за какие действия начисляются штрафы. Регистрация договора. Если речь идёт о концессии — она обязательна. Если о лицензии на ноу-хау — нет, но важно, чтобы предмет договора был чётко описан.

Когда отсутствие товарного знака не проблема

Не все работающие модели требуют регистрации бренда. Например, если франчайзер делится своими технологиями, обучающими системами, процессами продаж или наработанными методами продвижения, он вправе оформить это как лицензионный договор.

Такой подход часто встречается в онлайн-бизнесе или агентских моделях, где партнёр использует не чужой бренд, а систему, позволяющую быстро выйти на прибыль. Это законно и не требует лишней бюрократии.

Как избежать ошибок при покупке франшизы

Проверяйте компанию. Посмотрите, как долго она на рынке, есть ли реальные партнёры и кейсы.

Читайте отзывы. Ищите их не только на официальных сайтах, но и на независимых площадках.

Проверяйте договор у юриста. Особенно если речь идёт о крупных суммах.

Оценивайте реальную ценность. Иногда под видом франшизы продают просто курс обучения, который не имеет отношения к бизнесу.

Как стартовать безопасно, если вы только начинаете

Франшиза — это готовая система, но даже она требует опыта: в маркетинге, управлении, финансах, переговорах. Если вы запускаете бизнес впервые, логичнее начать мягче — с агентской модели, где не нужно закупать товар, арендовать помещение или нанимать персонал.

Такой формат даёт возможность:

понять, как устроен рынок и продажи,

научиться работать с клиентами,

протестировать разные ниши без риска потерь.

Покупка франшизы — это не просто сделка, а серьёзное партнёрство. И чем внимательнее вы подойдёте к юридическим и практическим деталям, тем спокойнее будет ваш старт. Ведь грамотный договор — это не формальность, а гарантия, что ваш бизнес действительно будет вашим.

