Как проверить контрагента из Китая?

Рост товарооборота между Россией и Китаем еще сильнее обратил внимание российских компаний в сторону китайских производителей.
Если раньше российские компании в основном просто занимались закупкой готовых товаров в Китае, то сейчас идет переориентация в сторону формирования совместных предприятий или запуска производства собственной продукции, используя мощности китайских производителей.
Для российских налогоплательщиков хорошо известен сформированный ВАС РФ принцип «должной осмотрительности» в налоговом аспекте, который является неотъемлемой частью при выборе добросовестного контрагента.
И если при работе с российскими компаниями, компаниями из стран СНГ или ЕАЭС вполне понятен механизм проверки добросовестности контрагентов, то при работе с китайскими поставщиками могут возникнуть сложности ввиду сильного различия как в правовом регулировании, так и в культуре.
Как же обезопасить свою компанию и минимизировать риски при выборе и работе с китайскими компаниями?
1. Проверка регистрационной информации о компании
Основным ресурсом для получения регистрационной информации о компании является 国家企业信用信息公示系统 (National Enterprise Credit Information Publicity System).
Поиск в системе осуществляется по китайскому наименованию компании или ее регистрационному номеру. Кроме общей регистрационной информации, такой как дата регистрации, размер уставного капитала, размер долевого участия, сведения о директоре, филиалах, и т.д., данная система содержит информацию о признаках аномального (отклоняющегося) поведения со стороны компании («серый список компаний»), а также о серьезных нарушениях со стороны компаний («черный список компаний»).
Данный сервис можно назвать аналогом российского ЕГРЮЛ. Однако у данного китайского ресурса есть существенный недостаток в сравнении с российским сервисом: необходимость обязательной регистрации с китайского номера и доступность только с территории материкового Китая.
Кроме национальной системы информации о благонадежности компаний в Китае также действуют региональные реестры субъектов предпринимательской деятельности.
2. Проверка учредительных документов компании
Основным регистрационным документом компаний материковом Китае является Бизнес-лицензия (营业执照), которая включает в себя:
- Единый идентификационный код (统一社会信用代码 unified social credit identifier);
- Дата регистрации (注册日期);
- Наименование компании (名称);
- Организационная форма (主体类型);
- Количество участников (组成形式);
- Разрешенные виды деятельности (经营范围);
- Уполномоченный представитель (经营者);
- Адрес места деятельности (经营场所).
Кроме того, рекомендуем запрашивать у компании:
- Устав;
- Экспортные документы (экспортная лицензия ( 进出口环节许可证));
- Свидетельство о регистрации предприятия в качестве декларанта на таможне (自理报关单位注册登记证明书);
- Таможенные декларации (报关单) про проведенным ранее поставкам;
- Свидетельство о регистрации в налоговом органе (税务登记证).
Важным изменением в правовом регулировании внешнеэкономической деятельности в Китае является то, что с 2022 года было отменено положение об обязательной регистрации китайских компаний, вовлеченных в импортно-экспортную деятельность, в Административном Департаменте Внешней Торговли Государственного Совета.
3. Проверка технической документации и разрешений на товар
Если компания позиционирует себя как международную и заявляет о высоких стандартах управления, то скорее всего у нее должен быть Сертификат соответствия ISO9001.
Кроме того, если компания работает на рынок ЕС, то у нее должен быть Сертификат ЕМС-соответствия. Для российского рынка подтверждение соответствия продукции осуществляется на основании ГОСТ. На определённые виды продукции должны быть протоколы испытаний.
4. Проверка судебных производств и банкротства
Китай имеет несколько ресурсов, на которых можно получить информацию о судебных процессах компаний банкротстве.
Это China Judgement Online, National Enterprise Bankruptcy Information Disclosure Platform.
5. Поиск информации о компании из открытых источников
Немаловажной частью проверки добросовестности контрагента является проверка его информации и репутации через открытые источники. Изучить информацию о компании, ее продукции, а также проверить, является она производителем или дистрибьютором можно через такие торговые площадки как 1688, Alibaba. Через браузер Baidu, а также социальные сети Weibo, WeChat, QQ стоит изучить информацию о репутации учредителей и директора компании.
Важной частью сбора информации о контрагенте является проверка его городского телефона и факса, так как только официальные организации имеют право на получение городского телефона, по которому также можно проверить территорию регистрации данного номера, а также сверить ее с местом регистрации компании.
6. Проверка полномочий лица, подписывающего договор
Если договор подписывается лицом, не уполномоченным быть представителем компании на основании Бизнес-лицензии, необходимо запросить доверенность от компании на данное физическое лицо, которой бы оно уполномочивалось на подписание договоров, а также его китайский ID.
Также крайне важно всегда сверять соответствие данных на печати с данными компании.
7. Проверка через коммерческие сервисы
В Китае существуют аналоги российского сервиса проверки контрагентов (СПАРК, Rusprofile, Контур.Фокус), такие как: 企查查、爱企查, 天眼查, 启信宝, через которые можно получить информацию о контрагенте.
8. Проверка производственных мощностей и их состояния
При работе с крупными партиями или заключением долгосрочных соглашений крайне важно провести «проверку на месте», то есть встретиться с потенциальными китайскими поставщиками, провести инспекцию фабрик и складов, оценить штат сотрудников и состояние производственной линии.
И самое важное правило: китайские компании предоставляя необоснованно большой дисконт на товар, как правило, всегда находят возможность компенсировать свои потери, поэтому, пытаясь получить максимальную скидку, подумайте, за счет чего производитель будет снижать себестоимость.
Будем рады ответить на ваши вопросы по данной тематике.
