Как проверить контрагента из Китая?

Рост товарооборота между Россией и Китаем еще сильнее обратил внимание российских компаний в сторону китайских производителей.

Если раньше российские компании в основном просто занимались закупкой готовых товаров в Китае, то сейчас идет переориентация в сторону формирования совместных предприятий или запуска производства собственной продукции, используя мощности китайских производителей.

Для российских налогоплательщиков хорошо известен сформированный ВАС РФ принцип «должной осмотрительности» в налоговом аспекте, который является неотъемлемой частью при выборе добросовестного контрагента.

И если при работе с российскими компаниями, компаниями из стран СНГ или ЕАЭС вполне понятен механизм проверки добросовестности контрагентов, то при работе с китайскими поставщиками могут возникнуть сложности ввиду сильного различия как в правовом регулировании, так и в культуре.