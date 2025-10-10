Как мы взыскали с транспортной компании убытки за потерянный товар из Китая

На примере реального кейса рассказываем, что необходимо предпринять покупателю в случае утраты товара, заказанного в другой стране КАРГО-доставкой.

Многие предприниматели ведут бизнес с Китаем — закупают на таких площадках, как Taobao.com, Alibaba.com, 1688.com и др. товар и отправляют в Россию для перепродажи.

$192 млрд Товарооборот России и Китая по итогам 2022 г. (источник РБК).

Когда речь идет о небольших партиях (вплоть до $1 млн), то о вопросах страхования товара, объявления стоимости при перевозке часто никто не задумывается, а в случае его утери это чистый убыток компании-покупателя.

В нашем деле Клиент столкнулся с такой ситуацией, но нам удалось привлечь к ответственности транспортную компанию и взыскать в полном объеме убытки за утерянный товар.

Содержание

Суть спора

Рассмотрение дела в арбитражном суде

Заключение

🔎 Суть спора.

К нам обратился индивидуальный предприниматель в связи с утратой товара (фурнитуры), заказанного и оплаченного на сайте Taobao.com. Расчеты были произведены в китайских юанях (¥).

После оплаты товар был передан для доставки российской компании-перевозчику, однако в процессе доставки был утрачен. Застрахован товар не был, стоимость не объявлялась.

Первым делом мы обратились к транспортной компании с требованием о составлении акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей (форма № ТОРГ-2).

Данный документ служит доказательством утраты товара.

⌛ Медлить было нельзя, так как срок исковой давности для требований, вытекающих из договора транспортной экспедиции, составляет 1 (один) год. Федеральный закон от 30.06.2003 № 87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности».

📃 Мы обратились к компании-экспедитору с претензией для соблюдения досудебного порядка урегулирования спора, установленного ч. 5 ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Перевозчик оставил претензию без ответа.

Тогда мы приняли решение об обращении в государственный арбитражный суд с исковыми требованиями о взыскании убытков.

🏛 Судебное разбирательство

⚖ Подсудность для данной категории дел является исключительной и определяется в соответствии со ст. 38 АПК РФ. Иск предъявляется по месту нахождения перевозчика.

💴 Цена иска в рассматриваемом деле определялась в рублях по официальному курсу Банка России исходя из стоимости груза на дату платежа.

Результатом рассмотрения дела было удовлетворение наших требований в полном объеме к транспортной компании:

Мы взыскали денежные средства с транспортной компании в полном объеме, а также судебные расходы.

С учетом курсовой разницы нашему Клиенту даже удалось получить сумму чуть больше с компании-перевозчика.

Заключение

В данной статье мы рассмотрели судебный кейс защиты прав покупателя оптовых товаров в Китае. Наши рекомендации по юридической части ведения товарного бизнеса с Китаем следующие:

страхуйте крупные партии поставляемых товаров, соблюдайте все требования и составляйте документы;

объявляйте стоимость товара при доставке (когда это рентабельно).

Если с вами произошла подобная ситуация и возник спор о том, кто должен нести ответственность за утрату товара, не стоит сразу считать это убытком.

Механизмы защиты прав в судебном порядке позволят добиться справедливого решения.