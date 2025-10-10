Как мы взыскали с транспортной компании убытки за потерянный товар из Китая
Многие предприниматели ведут бизнес с Китаем — закупают на таких площадках, как Taobao.com, Alibaba.com, 1688.com и др. товар и отправляют в Россию для перепродажи.
$192 млрд Товарооборот России и Китая по итогам 2022 г. (источник РБК).
Когда речь идет о небольших партиях (вплоть до $1 млн), то о вопросах страхования товара, объявления стоимости при перевозке часто никто не задумывается, а в случае его утери это чистый убыток компании-покупателя.
В нашем деле Клиент столкнулся с такой ситуацией, но нам удалось привлечь к ответственности транспортную компанию и взыскать в полном объеме убытки за утерянный товар.
Содержание
Суть спора
Рассмотрение дела в арбитражном суде
Заключение
🔎 Суть спора.
К нам обратился индивидуальный предприниматель в связи с утратой товара (фурнитуры), заказанного и оплаченного на сайте Taobao.com. Расчеты были произведены в китайских юанях (¥).
После оплаты товар был передан для доставки российской компании-перевозчику, однако в процессе доставки был утрачен. Застрахован товар не был, стоимость не объявлялась.
Первым делом мы обратились к транспортной компании с требованием о составлении акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей (форма № ТОРГ-2).
Данный документ служит доказательством утраты товара.
⌛ Медлить было нельзя, так как срок исковой давности для требований, вытекающих из договора транспортной экспедиции, составляет 1 (один) год. Федеральный закон от 30.06.2003 № 87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности».
📃 Мы обратились к компании-экспедитору с претензией для соблюдения досудебного порядка урегулирования спора, установленного ч. 5 ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Перевозчик оставил претензию без ответа.
Тогда мы приняли решение об обращении в государственный арбитражный суд с исковыми требованиями о взыскании убытков.
🏛 Судебное разбирательство
⚖ Подсудность для данной категории дел является исключительной и определяется в соответствии со ст. 38 АПК РФ. Иск предъявляется по месту нахождения перевозчика.
💴 Цена иска в рассматриваемом деле определялась в рублях по официальному курсу Банка России исходя из стоимости груза на дату платежа.
Результатом рассмотрения дела было удовлетворение наших требований в полном объеме к транспортной компании:
Мы взыскали денежные средства с транспортной компании в полном объеме, а также судебные расходы.
С учетом курсовой разницы нашему Клиенту даже удалось получить сумму чуть больше с компании-перевозчика.
Заключение
В данной статье мы рассмотрели судебный кейс защиты прав покупателя оптовых товаров в Китае. Наши рекомендации по юридической части ведения товарного бизнеса с Китаем следующие:
страхуйте крупные партии поставляемых товаров, соблюдайте все требования и составляйте документы;
объявляйте стоимость товара при доставке (когда это рентабельно).
Если с вами произошла подобная ситуация и возник спор о том, кто должен нести ответственность за утрату товара, не стоит сразу считать это убытком.
Механизмы защиты прав в судебном порядке позволят добиться справедливого решения.
