Конец карго — только белый ввоз: миф или неизбежная реальность?

Введение

Рост доли маркетплейсов и все большая популяризация e-commerce, а также введение Китаем безвизового режима для россиян, все сильнее усиливает интерес как со стороны действующих, так и будущих предпринимателей к закупке товаров напрямую из Китая.

Существует множество способов поиска потенциальных поставщиков: от использования сайтов Alibaba.com, 1688, приложений 淘宝 (Таобао) и 拼多多 (Pinduoduo), до посещения масштабных экспортно-импортных или специализированных, узкопрофильных выставок в Китае и совершения бизнес-миссий непосредственно на китайские производства.

Поиск потенциального поставщика – это только первый этап, за которым должны следовать:

Проведение проверки контрагента (Due Diligence);

Заключение договора;

Оплата и поставка товара.

Проверка китайского контрагента является необходимым этапом перед тем, как произвести оплату за товар, если вы хотите избежать рисков мошенничества и поставки некачественной продукции.

Между тем, даже проведенный предварительно Due Diligence не является абсолютной гарантией от того, что впоследствии вы не столкнетесь с такими проблемами как:

Поставленный товар отличается от заказанного товара, то есть поставлен товар более низкого качества и (или) с отличающимися техническими характеристиками, другой модели или комплектации;

Наличие брака в поставленной продукции;

Недопоставка товара, то есть поставка товара в меньшем количестве или неполной комплектации;

Порча/потеря товара при транспортировке;

Отказ китайского контрагента отгружать товар и выдвижение требований о внесении дополнительной платы за поставку товара.

Варианты урегулирования возникших проблем зависят от ряда факторов, а именно: