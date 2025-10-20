Конец карго — только белый ввоз: миф или неизбежная реальность?

Содержание
Введение
Рост доли маркетплейсов и все большая популяризация e-commerce, а также введение Китаем безвизового режима для россиян, все сильнее усиливает интерес как со стороны действующих, так и будущих предпринимателей к закупке товаров напрямую из Китая.
Существует множество способов поиска потенциальных поставщиков: от использования сайтов Alibaba.com, 1688, приложений 淘宝 (Таобао) и 拼多多 (Pinduoduo), до посещения масштабных экспортно-импортных или специализированных, узкопрофильных выставок в Китае и совершения бизнес-миссий непосредственно на китайские производства.
Поиск потенциального поставщика – это только первый этап, за которым должны следовать:
Проведение проверки контрагента (Due Diligence);
Заключение договора;
Оплата и поставка товара.
Проверка китайского контрагента является необходимым этапом перед тем, как произвести оплату за товар, если вы хотите избежать рисков мошенничества и поставки некачественной продукции.
Между тем, даже проведенный предварительно Due Diligence не является абсолютной гарантией от того, что впоследствии вы не столкнетесь с такими проблемами как:
Поставленный товар отличается от заказанного товара, то есть поставлен товар более низкого качества и (или) с отличающимися техническими характеристиками, другой модели или комплектации;
Наличие брака в поставленной продукции;
Недопоставка товара, то есть поставка товара в меньшем количестве или неполной комплектации;
Порча/потеря товара при транспортировке;
Отказ китайского контрагента отгружать товар и выдвижение требований о внесении дополнительной платы за поставку товара.
Варианты урегулирования возникших проблем зависят от ряда факторов, а именно:
Сотрудничество было напрямую с китайским производителем или поставка товара осуществлялась через посредников;
Был ли заключен официальный договор на поставку товаров;
Как осуществлялась доставка: карго (то есть «серый ввоз», без официального таможенного оформления) или официальный импорт товара в РФ, с прохождением таможенного оформления и уплатой таможенных платежей;
Была ли оформлена страховка на груз и в каком объеме.
Зачастую, малый и средний бизнес (как ООО, так и ИП) закупают товар из Китая не напрямую, а через агентов/посредников, что может быть обусловлено либо небольшими объемами закупок, либо опасениями работы с китайскими производителями напрямую, в том числе из-за незнания китайского языка.
При этом закупка товаров у китайских производителей через посредников, агентов также может быть как «белой», то есть официальной, так и «серой».
«Серая» доставка – это карго. Впервые слыша слово «карго», не все понимают, что подразумевается под данным понятием, применительно к доставкам из Китая в Россию.
Карго-доставка – это когда вы договариваетесь с агентом, посредником о том, что он до согласованного с вами места доставит выбранный вами товар. При этом с данным агентом вы никак юридически не оформляете свои взаимоотношения, так как карго-доставка осуществляется в обход правил таможенного контроля, то есть с нарушением правовых норм, и не может быть юридически оформлена.
Для покупателя данная сделка с посредником является высоко рискованной по ряду причин.
Во-первых, если оплата за товар будет проведена, но товар не будет поставлен или будет поврежден в процессе транспортировки, а посредник откажется возвращать перечисленные вами деньги, то взыскать причинённый ущерб в судебном порядке не просто.
Во-вторых, при карго-доставке отсутствуют документы, подтверждающие прохождение процедур таможенного контроля, уплаты таможенных пошлин, прохождение процедур подтверждения соответствия продукции требованиям качества (если такие требуются на данный товар). В случае, если товар подлежит обязательной маркировке в системе «Честный знак», маркировка также будет отсутствовать.
Соответственно, если вы хотите продавать товары через маркетплейсы, то необходимо учитывать, что при доставке товаров карго необходимый, официальный пакет документов будет отсутствовать.
Таким образом, доставка-карго – это:
Отсутствие документов на товар, включая таможенную документацию, товарные и транспортные накладные, декларацию соответствия, сертификаты качества.
Отсутствие четких сроков доставки товара и ответственности за нарушение согласованных с посредником сроков доставки.
Невозможность проведения официальной оплаты со счета компании за поставку товара. Если сделка крупная, то компании необходимо вывести со счетов крупную сумму денег, что привлечет внимание со стороны налоговых органов и может повлечь блокировку счетов по закону № 115-ФЗ.
В случае, если агент работает в «белую» и осуществляет официальной экспорт товаров из Китая в РФ, покупатель должен заключить с данным агентом договор на данный вид услуг, которым будут закреплены права и обязанности обеих сторон, а также ответственность за нарушение обязательств.
Кроме того, при официальной доставке из Китая груз также подлежит полному страхованию, что дополнительно защищает покупателя от рисков порчи или утраты товара в процессе транспортировки.
Кроме «серой» и «белой» доставки товаров из Китая через посредников, также возможна ситуация, когда лицо, выступающее условным посредником между покупателем в РФ и китайскими компаниями, ввозит в «серую» товар на свою компанию и, впоследствии, перепродает покупателю на территории РФ. То есть для покупателя товаров – это будет сделка купли-продажи между двумя российскими хозяйствующими субъектами. Между тем, фактическое приобретение у российского лица товаров, ввезенных на территорию РФ нелегально, не снимает с покупателя ответственности.
Данный вывод подтверждается, в частности, решением Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-267316/22, которым признанно законным решение таможенного органа о привлечении ООО «МАРКЕТПЛЕЙС» к солидарной ответственности за неуплату таможенных пошлин, в связи с тем, что данное ООО приобрело на территории РФ товары, незаконно перемещенные через таможенную границу ЕАЭС. В последствие Верховный Суд Российской Федерации признал законным выводы Арбитражного суда города Москвы по данному делу.
Кроме того, работа с карго – это риск привлечения к ответственности за нарушение валютного законодательства, риск привлечения к налоговой ответственности (в случае продажи товаров без регистрации ИП), а также риск привлечения к административной и уголовной ответственности.
Вопрос необходимости обеления онлайн торговли и борьбы с незаконно ввезенными на территорию РФ товарами все чаще транслируется как Президентом РФ, так и таможенными органами. В частности, Федеральная таможенная служба России (ФТС) заявила о начале разработки механизма взаимодействия ФТС и маркетплейсов для борьбы с незаконно ввезенными товарами.
Будем рады ответить на ваши вопросы по данной тематике.
Наталия Субботина
Партнер, руководитель практики китайского права
Антон Филогин
Партнер, адвокат, руководитель практики разрешения споров
