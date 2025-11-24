Внебанкротная субсидиарная ответственность — 2025⁠⁠

Внебанкротная субсидиарная ответственность — возможность взыскивать долги с контролирующих должника лиц («КДЛ») даже при отсутствии формальной процедуры банкротства.
Контролирующие должника лица — лицо, которое имело возможность давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять действия должника, в том числе по совершению сделок и определению их условий.
Практика внебанкротной субсидиарки активно развивалась в 2024 году. Ее стали применять в отношении контролирующих лиц компаний, исключенных из ЕГРЮЛ в административном порядке.
Согласно ст. 61.11 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», КДЛ несут субсидиарную ответственность, если их действия привели к невозможности погашения долгов.
Закон устанавливает презумпции, упрощающие доказывание вины КДЛ, например, при отсутствии документов бухучета или сокрытии активов. Однако ключевым условием остается установление причинно-следственной связи между действиями КДЛ и ущербом для кредиторов.
Основания для привлечения ко внебанкротной субсидиарной ответственности
Вне рамок дела о банкротстве КДЛ могут быть привлечены к субсидиарной ответственности по следующим основаниям:
Общество исключено из ЕГРЮЛ (п. 3.1 ст. 3 ФЗ об ООО, ст. 53.1 ГК РФ);
В отношении общества прекращена процедура банкротства в связи с отсутствием источников финансирования (на стадии проверки обоснованности заявления о признании банкротом). Пункт 31 постановления пленума ВС РФ № 53 от 21.12.2017 — подается заявление, кредитор заявляет о неготовности финансирования, суд прекращает, кредитор идет с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности.
В случае прекращения процедуры банкротства Должника в связи с отсутствием финансирования (ст. 57 ЗоБ).
После завершения процедуры конкурсного производства (ст. 61.19 ЗоБ) — если после ее завершения стали известны основания для привлечения к субсидиарной ответственности, которые не были и не могли быть известны в период проведения процедуры конкурсного производства.
Позиции Верховного Суда РФ по внебанкротной субсидиарной ответственности 2025
В 2025 году Верховный Суд РФ продолжил формирование единой судебной практики, уточняя критерии привлечения к ответственности и балансируя между защитой интересов кредиторов и предотвращением злоупотреблений.
Дело о банкротстве ООО «Станкопоставка»
Процедура банкротства компании была прекращена в связи с отсутствием финансирования.
Общество было исключено из ЕГРЮЛ в административном порядке.
В деле № А40-113828/2023 ВС РФ (Определение № 305-ЭС24-22290 от 21.02.2025) разъяснил порядок распределения бремени доказывания.
КДЛ обязан активно доказывать свои возражения и добросовестность под угрозой принятия решения не в его пользу.
Передача управление компании номиналам, непредставление отчетности и нераскрытие информации в ходе судебного спора является недобросовестным поведением КДЛ.
Выводы
В 2025 году внебанкротная субсидиарная ответственность остается гибким и удобным инструментом для дополнительной защиты прав кредиторов.
Тенденции указывают на движение к более справедливой и предсказуемой практике, где кредиторы могут привлечь к ответственности недобросовестных директоров и бенефициаров бизнеса.
