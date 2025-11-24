Внебанкротная субсидиарная ответственность — 2025⁠⁠

Внебанкротная субсидиарная ответственность — возможность взыскивать долги с контролирующих должника лиц («КДЛ») даже при отсутствии формальной процедуры банкротства.

Контролирующие должника лица — лицо, которое имело возможность давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять действия должника, в том числе по совершению сделок и определению их условий.

Практика внебанкротной субсидиарки активно развивалась в 2024 году. Ее стали применять в отношении контролирующих лиц компаний, исключенных из ЕГРЮЛ в административном порядке.

Согласно ст. 61.11 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», КДЛ несут субсидиарную ответственность, если их действия привели к невозможности погашения долгов.

Закон устанавливает презумпции, упрощающие доказывание вины КДЛ, например, при отсутствии документов бухучета или сокрытии активов. Однако ключевым условием остается установление причинно-следственной связи между действиями КДЛ и ущербом для кредиторов.