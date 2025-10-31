Криптовалюта в России.Чего ждать до конца 2025 года?

Прогноз цены биткоина на конец 2025 года:

Аналитики предоставляют оптимистичные прогнозы для биткоина. Консервативные оценки находятся в диапазоне $117.900–$133.300, однако большинство крупных инвесторов предсказывают более высокие уровни. Майкл Сейлор из MicroStrategy ожидает $150.000 к концу 2025 года, ссылаясь на консенсус аналитиков своей компании и позитивные макроэкономические факторы. Роберт Кийосаки прогнозирует диапазон $150.000–$200.000, а VanEck поддерживает предсказание $180.000. Энтони Скарамуччи из SkyBridge Capital предсказывает $170,000.​

Эти прогнозы подкреплены несколькими ключевыми факторами: принятием SEC токенизированных ценных бумаг, одобрением стейблкоинов Казначейством США, снижением волатильности и растущим институциональным участием. Черный лебедь в виде геополитических конфликтов или внезапного усиления санкций мог бы изменить траекторию, но текущий импульс остается бычьим.​