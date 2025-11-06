Может ли биткоин рухнуть до $50 000 или нас ждут новые максимумы? Реальный взгляд на 2025 год

Почему вообще говорят про падение биткоина до $50 000?

Да, такие сценарии звучат громко — но давайте разберёмся, откуда ноги растут.

Пессимисты строят прогнозы на базе возможных шоков:

— резкое ужесточение политики ФРС

— глобальный кризис ликвидности

— сильные регулярные удары по криптоиндустрии.

В теории, если всё это совпадёт в один момент — биткоин действительно может просесть до $70 000–90 000.

Некоторые аналитики даже упоминают $50 000, но это уровень из разряда «чёрного лебедя»: почти нереально, но технически возможно.

На практике для такого падения нужно, чтобы рынок одновременно ударили паника, кризис ликвидности и жёсткое регулирование. Пока ничего подобного не наблюдается.

Иными словами, шанс увидеть $50 000 есть, но примерно такой же, как выиграть джекпот в лотерею во время землетрясения.