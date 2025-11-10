ЦОК ОК 11.11 Общ Мобильная
Верховный суд защитил экс-администратора криптобиржи WEX от двойного взыскания: прецедент для криптоиндустрии

Может ли с человека взыскать один и тот же ущерб дважды — по уголовному и гражданскому делу? Теперь уже точно нет. Верховный суд поставил точку в громком деле экс-администратора биржи WEX, и это решение может стать важным прецедентом для всей криптовалютной отрасли в России.

Что произошло

Верховный суд РФ отменил взыскание 18,2 млрд рублей с бывшего системного администратора криптобиржи WEX — Алексея Иванова (ранее известного как Алексей Билюченко).

Причина — нарушение принципа res judicata (единожды рассмотренного спора):

Один и тот же спор между теми же сторонами не может рассматриваться повторно, если он уже был разрешён судом.

Как развивалось дело

- В сентябре 2023 года Иванов был осуждён по уголовному делу о растрате криптовалютных активов WEX на сумму, эквивалентную 3,1 млрд рублей.

- Суд признал его виновным и назначил наказание — 3,5 года лишения свободы.

- В рамках этого же дела суд уже взыскал ущерб.

Однако позже компания World Exchange Services Pte. Ltd. (связанная с бизнесменом Константином Малофеевым) подала ещё один иск — на 18,2 млрд рублей.

Основанием стало то, что стоимость похищенных активов якобы выросла, и теперь убыток нужно пересчитать по новым ценам.

Решение Верховного суда

Верховный суд РФ отменил решения трёх нижестоящих судов, которые ранее поддержали иск компании.

Главный аргумент:

Спор между сторонами уже был полностью разрешён в рамках уголовного дела, а повторное взыскание того же ущерба нарушает принципы процессуального законодательства.

Таким образом, производство по гражданскому делу прекращено, а сумма взыскания с Иванова остаётся только в рамках первоначального решения.

Почему это важно:

Это решение — прецедент для криптосферы и юриспруденции в целом.

Верховный суд фактически подтвердил, что:

- двойное взыскание за один и тот же ущерб недопустимо.

- оценка стоимости криптоактивов должна фиксироваться в момент преступления, а не меняться постфактум.

- гражданские и уголовные дела не могут дублировать требования по одному и тому же эпизоду.

Реакция сообщества:

Решение активно обсуждается в юридических и криптовалютных кругах.

Юристы называют его «логичным шагом» и «важным сигналом для будущих дел, где фигурируют цифровые активы».

Для рынка криптовалют в России это решение стало первым значимым примером, когда Верховный суд применил классические процессуальные принципы к делу, связанному с цифровыми активами.

А как вы думаете, на что этот прецедент может повлиять в будущем? Пишите в комментариях

