Верховный суд защитил экс-администратора криптобиржи WEX от двойного взыскания: прецедент для криптоиндустрии

Как развивалось дело

- В сентябре 2023 года Иванов был осуждён по уголовному делу о растрате криптовалютных активов WEX на сумму, эквивалентную 3,1 млрд рублей.

- Суд признал его виновным и назначил наказание — 3,5 года лишения свободы.

- В рамках этого же дела суд уже взыскал ущерб.

Однако позже компания World Exchange Services Pte. Ltd. (связанная с бизнесменом Константином Малофеевым) подала ещё один иск — на 18,2 млрд рублей.

Основанием стало то, что стоимость похищенных активов якобы выросла, и теперь убыток нужно пересчитать по новым ценам.