Верховный суд защитил экс-администратора криптобиржи WEX от двойного взыскания: прецедент для криптоиндустрии

Что произошло
Верховный суд РФ отменил взыскание 18,2 млрд рублей с бывшего системного администратора криптобиржи WEX — Алексея Иванова (ранее известного как Алексей Билюченко).
Причина — нарушение принципа res judicata (единожды рассмотренного спора):
Один и тот же спор между теми же сторонами не может рассматриваться повторно, если он уже был разрешён судом.
Как развивалось дело
- В сентябре 2023 года Иванов был осуждён по уголовному делу о растрате криптовалютных активов WEX на сумму, эквивалентную 3,1 млрд рублей.
- Суд признал его виновным и назначил наказание — 3,5 года лишения свободы.
- В рамках этого же дела суд уже взыскал ущерб.
Однако позже компания World Exchange Services Pte. Ltd. (связанная с бизнесменом Константином Малофеевым) подала ещё один иск — на 18,2 млрд рублей.
Основанием стало то, что стоимость похищенных активов якобы выросла, и теперь убыток нужно пересчитать по новым ценам.
Решение Верховного суда
Верховный суд РФ отменил решения трёх нижестоящих судов, которые ранее поддержали иск компании.
Главный аргумент:
Спор между сторонами уже был полностью разрешён в рамках уголовного дела, а повторное взыскание того же ущерба нарушает принципы процессуального законодательства.
Таким образом, производство по гражданскому делу прекращено, а сумма взыскания с Иванова остаётся только в рамках первоначального решения.
Почему это важно:
Это решение — прецедент для криптосферы и юриспруденции в целом.
Верховный суд фактически подтвердил, что:
- двойное взыскание за один и тот же ущерб недопустимо.
- оценка стоимости криптоактивов должна фиксироваться в момент преступления, а не меняться постфактум.
- гражданские и уголовные дела не могут дублировать требования по одному и тому же эпизоду.
Реакция сообщества:
Решение активно обсуждается в юридических и криптовалютных кругах.
Юристы называют его «логичным шагом» и «важным сигналом для будущих дел, где фигурируют цифровые активы».
Для рынка криптовалют в России это решение стало первым значимым примером, когда Верховный суд применил классические процессуальные принципы к делу, связанному с цифровыми активами.
