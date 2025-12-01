SEC прекратила апелляцию по делу Ripple Labs и влияние на рынок

Ситуация с криптоактивами в России и смягчение регуляций

В России Банк России обнародовал данные, что 62% криптоактивов граждан приходится на биткоин, что составляет около 597 млрд рублей. Эта статистика подчеркивает лидерство BTC на рынке и высокую заинтересованность россиян в цифровом золоте. Более того, с 2026 года планируется снять запрет на инвестиции инвестиционных фондов в криптовалюту. Это решение может стимулировать приток институциональных инвестиций в российский крипторынок и способствовать его развитию.

Эти события в совокупности создают позитивный фон для рынка криптовалют, снижая неопределенности и расширяя возможности для инвесторов и проектов по всему миру и в России в частности. Они также подчеркивают важность регулирования как фактора стабилизации и роста цифровых активов.

