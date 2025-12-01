SEC прекратила апелляцию по делу Ripple Labs и влияние на рынок

Судебный процесс, который сильно волновал инвесторов и участников рынка, теперь перешел на новую фазу, направленную на стабилизацию положения Ripple и XRP.
Партнерство Trump Media и Crypto,com для запуска ETF Truth.Fi
Еще одной знаковой новостью стала инициатива Trump Media в сотрудничестве с Crypto,com по запуску биржевого фонда ETF под брендом Truth.Fi. Эта заявка сигнализирует о растущем интересе больших финансовых и медийных игроков к криптовалютному рынку и особенно к новым инвестиционным инструментам, облегчающим доступ к цифровым активам. ETF, как один из наиболее популярных способов вложений, может привлечь дополнительный поток капитала и повысить доверие институциональных инвесторов.
Canary Capital подала заявку на ETF по Sui
В дополнение к проекту Trump Media, компания Canary Capital подала заявку на запуск ETF, связанного с криптовалютой Sui — новейшей платформой в экосистеме Web3. Этот шаг отражает растущую популярность новых блокчейн-проектов и расширение инвестиционных продуктов, предлагаемых рынку. Одобрение такой заявки может значительно повысить ликвидность и узнаваемость Sui среди инвесторов.
Ситуация с криптоактивами в России и смягчение регуляций
В России Банк России обнародовал данные, что 62% криптоактивов граждан приходится на биткоин, что составляет около 597 млрд рублей. Эта статистика подчеркивает лидерство BTC на рынке и высокую заинтересованность россиян в цифровом золоте. Более того, с 2026 года планируется снять запрет на инвестиции инвестиционных фондов в криптовалюту. Это решение может стимулировать приток институциональных инвестиций в российский крипторынок и способствовать его развитию.
Эти события в совокупности создают позитивный фон для рынка криптовалют, снижая неопределенности и расширяя возможности для инвесторов и проектов по всему миру и в России в частности. Они также подчеркивают важность регулирования как фактора стабилизации и роста цифровых активов.
