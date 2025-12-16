📆 Декабрьский чек-лист бухгалтера: как завершить год без стресса

В какой день выдать декабрьскую зарплату, отправить уведомление и заплатить НДФЛ. Чек-лист бухгалтера.

Наступил последний месяц уходящего года, и самое время собраться с мыслями и составить четкий план действий. Чтобы встреча Нового года прошла без тревог и неожиданностей, давайте рассмотрим, что нужно успеть сделать в декабре 2025 года.

Чек-лист бухгалтера в декабре 2025 года

💰 Выплата заработной платы:Если срок выплаты зарплаты в вашей компании установлен на 12 декабря или позднее, то зарплату за декабрь придется выдавать уже после новогодних каникул, в январе 2026 года.А вот если зарплата предусмотрена 30 декабря, а сотрудник трудится 31 декабря, то деньги должны поступить именно 30 декабря, даже если человек продолжает работать на следующий день. Эти разъяснения подтверждает онлайн-сервис «Онлайнинспекция».

📌 Какие шаги предпринять в декабре:

💲 Начислить зарплату за декабрь, включая аванс и основную часть, до 31 декабря.

💳 Выдать зарплату сотрудникам до 30 декабря, если дата выплаты установлена с 1 по 11 декабря.

💴 Подать уведомление и оплатить НДФЛ за декабрь – крайний срок подачи и уплаты 30 декабря. Используем код периода 34/13.

📃 Подготовить графики отпусков на 2026 год до 17 декабря 2025 года.

📄 Отчетность и дополнительные мероприятия:

😱 Проверьте даты уведомлений по НДФЛ: За ноябрь – до 3 декабря; За первую половину декабря – до 25 декабря; За последнюю неделю декабря – до 30 декабря.

📌 Помните, что последние рабочие дни декабря – это важный этап для своевременной подготовки документов и платежей.

Готовимся к началу следующего года:

💼 Январь и февраль 2026 года принесут нам:

📁 Сдать форму РСВ за четвертый квартал 2025 года – крайний срок 26 января 2026 года.

💻 Перечислить страховые взносы за декабрь 2025 года – крайний срок 28 января 2026 года.

📇 Отправить отчет 6-НДФЛ за весь 2025 год – крайний срок 25 февраля 2026 года.

Финальные рекомендации:

🗣 Не забудьте напомнить руководству и сотрудникам о сроках утверждения графика отпусков на будущий год.

🕒 Установите себе напоминания о сдаче обязательных уведомлений по НДФЛ.

🔑 Последние рабочие дни года – это идеальное время для завершения годовой отчетности.

Собирая все важные дела в одно целое, вы избежите путаницы и будете уверены в своем профессиональном успехе.

🙌 Желаю удачи в завершении года и спокойных праздничных каникул!