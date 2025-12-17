Автоматизированная УСН: ваш надежный помощник в учете или нет?

Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН) стала настоящим спасением для бизнеса на УСН, стремящегося сократить административную нагрузку и минимизировать риски ошибок в ведении налоговой отчетности. Это решение особенно актуально для малого и среднего предпринимательства, которое часто сталкивается с необходимостью балансировать между развитием бизнеса и соблюдением налоговых норм.
Как же работает АУСН?
Организациям, выбравшим этот режим, предоставлена возможность выбора способа ведения бухгалтерского учета: полного или упрощенного. Для индивидуальных предпринимателей ведение бух.учета вообще необязательно, что значительно облегчает жизнь предпринимателям, работающим самостоятельно.
Однако наиболее важным преимуществом является автоматизация процесса учета доходов и расходов прямо в личном кабинете налогоплательщика. Это значит, что вся необходимая информация собирается централизованно, что снижает риск ошибок и ускоряет процесс подготовки отчетов.
Практическое использование АУСН
Если вы на УСН и ваш доход составил в 2025 году больше 20 млн. но ещё не 60 млн. руб, то переход на УСН позволит в 2026 году не быть плательщиком НДС. Также важный нюанс, что не нужно платить страховые взносы на сотрудников т.е. есть реальная возможность обелить ваш бизнес в 2026 году. Выгодно и тем компаниям на УСН, у которых нет деятельности. Страховые взносы за директора платить не нужно. Один из главных плюсов режима заключается в возможности делегирования учета ряда операций через маркетплейсы. Особенно удобно это для тех компаний, чья деятельность связана с электронной коммерцией, поскольку оператор площадки берет на себя обязанность передачи необходимых сведений налоговикам.
Также важно отметить, что начиная с 2025 года введено нововведение: теперь разрешается вносить расходы непосредственно в личный кабинет налогоплательщика, что раньше было доступно лишь для фиксации доходов.
Конечно, есть и минусы о которых мы поговорим в следующий раз.
Заключение
Использование АУСН — это не просто облегчение жизни предпринимателя, но и мощный инструмент оптимизации бизнес-процессов. Она помогает сосредоточиться на развитии своего дела, оставляя рутинные процедуры в прошлом. Ваш успех начинается именно там, где заканчивается бумажная волокита!
