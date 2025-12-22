Запрещенные расходы при упрощенной системе налогообложения (УСН): что категорически нельзя учитывать в 2026 году?

Итог

Правильное применение установленных законом правил позволит вам избежать ошибок и претензий со стороны контролирующих органов.

Всегда консультируйтесь с профессиональными бухгалтерами и внимательно относитесь к каждому виду расходов, особенно новым видам, появившимся благодаря последним изменениям налогового законодательства.

Помните, грамотный подход к ведению бухгалтерского учёта обеспечивает уверенность в завтрашнем дне и снижает налоговые риски!