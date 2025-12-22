Запрещенные расходы при упрощенной системе налогообложения (УСН): что категорически нельзя учитывать в 2026 году?

Организации и индивидуальные предприниматели, работающие на УСН, обязаны соблюдать строгие ограничения по учету расходов. Эти ограничения помогают поддерживать справедливость налоговых обязательств и предотвратить злоупотребления.
Давайте разберёмся, какие именно расходы не подлежат учёту на УСН.
Категории расходов, запрещённых к включению в налоговый расчёт:
Расходы, перечисленные ниже, хотя и указаны в главе 25 Налогового кодекса РФ, категорически не допускаются к учёту на упрощённом режиме:
Отрицательные курсовые разницы: они прямо запрещены для признания на УСН.
Резервные фонды любого типа, будь то резерв по сомнительным долгам, запас на ремонт оборудования или отпускные выплаты работников.
Важные моменты при оценке расходов:
Чтобы грамотно оценить возможность включения конкретного вида расходов в налогооблагаемую базу, следуйте следующим рекомендациям:
Проверяйте, указан ли ваш расход в специально утверждённом списке для организаций на упрощённой системе (подпункты 1-44 пункта 1 статьи 346.16 НК РФ):
Если указано, убедитесь, соблюдены ли специальные условия признания, такие как нормирование расходов.
Если указанного расхода нет в данном перечне, посмотрите, присутствует ли он в статье 270 НК РФ.
Если рассматриваемый вид расходов не упомянут ни там, ни тут, обратитесь к пункту 1 статьи 252 НК РФ, проверяя выполнение общих условий признания расходов.
После подтверждения соответствия общему критерию, изучите конкретные положения главы 25 НК РФ относительно интересующего вас вида расходов.
Например:
страховые взносы, оплаченные единовременно, распределяются равными частями на протяжении всего периода действия страхового договора;
представительские расходы ограничиваются определёнными нормами;
отдельные виды компенсаций требуют дополнительного согласования с локальным нормативным актом вашей организации или договором.
Только убедившись, что все вышеуказанные условия выполнены, можно законно отнести этот расход к категории учтённых.
Итог
Правильное применение установленных законом правил позволит вам избежать ошибок и претензий со стороны контролирующих органов.
Всегда консультируйтесь с профессиональными бухгалтерами и внимательно относитесь к каждому виду расходов, особенно новым видам, появившимся благодаря последним изменениям налогового законодательства.
Помните, грамотный подход к ведению бухгалтерского учёта обеспечивает уверенность в завтрашнем дне и снижает налоговые риски!
