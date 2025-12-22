8065 ОК Налоговая реформа Мобильный
Наталия Юкляевская
УСН

Запрещенные расходы при упрощенной системе налогообложения (УСН): что категорически нельзя учитывать в 2026 году?

Правильное применение установленных законом правил позволит вам избежать ошибок и претензий со стороны контролирующих органов.

Организации и индивидуальные предприниматели, работающие на УСН, обязаны соблюдать строгие ограничения по учету расходов. Эти ограничения помогают поддерживать справедливость налоговых обязательств и предотвратить злоупотребления.

Давайте разберёмся, какие именно расходы не подлежат учёту на УСН.

Категории расходов, запрещённых к включению в налоговый расчёт:

Расходы, перечисленные ниже, хотя и указаны в главе 25 Налогового кодекса РФ, категорически не допускаются к учёту на упрощённом режиме:

  • Отрицательные курсовые разницы: они прямо запрещены для признания на УСН.

  • Резервные фонды любого типа, будь то резерв по сомнительным долгам, запас на ремонт оборудования или отпускные выплаты работников.

Важные моменты при оценке расходов:

Чтобы грамотно оценить возможность включения конкретного вида расходов в налогооблагаемую базу, следуйте следующим рекомендациям:

  1. Проверяйте, указан ли ваш расход в специально утверждённом списке для организаций на упрощённой системе (подпункты 1-44 пункта 1 статьи 346.16 НК РФ):

    • Если указано, убедитесь, соблюдены ли специальные условия признания, такие как нормирование расходов.

    • Если указанного расхода нет в данном перечне, посмотрите, присутствует ли он в статье 270 НК РФ.

  2. Если рассматриваемый вид расходов не упомянут ни там, ни тут, обратитесь к пункту 1 статьи 252 НК РФ, проверяя выполнение общих условий признания расходов.

  3. После подтверждения соответствия общему критерию, изучите конкретные положения главы 25 НК РФ относительно интересующего вас вида расходов.

    Например:

    • страховые взносы, оплаченные единовременно, распределяются равными частями на протяжении всего периода действия страхового договора;

    • представительские расходы ограничиваются определёнными нормами;

    • отдельные виды компенсаций требуют дополнительного согласования с локальным нормативным актом вашей организации или договором.

Только убедившись, что все вышеуказанные условия выполнены, можно законно отнести этот расход к категории учтённых.

Итог

Всегда консультируйтесь с профессиональными бухгалтерами и внимательно относитесь к каждому виду расходов, особенно новым видам, появившимся благодаря последним изменениям налогового законодательства.

Помните, грамотный подход к ведению бухгалтерского учёта обеспечивает уверенность в завтрашнем дне и снижает налоговые риски!

