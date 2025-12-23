Как правильно учитывать расходы при УСН?

Давайте разберёмся, зачем нужен специальный налоговый регистр «Расходы при УСН». и как его правильно заполнить.

Упрощённая система налогообложения (УСН) предполагает особый порядок признания расходов организаций и индивидуальных предпринимателей. Одним из ключевых инструментов для контроля над расходами является специальный налоговый регистр — «Расходы при УСН».

Что такое регистр «Расходы при УСН»

Этот регистр необходим для того, чтобы чётко контролировать выполнение условий признания расходов, которые уменьшают налоговую базу при расчёте единого налога по УСН. Он помогает увидеть текущее состояние каждого расхода и зафиксировать моменты, когда затраты становятся полноценными расходами, принимаемыми в налоговом учёте.

Например, представьте ситуацию: компания закупила партию товаров для последующей продажи, оплатив её частично авансом. Пока эта партия не будет полностью продана конечному потребителю, нельзя включить полную стоимость закупки в расходы текущего периода. Именно здесь и вступает в дело регистр «Расходы при УСН»: он позволит точно учесть момент, когда весь товар реализуется и его полная стоимость станет признанным расходом.

Важные разделы регистра

Рассмотрим основные поля регистра и правила их заполнения:

Вид движения: регистрация прихода (условия невыполнены) и расхода (условия выполнены).

Регистратор: документ, формирующий запись в регистре (например, акт приёма-передачи, счёт-фактура, платёжное поручение).

Элемент расхода: конкретный объект, расходы по которому учитываются (основное средство, товар, работа и др.).

Статусы оплаты расходов: показатели этапов готовности расходов к признанию.

Вид расхода: тип расходов (номенклатура, зарплата, налоги и т.п.).

Отражение в НУ: фиксируется способ учёта расходов в налоговом учёте (принимаются или не принимаются).

Количество, сумма, НДС: количественный показатель и суммы затрат, включая налог на добавленную стоимость.

Отражение в КУДиР: после завершения всех операций расходы записываются в книгу учёта доходов и расходов (КУДиР).

Зачем всё это нужно предпринимателю

Правильное ведение регистра «Расходы при УСН» обеспечивает соблюдение требований закона и предотвращает налоговые риски. Незнание особенностей признания расходов может привести к завышению базы налогообложения либо, наоборот, неверному снижению налога, что также чревато штрафами и пенями. Поэтому важно внимательно относиться к каждому полю регистра и своевременно обновлять данные.

Итак, теперь мы знаем, как вести учёт расходов при УСН, чтобы минимизировать риск ошибок и избежать проблем с контролирующими органами. Ваш бизнес станет прозрачнее и надёжнее!

Автор надеется, что данная статья была полезна и понятна. Ваши вопросы и пожелания приветствуются в комментариях ниже.