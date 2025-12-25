Налоговая реформа 2026: регионы устанавливают спецставки УСН, но не всем!

✨ Для тех, кто давно ждал возможности сэкономить на налогах: государство ввело новую систему специальных сниженных ставок по УСН начиная с 2026 года. Но тут есть важный нюанс: воспользоваться ими смогут далеко не все предприниматели и не везде.

✨ Давайте разберёмся подробнее, кому повезёт снизить налоговую нагрузку, а кого ждут ограничения.

Какие ставки УСН действуют по регионам с 2026 года?

Правительство утвердило новые правила установления пониженных ставок упрощённой системы налогообложения (УСН) в регионах с 2026 года. Соответствующие поправки внесены Федеральным законом № 425-ФЗ от 28 ноября 2025 года («О внесении изменений в статью 346.20 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»).

Теперь регионы получат право устанавливать пониженную ставку УСН исключительно для определённых видов предпринимательской деятельности, утверждённых правительством Российской Федерации. Помимо принадлежности основного ОКВЭДа к утверждённому списку, субъекты малого предпринимательства обязаны соответствовать ряду критериев, установленных региональными властями:

минимальная доля дохода от указанного вида деятельности;

предельная численность сотрудников;

прочие условия, устанавливаемые местными законами.

Предпринимателям важно регулярно проверять нормативные правовые акты своего региона, поскольку конкретные льготы устанавливаются именно там. Обычно соответствующая информация публикуется в разделе «Законодательство» официальных сайтов законодательных собраний субъектов РФ либо размещается отдельно на сайтах исполнительных органов власти регионов. Например, ознакомиться с такими актами в Подмосковье можно на официальном портале Московской областной думы или правительства Московской области.

Следите за изменениями и консультируйтесь со специалистами для своевременного принятия решений и эффективного планирования налоговой нагрузки.