Налоговая реформа 2026: регионы устанавливают спецставки УСН, но не всем!
✨ Давайте разберёмся подробнее, кому повезёт снизить налоговую нагрузку, а кого ждут ограничения.
Какие ставки УСН действуют по регионам с 2026 года?
Правительство утвердило новые правила установления пониженных ставок упрощённой системы налогообложения (УСН) в регионах с 2026 года. Соответствующие поправки внесены Федеральным законом № 425-ФЗ от 28 ноября 2025 года («О внесении изменений в статью 346.20 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»).
Теперь регионы получат право устанавливать пониженную ставку УСН исключительно для определённых видов предпринимательской деятельности, утверждённых правительством Российской Федерации. Помимо принадлежности основного ОКВЭДа к утверждённому списку, субъекты малого предпринимательства обязаны соответствовать ряду критериев, установленных региональными властями:
минимальная доля дохода от указанного вида деятельности;
предельная численность сотрудников;
прочие условия, устанавливаемые местными законами.
Предпринимателям важно регулярно проверять нормативные правовые акты своего региона, поскольку конкретные льготы устанавливаются именно там. Обычно соответствующая информация публикуется в разделе «Законодательство» официальных сайтов законодательных собраний субъектов РФ либо размещается отдельно на сайтах исполнительных органов власти регионов. Например, ознакомиться с такими актами в Подмосковье можно на официальном портале Московской областной думы или правительства Московской области.
Следите за изменениями и консультируйтесь со специалистами для своевременного принятия решений и эффективного планирования налоговой нагрузки.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию