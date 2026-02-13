КПП ЗП моб
Наталия Юкляевская
Коды ОКВЭД

ФНС напомнила правила применения пониженных взносов субъектами МСБ в 2026 году

Федеральная налоговая служба (ФНС) пояснила работодателям — представителям малого и среднего бизнеса (МСБ) — порядок уплаты страховых взносов по сниженному тарифу с 1 января 2026 года. Отдельные виды деятельности получили возможность применять ставку 15% на зарплату сотрудников, превышающую 1,5 МРОТ.

Обновлено: 12 февраля 2026 г.

Важное изменение

Список отраслей, имеющих доступ к льготному тарифу:

  • Код ОКВЭД ОК 029-2014 01 — Растениеводство и животноводство, охота и предоставление сопутствующих услуг

  • Код ОКВЭД ОК 029-2014 03 — Рыболовство и рыбоводство

  • Код ОКВЭД ОК 029-2014 10 — Производство пищевых продуктов

  • Код ОКВЭД ОК 029-2014 11 — Производство напитков

  • Код ОКВЭД ОК 029-2014 13 — Производство текстильных изделий

  • Код ОКВЭД ОК 029-2014 14 — Производство одежды

  • Код ОКВЭД ОК 029-2014 15 — Производство кожаных изделий

  • Код ОКВЭД ОК 029-2014 16 — Обработка древесины и изготовление деревянных изделий

  • Код ОКВЭД ОК 029-2014 17 — Производство бумаги и бумажной продукции

  • Код ОКВЭД ОК 029-2014 18 — Полиграфическая деятельность и копирование носителей информации

  • Код ОКВЭД ОК 029-2014 21 — Производство фармацевтической продукции и медицинской техники

  • Код ОКВЭД ОК 029-2014 22 — Производство резиновых и пластиковых изделий

  • Код ОКВЭД ОК 029-2014 23 — Производство прочей неметаллической минеральной продукции

  • Код ОКВЭД ОК 029-2014 24 — Металлургическое производство

  • Код ОКВЭД ОК 029-2014 25 — Производство готовых металлических изделий

  • Код ОКВЭД ОК 029-2014 26 — Производство электроники и оптического оборудования

  • Код ОКВЭД ОК 029-2014 27 — Производство электрической аппаратуры

  • Код ОКВЭД ОК 029-2014 28 — Производство прочего промышленного оборудования

  • Код ОКВЭД ОК 029-2014 29 — Производство автомобилей и автоприцепов

  • Код ОКВЭД ОК 029-2014 30 — Производство другого транспортного оборудования

  • Код ОКВЭД ОК 029-2014 31 — Производство мебели

  • Код ОКВЭД ОК 029-2014 32 — Производство прочих готовых изделий

  • Код ОКВЭД ОК 029-2014 33 — Ремонт и обслуживание технических устройств

  • Код ОКВЭД ОК 029-2014 36 — Водоснабжение и водоотведение

  • Код ОКВЭД ОК 029-2014 37 — Сбор и очистка сточных вод

  • Код ОКВЭД ОК 029-2014 38 — Утилизация и переработка отходов

  • Код ОКВЭД ОК 029-2014 39 — Деятельность по очистке территорий и ликвидационным услугам

  • Код ОКВЭД ОК 029-2014 50 — Морской и речной транспорт

  • Код ОКВЭД ОК 029-2014 51 — Воздушный и космический транспорт

  • Код ОКВЭД ОК 029-2014 53 — Почтовая доставка и курьерская логистика

  • Код ОКВЭД ОК 029-2014 55 — Предоставление гостиничных услуг

  • Код ОКВЭД ОК 029-2014 56 — Ресторанная сфера и общественное питание

  • Код ОКВЭД ОК 029-2014 58 — Издательская деятельность

  • Код ОКВЭД ОК 029-2014 59 — Кинопроизводство, телерадиовещание и музыкальная индустрия

  • Код ОКВЭД ОК 029-2014 60 — Телекоммуникационная отрасль

  • Код ОКВЭД ОК 029-2014 61 — Интернет-коммуникации и технологический сектор

  • Код ОКВЭД ОК 029-2014 62 — Разработка ПО и консультирование в информационной сфере

  • Код ОКВЭД ОК 029-2014 63 — Прочие информационные технологии

  • Код ОКВЭД ОК 029-2014 68.3 — Операции с недвижимостью

  • Код ОКВЭД ОК 029-2014 72 — Научные исследования и разработка инноваций

  • Код ОКВЭД ОК 029-2014 74 — Консалтинг и прочие профессиональные услуги

  • Код ОКВЭД ОК 029-2014 75 — Ветеринарная помощь

  • Код ОКВЭД ОК 029-2014 79 — Туризм и туристические агентства

  • Код ОКВЭД ОК 029-2014 80 — Охрана и безопасность

  • Код ОКВЭД ОК 029-2014 84 — Государственное управление и социальные службы

  • Код ОКВЭД ОК 029-2014 85 — Образование

  • Код ОКВЭД ОК 029-2014 87 — Социальные услуги с проживанием

  • Код ОКВЭД ОК 029-2014 88 — Социальные услуги без предоставления жилья

  • Код ОКВЭД ОК 029-2014 90 — Творческие профессии и искусство

  • Код ОКВЭД ОК 029-2014 91 — Библиотеки, архивы и музеи

  • Код ОКВЭД ОК 029-2014 93.1 — Спортивные мероприятия

  • Код ОКВЭД ОК 029-2014 94 — Некоммерческие общественные объединения

  • Код ОКВЭД ОК 029-2014 95 — Ремонт бытовой техники и компьютерной техники

  • Код ОКВЭД ОК 029-2014 96 — Сервисные услуги населению

Когда доступно применение нового тарифа?

Для перехода на льготный тариф страхового взноса важно соблюдение двух основных условий:

  1. Основная деятельность вашего предприятия должна совпадать с указанным списком видов деятельности и быть зарегистрирована в соответствующем статусе в Едином госреестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ЕГРИП).

  2. Минимум 70% всей выручки должно поступать именно от указанного вида деятельности.

При нарушении этих условий предприятие теряет право на использование пониженного тарифа страховых взносов с начала отчетного периода, в котором зафиксировано несоответствие условиям.

Настройка снижения тарифа в ЗУП 3.1

Для правильного внедрения изменений организациям рекомендуется обновить свою программу ЗУП 3.1:

  • Перейдите в меню «Настройка → Организация → Учетная политика и прочие настройки → Учетная политика».

  • Задайте нужный тариф в пункте «Вид тарифа» на вариант «Для субъектов МСБ, осуществляющих деятельность согласно списку, утверждённому правительством РФ».

Компании, утратившие право на пониженный тариф с 1 января 2026 года, могут переключиться на:

  • Основной тариф страховых взносов

  • Вид тарифа «Для субъектов малого или среднего предпринимательства».

Начиная с версии ЗУП 3.1.34.177 и 3.1.36.45, для тарифа «Для субъектов малого или среднего предпринимательства» устанавливаются одинаковые показатели и коды расчетов, как и для основного тарифа.

Таким образом, новая версия программы ЗУП скорректирует учёт страховых платежей с учётом введённого в 2026 году кода тарифа «32» для расчета РСВ.

Cвоевременно проверяйте правильность ваших настроек, чтобы исключить возможные ошибки в дальнейшей отчетности!

Наталия Юкляевская

Наталия Юкляевская

Главный бухгалтер

2 подписчика13 постов

