ФНС напомнила правила применения пониженных взносов субъектами МСБ в 2026 году
Обновлено: 12 февраля 2026 г.
Важное изменение
Список отраслей, имеющих доступ к льготному тарифу:
Код ОКВЭД ОК 029-2014 01 — Растениеводство и животноводство, охота и предоставление сопутствующих услуг
Код ОКВЭД ОК 029-2014 03 — Рыболовство и рыбоводство
Код ОКВЭД ОК 029-2014 10 — Производство пищевых продуктов
Код ОКВЭД ОК 029-2014 11 — Производство напитков
Код ОКВЭД ОК 029-2014 13 — Производство текстильных изделий
Код ОКВЭД ОК 029-2014 14 — Производство одежды
Код ОКВЭД ОК 029-2014 15 — Производство кожаных изделий
Код ОКВЭД ОК 029-2014 16 — Обработка древесины и изготовление деревянных изделий
Код ОКВЭД ОК 029-2014 17 — Производство бумаги и бумажной продукции
Код ОКВЭД ОК 029-2014 18 — Полиграфическая деятельность и копирование носителей информации
Код ОКВЭД ОК 029-2014 21 — Производство фармацевтической продукции и медицинской техники
Код ОКВЭД ОК 029-2014 22 — Производство резиновых и пластиковых изделий
Код ОКВЭД ОК 029-2014 23 — Производство прочей неметаллической минеральной продукции
Код ОКВЭД ОК 029-2014 24 — Металлургическое производство
Код ОКВЭД ОК 029-2014 25 — Производство готовых металлических изделий
Код ОКВЭД ОК 029-2014 26 — Производство электроники и оптического оборудования
Код ОКВЭД ОК 029-2014 27 — Производство электрической аппаратуры
Код ОКВЭД ОК 029-2014 28 — Производство прочего промышленного оборудования
Код ОКВЭД ОК 029-2014 29 — Производство автомобилей и автоприцепов
Код ОКВЭД ОК 029-2014 30 — Производство другого транспортного оборудования
Код ОКВЭД ОК 029-2014 31 — Производство мебели
Код ОКВЭД ОК 029-2014 32 — Производство прочих готовых изделий
Код ОКВЭД ОК 029-2014 33 — Ремонт и обслуживание технических устройств
Код ОКВЭД ОК 029-2014 36 — Водоснабжение и водоотведение
Код ОКВЭД ОК 029-2014 37 — Сбор и очистка сточных вод
Код ОКВЭД ОК 029-2014 38 — Утилизация и переработка отходов
Код ОКВЭД ОК 029-2014 39 — Деятельность по очистке территорий и ликвидационным услугам
Код ОКВЭД ОК 029-2014 50 — Морской и речной транспорт
Код ОКВЭД ОК 029-2014 51 — Воздушный и космический транспорт
Код ОКВЭД ОК 029-2014 53 — Почтовая доставка и курьерская логистика
Код ОКВЭД ОК 029-2014 55 — Предоставление гостиничных услуг
Код ОКВЭД ОК 029-2014 56 — Ресторанная сфера и общественное питание
Код ОКВЭД ОК 029-2014 58 — Издательская деятельность
Код ОКВЭД ОК 029-2014 59 — Кинопроизводство, телерадиовещание и музыкальная индустрия
Код ОКВЭД ОК 029-2014 60 — Телекоммуникационная отрасль
Код ОКВЭД ОК 029-2014 61 — Интернет-коммуникации и технологический сектор
Код ОКВЭД ОК 029-2014 62 — Разработка ПО и консультирование в информационной сфере
Код ОКВЭД ОК 029-2014 63 — Прочие информационные технологии
Код ОКВЭД ОК 029-2014 68.3 — Операции с недвижимостью
Код ОКВЭД ОК 029-2014 72 — Научные исследования и разработка инноваций
Код ОКВЭД ОК 029-2014 74 — Консалтинг и прочие профессиональные услуги
Код ОКВЭД ОК 029-2014 75 — Ветеринарная помощь
Код ОКВЭД ОК 029-2014 79 — Туризм и туристические агентства
Код ОКВЭД ОК 029-2014 80 — Охрана и безопасность
Код ОКВЭД ОК 029-2014 84 — Государственное управление и социальные службы
Код ОКВЭД ОК 029-2014 85 — Образование
Код ОКВЭД ОК 029-2014 87 — Социальные услуги с проживанием
Код ОКВЭД ОК 029-2014 88 — Социальные услуги без предоставления жилья
Код ОКВЭД ОК 029-2014 90 — Творческие профессии и искусство
Код ОКВЭД ОК 029-2014 91 — Библиотеки, архивы и музеи
Код ОКВЭД ОК 029-2014 93.1 — Спортивные мероприятия
Код ОКВЭД ОК 029-2014 94 — Некоммерческие общественные объединения
Код ОКВЭД ОК 029-2014 95 — Ремонт бытовой техники и компьютерной техники
Код ОКВЭД ОК 029-2014 96 — Сервисные услуги населению
Когда доступно применение нового тарифа?
Для перехода на льготный тариф страхового взноса важно соблюдение двух основных условий:
Основная деятельность вашего предприятия должна совпадать с указанным списком видов деятельности и быть зарегистрирована в соответствующем статусе в Едином госреестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ЕГРИП).
Минимум 70% всей выручки должно поступать именно от указанного вида деятельности.
При нарушении этих условий предприятие теряет право на использование пониженного тарифа страховых взносов с начала отчетного периода, в котором зафиксировано несоответствие условиям.
Настройка снижения тарифа в ЗУП 3.1
Для правильного внедрения изменений организациям рекомендуется обновить свою программу ЗУП 3.1:
Перейдите в меню «Настройка → Организация → Учетная политика и прочие настройки → Учетная политика».
Задайте нужный тариф в пункте «Вид тарифа» на вариант «Для субъектов МСБ, осуществляющих деятельность согласно списку, утверждённому правительством РФ».
Компании, утратившие право на пониженный тариф с 1 января 2026 года, могут переключиться на:
Основной тариф страховых взносов
Вид тарифа «Для субъектов малого или среднего предпринимательства».
Начиная с версии ЗУП 3.1.34.177 и 3.1.36.45, для тарифа «Для субъектов малого или среднего предпринимательства» устанавливаются одинаковые показатели и коды расчетов, как и для основного тарифа.
Таким образом, новая версия программы ЗУП скорректирует учёт страховых платежей с учётом введённого в 2026 году кода тарифа «32» для расчета РСВ.
Cвоевременно проверяйте правильность ваших настроек, чтобы исключить возможные ошибки в дальнейшей отчетности!
