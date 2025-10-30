Светлане сделали интернет-магазин — и он ее разорил. 5 рекомендаций, чтобы этого не случилось с вами

Вот что произошло.

В 2014 году Светлана, мечтая запустить онлайн-продажи, наняла начинающего веб-разработчика за 20 000 рублей в месяц, взяла в штат личного ассистента и сняла офис. По плану сайт должен был быть готов за три месяца. В реальности – разработка затянулась на 10 месяцев.

За это время:

сайт так и остался «сырым»: постоянно падал, тормозил, не работали формы заказа;

ни одной продажи не было за весь период;

Светлана ежемесячно платила за аренду, зарплаты и жила исключительно на свои накопления.

Когда деньги закончились, вместе с ними ушли и силы. Здоровье дало сбой – почти год в состоянии хронического стресса и финансовых убытков сделали своё дело.

С тех пор я столкнулся ещё как минимум с десятью похожими историями. И чтобы вы не повторили путь Светланы, подготовил 5 ключевых правил, которые помогут вам запустить интернет-магазин без риска для бюджета и нервной системы.

(Хотя, честно говоря, от нервного срыва не застрахован никто — особенно в стартапе. Но хотя бы от финансового краха — вполне!)