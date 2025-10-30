ЦОК КПП БСН 30.10 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Налоговый контроль и налоговое консультирование →
Александр Зырянов
Ведение бизнеса

Светлане сделали интернет-магазин — и он ее разорил. 5 рекомендаций, чтобы этого не случилось с вами

Несколько лет назад ко мне обратилась предпринимательница по имени Светлана — в состоянии полного эмоционального выгорания. У нее был бизнес-план, амбиции и сбережения… но все это ушло в никуда из-за одного решения — заказать интернет-магазин «на скорую руку».

Вот что произошло.

В 2014 году Светлана, мечтая запустить онлайн-продажи, наняла начинающего веб-разработчика за 20 000 рублей в месяц, взяла в штат личного ассистента и сняла офис. По плану сайт должен был быть готов за три месяца. В реальности – разработка затянулась на 10 месяцев.  

За это время:

  • сайт так и остался «сырым»: постоянно падал, тормозил, не работали формы заказа;

  • ни одной продажи не было за весь период;

  • Светлана ежемесячно платила за аренду, зарплаты и жила исключительно на свои накопления.

Когда деньги закончились, вместе с ними ушли и силы. Здоровье дало сбой – почти год в состоянии хронического стресса и финансовых убытков сделали своё дело.

С тех пор я столкнулся ещё как минимум с десятью похожими историями. И чтобы вы не повторили путь Светланы, подготовил 5 ключевых правил, которые помогут вам запустить интернет-магазин без риска для бюджета и нервной системы.

(Хотя, честно говоря, от нервного срыва не застрахован никто — особенно в стартапе. Но хотя бы от финансового краха — вполне!)

1. Чёткий ТЗ – ваш главный щит от хаоса  

Перед тем как искать исполнителя, составьте максимально подробный список задач и функций, которые должен выполнять ваш сайт:  

  • каталог с фильтрами,  

  • корзина с возможностью оформления заказа,  

  • интеграция с CRM и службами доставки,  

  • личный кабинет клиента,  

  • система скидок и промокодов и т.д.  

Без этого вы получите «просто сайт» – красивый, но бесполезный для продаж.

2. Не спешите выбирать первого попавшегося  

Соберите список рекомендованных специалистов или агентств – от коллег, партнёров, в профессиональных сообществах. Не ограничивайтесь первым же фрилансером с «крутой презентацией» в Telegram.

3. Встречайтесь лично (или хотя бы по Zoom)  

Личное общение – лучший способ понять, насколько человек понимает ваш бизнес и готов ли он брать ответственность.  

Многие студии, к сожалению, сдают проекты «в аутсорс» дешёвым фрилансерам, которых не контролируют. А когда такой исполнитель внезапно исчезает (а это случается часто), проект застывает, а новый разработчик, влезая в чужой код, только усугубляет проблемы.

4. Определите «идеального конкурента»  

Выберите 3–5 работающих интернет-магазинов в вашей нише, которые вам нравятся – по дизайну, удобству, функционалу. Покажите их подрядчику как ориентир. Это сэкономит десятки часов на согласованиях и убережёт от субъективных «творческих экспериментов».

5. Дробите проект на этапы – и платите по факту  

Никогда не оплачивайте всю сумму авансом. Разбейте разработку на чёткие этапы (дизайн → верстка → функционал → тестирование → запуск) и платите только после принятия каждого.  

Так вы сможете вовремя остановить процесс, если качество падает, и сменить подрядчика без катастрофических потерь.

Вывод простой

интернет-магазин – это не просто «сайт», а полноценный канал продаж. И как любой канал, он требует стратегии, чёткого ТЗ и профессионального подхода.  

Не экономьте на фундаменте – иначе, как у Светланы, всё рухнет ещё до первого заказа.

Информации об авторе

Александр Зырянов

Александр Зырянов

Директор в ИП

2 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Тарифы