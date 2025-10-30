Светлане сделали интернет-магазин — и он ее разорил. 5 рекомендаций, чтобы этого не случилось с вами

Вот что произошло.
В 2014 году Светлана, мечтая запустить онлайн-продажи, наняла начинающего веб-разработчика за 20 000 рублей в месяц, взяла в штат личного ассистента и сняла офис. По плану сайт должен был быть готов за три месяца. В реальности – разработка затянулась на 10 месяцев.
За это время:
сайт так и остался «сырым»: постоянно падал, тормозил, не работали формы заказа;
ни одной продажи не было за весь период;
Светлана ежемесячно платила за аренду, зарплаты и жила исключительно на свои накопления.
Когда деньги закончились, вместе с ними ушли и силы. Здоровье дало сбой – почти год в состоянии хронического стресса и финансовых убытков сделали своё дело.
С тех пор я столкнулся ещё как минимум с десятью похожими историями. И чтобы вы не повторили путь Светланы, подготовил 5 ключевых правил, которые помогут вам запустить интернет-магазин без риска для бюджета и нервной системы.
(Хотя, честно говоря, от нервного срыва не застрахован никто — особенно в стартапе. Но хотя бы от финансового краха — вполне!)
1. Чёткий ТЗ – ваш главный щит от хаоса
Перед тем как искать исполнителя, составьте максимально подробный список задач и функций, которые должен выполнять ваш сайт:
каталог с фильтрами,
корзина с возможностью оформления заказа,
интеграция с CRM и службами доставки,
личный кабинет клиента,
система скидок и промокодов и т.д.
Без этого вы получите «просто сайт» – красивый, но бесполезный для продаж.
2. Не спешите выбирать первого попавшегося
Соберите список рекомендованных специалистов или агентств – от коллег, партнёров, в профессиональных сообществах. Не ограничивайтесь первым же фрилансером с «крутой презентацией» в Telegram.
3. Встречайтесь лично (или хотя бы по Zoom)
Личное общение – лучший способ понять, насколько человек понимает ваш бизнес и готов ли он брать ответственность.
Многие студии, к сожалению, сдают проекты «в аутсорс» дешёвым фрилансерам, которых не контролируют. А когда такой исполнитель внезапно исчезает (а это случается часто), проект застывает, а новый разработчик, влезая в чужой код, только усугубляет проблемы.
4. Определите «идеального конкурента»
Выберите 3–5 работающих интернет-магазинов в вашей нише, которые вам нравятся – по дизайну, удобству, функционалу. Покажите их подрядчику как ориентир. Это сэкономит десятки часов на согласованиях и убережёт от субъективных «творческих экспериментов».
5. Дробите проект на этапы – и платите по факту
Никогда не оплачивайте всю сумму авансом. Разбейте разработку на чёткие этапы (дизайн → верстка → функционал → тестирование → запуск) и платите только после принятия каждого.
Так вы сможете вовремя остановить процесс, если качество падает, и сменить подрядчика без катастрофических потерь.
Вывод простой
интернет-магазин – это не просто «сайт», а полноценный канал продаж. И как любой канал, он требует стратегии, чёткого ТЗ и профессионального подхода.
Не экономьте на фундаменте – иначе, как у Светланы, всё рухнет ещё до первого заказа.
