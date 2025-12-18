🤗Ключевая ставка и вклады с плавающим процентом: что важно понимать сейчас
🖇️Эксперты обращают внимание что в текущем цикле денежно-кредитной политики фиксированные вклады часто оказываются надежнее. Они позволяют зафиксировать высокий процент на весь срок тогда как плавающая ставка будет снижаться вместе с ключевой.
Очередное заседание Банка России по ключевой ставке состоится 19 декабря и его решение станет ориентиром для всех кто планирует размещение сбережений в ближайшее время.
Личный вывод✍️
Сегодня инвестору важно осознанно подходить к выбору инструментов. Вклады с плавающей ставкой дают гибкость но не гарантируют стабильный доход. Фиксация условий и диверсификация остаются ключевыми принципами сохранения и приумножения капитала.
19 декабря проведем эфир по Hedlainer и обсудим как работать с доходностью не ограничиваясь только банковскими инструментами.
Ваша Коршунова🦅
