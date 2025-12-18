8063 Премиум 4 мобил Х
Юлия Коршунова
Экономика России

🤗Ключевая ставка и вклады с плавающим процентом: что важно понимать сейчас

В статье РБК разобраны вклады с привязкой к ключевой ставке Банка России. Их особенность в том что доходность меняется автоматически вслед за решениями ЦБ. Это удобно когда ставка растет, но менее выгодно в период ее снижения.

🖇️Эксперты обращают внимание что в текущем цикле денежно-кредитной политики фиксированные вклады часто оказываются надежнее. Они позволяют зафиксировать высокий процент на весь срок тогда как плавающая ставка будет снижаться вместе с ключевой.

Очередное заседание Банка России по ключевой ставке состоится 19 декабря и его решение станет ориентиром для всех кто планирует размещение сбережений в ближайшее время.

Личный вывод✍️

Сегодня инвестору важно осознанно подходить к выбору инструментов. Вклады с плавающей ставкой дают гибкость но не гарантируют стабильный доход. Фиксация условий и диверсификация остаются ключевыми принципами сохранения и приумножения капитала.

19 декабря проведем эфир по Hedlainer и обсудим как работать с доходностью не ограничиваясь только банковскими инструментами.

Ваша Коршунова🦅

