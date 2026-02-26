Внимание ИП на патенте (ПСН): Запрет на субподрядчиков — прямая угроза вашему режиму!

Многие думают, что патентная система — это полная свобода. Можно работать самому, можно нанять работников, а можно поручить работу другой фирме или ИП. СТОП! Вот здесь и кроется опасность, которая может разрушить весь ваш налоговый режим.

📌 Суть запрета: коротко и ясно

Индивидуальный предприниматель на ПСН не имеет права привлекать для выполнения работ или оказания услуг по своему патенту других юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (то есть субподрядчиков).

Разрешено ТОЛЬКО: наемные работники по трудовому или гражданско-правовому договору (ГПХ).

🔗 На чем основан запрет?

Прямой формулировки «нельзя нанимать субподрядчиков» в главе 26.5 НК РФ «Патентная система налогообложения» действительно нет. Но запрет следует из системного толкования закона и прямо подтвержден:

Позиция Минфина и ФНС: Ведомства неоднократно разъясняли, что право на привлечение сторонних организаций и ИП для целей ПСН Кодексом не предусмотрено (см., например, Письмо Минфина от 05.11.2019 № 03-11-11/85064).

Судебная практика также поддерживает эту позицию.

Определение Верховного Суда РФ от 31.01.2022 № 306-ЭС21-27445: Суд указал, что глава 26.5 НК РФ не предусматривает возможности привлечения по договорам субподряда юридических лиц или ИП.

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 23.01.2024 № Ф05-29939/2023: Суд прямо назвал привлечение ИП/ООО при ПСН неправомерным, так как эти лица «не соответствуют понятию «наемного работника».

💣 Чем это грозит на практике?

Если ИП на патенте заключит договор с другой фирмой или ИП на выполнение части работ (например, ремонтной бригадой, клининговой компанией, ИП-грузчиком), налоговый орган вправе:

Признать утрату права на применение ПСН с начала того периода, на который был выдан патент.

Доначислить все налоги общей системы (ОСНО):

✔️НДФЛ (13%) со всех доходов по этому виду деятельности.

✔️НДС (22%).

✔️Страховые взносы с выплат работникам по общим тарифам.

✔️Начислить пени и штрафы за неуплату налогов.

Итог: Экономия на патенте обернется многомиллионными доначислениями, полностью перекрывающими всю выгоду.

✅ Что можно и нужно делать?

Работайте сами или со своими наемными сотрудниками (оформленными правильно!).

Если объемы растут и нужны специалисты, которых вы не можете нанять в штат, серьезно рассмотрите переход на УСН или иной режим, где субподряд разрешен.

Никогда не скрывайте факт привлечения субподрядчика. В эпоху цифровых следов (платежи, договоры в госзакупках) это обнаружится мгновенно.

📢 Делитесь этим постом с коллегами-предпринимателями! Эта ошибка — одна из самых частых и дорогих для ИП на патенте.