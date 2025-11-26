ЦОК КПК ОБЩ 24.11 Мобильная
🔴 Вебинар: Аналитик 1С: как бухгалтеру превратить опыт в IT-карьеру и удвоить доход →
Екатерина Бочарникова
Самозанятые

Как работает «Мой налог»: правила, о которых самозанятые почти никогда не знают

Готовя заключение для клиента- самозанятого, планирующего открыть небольшой бизнес, я нашла весьма интересный документ – Приказ ФНС России от 14.02.2022 № ЕД-7-20/106@, о котором до этого сама не знала и уверенна, что и многие самозанятые не знают тоже, и хочу поделиться с вами полезной информацией.

Данным Приказом утвержден Порядок использования мобильного приложения «Мой налог» для самозанятых, некоторые пункты которого удивляют.

Регистрация: правила сканирования и альтернативные способы

Оказывается, процесс регистрации по паспорту регламентирован до мелочей.

При сканировании паспорта (п. 6 Порядка) недопустимо использовать заранее сделанный скан или электронное изображение.

Нужно сканировать разворот непосредственно в приложении.

Если данные распознались плохо, их можно вручную поправить, но не все поля.

Еще интереснее требование к селфи😊: его нужно сделать строго анфас, без головного убора и очков, и приложение проверяет соответствие с фото в паспорте.

При низком совпадении регистрация не пройдет.

Кроме того, Порядок предусматривает регистрацию через личный кабинет на сайте ФНС или через учетную запись Госуслуг (ЕСИА) (п. 7, 8 Приказа).

Корректировка и аннулирование чеков

Налогоплательщик имеет полное право исправить ранее переданные в ФНС сведения, то есть аннулировать чек (п. 20, 21 Порядка).

Процедура выполняется прямо в приложении: в разделе «Чеки» нужно выбрать ошибочный чек, через меню (три точки) нажать «Аннулировать», подтвердить действие и указать причину – «Чек сформирован ошибочно» или «Возврат средств».

Однако самое удивительное это то, что обязательно надо предоставлять письменные пояснения о причине корректировки через приложение.

Если налоговая заподозрит, что доступ к вашему аккаунту имеют посторонние, она может заблокировать эту функцию до тех пор, пока вы не представите пояснения с усиленной квалифицированной электронной подписью через личный кабинет налогоплательщика.

Формирование чека

При формировании чека (п. 18 Порядка) важно правильно указать тип покупателя: физическое лицо, юридическое лицо/ИП или иностранная организация (для последних есть специальный переключатель).

От этого зависит корректность учета и дальнейших отчетов.

Уплата налогов и добровольные пенсионные взносы

Через приложение можно не только уплатить начисленный налог банковской картой или по квитанции (п. 23), но и решить вопросы с будущей пенсией😊, платить добровольно пенсионные взносы.

Вы можете в добровольном порядке вступить в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию и перечислять взносы прямо из приложения (п. 25, 26).

Я не платила их и не буду. Депозит в банке надежнее.

Информация о состоянии вашего лицевого счета в ПФР также будет отображаться в «Моем налоге» (п. 27).

Уведомление о сумме налога приходит в приложение не позднее 12-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (п. 22).

Мелкие суммы (менее 100 рублей) автоматически переносятся на следующий период.

Снятие с учета и электронные справки

Сняться с учета в качестве самозанятого можно так же просто, как и встать – через кнопку в разделе «Профиль» (п. 12 Порядка).

Все уведомления от ФНС о постановке и снятии с учета приходят через смс и push-уведомления.

Важно, что через приложение можно сформировать официальную электронную справку о постановке на учет или о доходах, заверенную электронной подписью налогового органа (п. 14).

Такой документ имеет полную юридическую силу.

Информации об авторе

Екатерина Бочарникова

Екатерина Бочарникова

Юрист в ИП Бочарникова Е.В

3 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

1
ГлавнаяБух.Совет