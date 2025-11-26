Как работает «Мой налог»: правила, о которых самозанятые почти никогда не знают

Регистрация: правила сканирования и альтернативные способы

Оказывается, процесс регистрации по паспорту регламентирован до мелочей.

При сканировании паспорта (п. 6 Порядка) недопустимо использовать заранее сделанный скан или электронное изображение.

Нужно сканировать разворот непосредственно в приложении.

Если данные распознались плохо, их можно вручную поправить, но не все поля.

Еще интереснее требование к селфи😊: его нужно сделать строго анфас, без головного убора и очков, и приложение проверяет соответствие с фото в паспорте.

При низком совпадении регистрация не пройдет.

Кроме того, Порядок предусматривает регистрацию через личный кабинет на сайте ФНС или через учетную запись Госуслуг (ЕСИА) (п. 7, 8 Приказа).